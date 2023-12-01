Возникшая более 2000 лет назад, традиционная китайская медицина (ТКМ) является медицинской системой, основанной на философском положении о том, что заболевание является результатом неправильного потока жизненной силы (ци). Ци может быть восстановлена путем баланса противоположных сил инь и янь, которые проявляются в организме как холод и жар, внутреннее и внешнее, недостаток и избыток.

Для сохранения и восстановления ци, что предполагает выздоровление, используются различные методы. Наиболее часто используемыми являются:

Другие методы включают использование диеты, массажа и медитативных упражнений под названием цигун.

TКM часто использует диагностические категории, которые не соответствуют современному научному пониманию биологии и болезни (например, общий дефицит или избыток энергии инь или янь).

(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).

Доказательства для традиционной китай­ской медицины Получение высококачественных доказательств затруднено, главным образом по той причине, что активные ингредиенты трав, применяемых в TКM, не очищены, часто неизвестны, и могут быть многочисленными. Таким образом, определение применяемой дозы является сложным или невозможным, а также доза может варьировать по причине разнообразия источников лекарственных трав. Информация о биодоступности, фармакокинетике и фармакодинамике обычно недоступна. Кроме этого, активные ингредиенты могут взаимодействовать друг с другом сложными и переменными способами. Китайская медицина на основе лекарственных растений традиционно использует формулы, содержащие смеси трав для лечения различных заболеваний. Традиционные сочетания могут исследоваться в целом, или же свойства каждого лекарственного растения из данного сочетания могут быть изучены отдельно. Каждое лекарственное растение, используемое само по себе, не может быть столь же эффективным, как сочетание, и может оказать нежелательный эффект. Однако текущие стандартные исследования отдают предпочтение изучению отдельных лекарственных растений для улучшения контроля свойств их сочетаний. Еще одной проблемой является большое количество сочетаний лекарственных растений, которые могут быть изучены. Систематические обзоры и мета-анализы исследований (большинство из которых проводились в Китае) представили доказательства эффективности ТКМ для следующего: Симптомы синдрома Туретта (1)

Хроническая болезнь почек, в сочетании с применением западной медицины (2)

Депрессия после инсульта, в сочетании с применением западной медицины (3)

Возможно депрессия во время менопаузы и перименопаузы, в сочетании с иглоукалыванием (4)

Возможно определенные исходы COVID-19 (например, разрешение патологии по результатам визуализации грудной клетки и кашля), в сочетании с применением западной медицины (5)

Возможно острый подагрический артрит (6)

Возможно качество жизни и симптоматическое лечение мелкоклеточного рака легкого (7) Многие из этих обзоров имели существенные ограничения, что предполагает необходимость подтверждения дальнейшими проспективными исследованиями. Исследования лекарственных растений, применяемых в ТКМ, и травяных смесей при лечении синдрома раздраженного кишечника продемонстрировали неоднозначные результаты, а также при обзоре таких исследований был сделан вывод о необходимости проведения более точных исследований.