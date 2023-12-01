Возникшая более 2000 лет назад, традиционная китайская медицина (ТКМ) является медицинской системой, основанной на философском положении о том, что заболевание является результатом неправильного потока жизненной силы (ци). Ци может быть восстановлена путем баланса противоположных сил инь и янь, которые проявляются в организме как холод и жар, внутреннее и внешнее, недостаток и избыток.
Для сохранения и восстановления ци, что предполагает выздоровление, используются различные методы. Наиболее часто используемыми являются:
Другие методы включают использование диеты, массажа и медитативных упражнений под названием цигун.
TКM часто использует диагностические категории, которые не соответствуют современному научному пониманию биологии и болезни (например, общий дефицит или избыток энергии инь или янь).
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Доказательства для традиционной китайской медицины
Получение высококачественных доказательств затруднено, главным образом по той причине, что активные ингредиенты трав, применяемых в TКM, не очищены, часто неизвестны, и могут быть многочисленными. Таким образом, определение применяемой дозы является сложным или невозможным, а также доза может варьировать по причине разнообразия источников лекарственных трав. Информация о биодоступности, фармакокинетике и фармакодинамике обычно недоступна. Кроме этого, активные ингредиенты могут взаимодействовать друг с другом сложными и переменными способами.
Китайская медицина на основе лекарственных растений традиционно использует формулы, содержащие смеси трав для лечения различных заболеваний. Традиционные сочетания могут исследоваться в целом, или же свойства каждого лекарственного растения из данного сочетания могут быть изучены отдельно. Каждое лекарственное растение, используемое само по себе, не может быть столь же эффективным, как сочетание, и может оказать нежелательный эффект. Однако текущие стандартные исследования отдают предпочтение изучению отдельных лекарственных растений для улучшения контроля свойств их сочетаний. Еще одной проблемой является большое количество сочетаний лекарственных растений, которые могут быть изучены.
Систематические обзоры и мета-анализы исследований (большинство из которых проводились в Китае) представили доказательства эффективности ТКМ для следующего:
Симптомы синдрома Туретта (1)
Хроническая болезнь почек, в сочетании с применением западной медицины (2)
Депрессия после инсульта, в сочетании с применением западной медицины (3)
Возможно депрессия во время менопаузы и перименопаузы, в сочетании с иглоукалыванием (4)
Возможно определенные исходы COVID-19 (например, разрешение патологии по результатам визуализации грудной клетки и кашля), в сочетании с применением западной медицины (5)
Возможно острый подагрический артрит (6)
Возможно качество жизни и симптоматическое лечение мелкоклеточного рака легкого (7)
Многие из этих обзоров имели существенные ограничения, что предполагает необходимость подтверждения дальнейшими проспективными исследованиями.
Исследования лекарственных растений, применяемых в ТКМ, и травяных смесей при лечении синдрома раздраженного кишечника продемонстрировали неоднозначные результаты, а также при обзоре таких исследований был сделан вывод о необходимости проведения более точных исследований.
Возможные нежелательные эффекты
Одной из проблем, связанных с ТКМ, является стандартизация и контроль качества китайских лекарственных трав. Многие из них не регулируются в Азии, они могут быть загрязнены тяжелыми металлами из загрязненных грунтовых вод или могут быть фальсифицированными с лекарственными препаратами, такими как антибиотики или кортикостероиды. Ингредиенты часто заменяют на другие, отчасти по той причине, что названия лекарственных трав переведены неверно.
Нежелательные эффекты от применения смесей лекарственных трав также могут возникнуть в результате взаимодействия между активными ингредиентами. Между травами, применяемыми при ТКМ, и медицинскими препаратами также могут происходить взаимодействия.
Справочные материалы
1. Wang N, Qin DD, Xie YH, et al: Traditional Chinese Medicine strategy for patients with Tourette syndrome based on clinical efficacy and safety: A meta-analysis of 47 randomized controlled trials. Biomed Res Int 6630598, 2021. doi: 10.1155/2021/6630598
2. Wang YT, Zhang RQ, Wang SF, et al: A systematic review and meta-analysis of integrated traditional Chinese medicine and Western medicine in treating glomerulosclerosis. Medicine (Baltimore) 100(7):e24799, 2021. doi: 10.1097/MD.0000000000024799
3. Zhang H, Li M, Xu T: Therapeutic effect of Chinese herbal medicines for post-stroke depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 100(1):e24173, 2021. doi: 10.1097/MD.0000000000024173
4. Di YM, Yang L, Shergis JL, et al: Clinical evidence of Chinese medicine therapies for depression in women during perimenopause and menopause. Complement Ther Med 47:102071, 2019. doi: 10.1016/j.ctim.2019.03.019
5. Zhou LP, Wang J, Xie RH, et al: The effects of Traditional Chinese Medicine as an auxiliary treatment for COVID-19: A systematic review and meta-analysis. J Altern Complement Med 27(3):225-237, 2021. doi: 10.1089/acm.2020.0310
6. Huang X, Zhu Z, Wu G, et al: Efficacy and safety of external application of Traditional Chinese Medicine for the treatment of acute gouty arthritis: a systematic review and meta-analysis. J Tradit Chin Med 39(3):297-306, 2019. PMID: 32186001.
7. Chen S, Bao Y, Xu J, et al: Efficacy and safety of TCM combined with chemotherapy for SCLC: a systematic review and meta-analysis. J Cancer Res Clin Oncol 146(11):2913-2935, 2020. doi: 10.1007/s00432-020-03353-0