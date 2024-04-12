Дефицит гормона роста у детей

Введение рекомбинантного ГР

Иногда заместительная терапия другими гормонами гипофиза

Применение рекомбинантного ГР показано всем отстающим в росте детям с доказанным дефицитом ГР. (См. также the Drug and Therapeutics, and Ethics Committees of the Pediatric Endocrine Society's 2016 guidelines for growth hormone and insulin-like growth factor-I treatment in children and adolescents.) Документально подтвержденный дефицит гормона роста основывается на ауксологических, биохимических и иногда рентгенологических данных.

Дозировка рекомбинантного ГР обычно составляет 0,03–0,05 мг/кг подкожно 1 раз в день. Такая терапия в первый год часто увеличивает скорость роста до 10-12 см/год в первый год и, хотя в дальнейшем скорость роста увеличивается медленнее, она все же остается выше исходной. Терапию продолжают до достижения пациентом приемлемого роста или до тех пор, пока скорость роста не упадет ниже 2,5 см/год. Уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) можно использовать для коррекции скорости роста у детей с дефицитом ГР, при этом целевые уровни ИФР-1 часто находятся в диапазоне верхней половины нормы (в пределах от 0 до +2 СО). Если уровни ГР ниже этого уровня, его дозировку можно увеличить на 10–20%, чтобы потенциально способствовать росту. Для использования у пациентов с дефицитом только одного ГР доступно несколько препаратов гормона роста длительного действия. Эти еженедельные лекарственные формы включают различные модификации, которые продлевают период полувыведения препаратов длительного действия по сравнению с ежедневным рекомбинантным ГР и имеют разные начальные дозы. К таким агентам ГР относятся лонапегсоматропин (для детей в возрасте > 1 года, которые весят > 11,5 кг; в виде пролекарства с немодифицированным ГР, временно связанным с инертным пегилированным носителем), сомапацитан (для детей в возрасте > 2,5 лет; одноточечная мутация в ГР с присоединенным альбумин-связывающим фрагментом) и соматрогон (для детей в возрасте > 3 лет; рекомбинантный гибридный гликопротеин с кодирующей последовательностью ГР, слитый с 3 копиями С-терминального пептида человеческого хорионического гонадотропина [ХГЧ]). На сегодняшний день испытания препаратов ГР длительного действия свидетельствуют о том, что эффект лечения на скорость роста аналогичен тому, который наблюдается при использовании ежедневного рекомбинантного ГР. Контроль уровня ИФР-1 может быть более сложным, чем при ежедневном приеме ГР, и зависит от состава и времени введения последней инъекции (1).

Побочные эффекты терапии гормоном роста немногочисленны, но включают идиопатическую внутричерепную гипертензию (псевдоопухоль головного мозга), соскальзывание головок эпифизов бедренных костей и легкие транзиторные периферические отеки. До появления рекомбинантного ГР использовали экстракт ГР из гипофизов. Этот препарат в редких случаях вызывал болезнь Крейтцфельдта–Якоба, проявляющуюся через 20–40 лет после лечения. От применения ГР, экстрагированного из гипофиза, отказались в 1980-х годах. Считается, что побочные эффекты, возникающие при приеме новых препаратов ГР длительного действия, схожи с таковыми при ежедневном приеме ГР, но требуют дальнейшего изучения, учитывая различные механизмы их действия.

Остается спорным, необходимо ли невысоких детей без признаков эндокринных, метаболических или других заболеваний, которые объясняют низкий рост, лечить ГР. Считается, что у этих детей идиопатическая низкорослость (ИН). ИН определяется как рост на 2 стандартных отклонения (SD) ниже среднего для возраста, при нормальной скорости роста (близкая или на нижнем пределе нормы), отсутствии биохимических признаков состояния, ограничивающего рост, и нормальных результатах тест на стимуляцию ГР, исключающих классический дефицит ГР. Рекомбинантный ГР можно использовать для лечения детей с ИН, у которых рост на 2,25 SD ниже среднего для возраста, а прогнозируемый рост взрослого человека ниже нормального диапазона (т.е., < 150 см для женщин и < 160 см для мужчин). Руководства не рекомендуют рутинное использование ГР для каждого ребенка с ИН, а решение о лечении должно приниматься в каждом конкретном случае. Ответ на лечение высоко вариабелен. Через 5 лет лечения у некоторых детей рост во взрослом возрасте может увеличиться в среднем примерно на 5 см, в то время как у других детей рост во взрослом возрасте может не увеличиться. Можно ожидать более выраженного ответа на лечение ГР у детей с идиопатической низкорослостью (ИН), исходя из ростового ответа в первый год лечения, возраста начала лечения (лучший ответ, если лечение начато до 9 лет у девочек и до 10 лет у мальчиков) и изменения уровня ИФР-1 по сравнению с исходным уровнем. Для детей, проходящих терапию, многие специалисты рекомендуют пробную терапию ГР в течение 6–12 месяцев, с продолжением ее только в том случае, если наблюдается удвоение скорости роста или она хотя бы на 3 см/год превышает исходную. Другие отрицают такой подход, поскольку он достаточно дорог, остается экспериментальным, может сопровождаться побочными эффектами, позволяет относиться к здоровым во всех других отношениях детям как к больным и способствует распространению «хейтизма» (дискриминации по росту).

Когда дефицит ГР сопровождается дефицитом других гормонов гипофиза, необходима дополнительная заместительная гормонотерапия. Если циркулирующие уровни этих гормонов снижены, необходимо заменять кортизол (см. Лечение болезни Аддисона) и тиреоидные гормоны (см. Лечение гипотиреоза) на протяжении всего детства, подросткового возраста и взрослой жизни. Дефицит аргинина-вазопрессина обычно требует пожизненного лечения десмопрессином в таблетках или интраназальной форме (см. Лечение дефицита аргинина-вазопрессина). Если половое созревание не происходит нормально, назначают терапию половыми стероидами (см. Лечение задержки полового созревания).

Применение ГР у детей с низкорослостью, обусловленной облучением гипофиза по поводу злокачественной опухоли, теоретически может быть сопряжено с риском рецидива опухоли. Однако, специальные исследования не выявили в таких случаях превышения ожидаемой частоты новых опухолей или рецидивов. Заместительную терапию ГР, вероятно, неопасно начинать спустя, по меньшей мере, 1 год после успешного завершения противоракового лечения.