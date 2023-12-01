Натуропатия появилась как официальная медицинская дисциплина в США в начале ХХ века. Основываясь на целительной силе природы, натуропатия акцентирует внимание на следующих положениях
Профилактика и лечение заболеваний ведением здорового образа жизни
Лечение пациента с позиции целостности организма
Использование естественных лечебных способностей организма
Некоторые из принципов этой системы не так уж отличны от принципов традиционных целительских систем, таких как аюрведа и традиционная китайская медицина.
Натуропатия использует комбинацию терапий, включая иглоукалывание, рекомендации, лечебную физкультуру, лечение лекарствами из растительного сырья, гидротерапию, правильное питание, методы физической терапии (например, тепловая или холодовая терапии, ультразвуковые колебания, массаж), наведение образов и управление стрессом.
Ассоциация аккредитованных натуропатических медицинских колледжей (AANMC) поощряет использование вакцинации в соответствии с рекомендациями из авторитетных источников (например, Службы общественного здравоохранения США), когда противопоказания отсутствуют, в том числе вакцинацию против COVID (см. AANMC Statement on COVID-19 Immunization).
(См. также Обзор интегративной, комплементарной и альтернативной медицины [Overview of Integrative, Complementary, and Alternative Medicine]).
Доказательства натуропатии
Многие методы натуропатической диагностики и лечения имеют ограниченное количество доказательств или малодостоверные доказательства. Внутривенные инфузии витамина С, как правило, проводятся натуропатами, несмотря на отсутствие высококачественных доказательств эффективности (1), хотя терапия представляется безопасной (2). Многие из исследований натуропатического подхода к лечению невелики по объему, но они продемонстрировали, что данный подход порой не уступает традиционным методам в медицине и является экономически эффективным. Общесистемный подход натуропатии, основанный на принципах целостности пациента, показал преимущества у пациентов с заболеваниями сердца, болями, сахарным диабетом 2 типа и другими хроническими физическими и психическими заболеваниями (3).
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