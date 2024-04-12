Гипертиреоз у детей грудного и младшего возраста

Антитиреоидные препараты

Иногда применение радиоактивного йода или хирургическое вмешательство

Младенцам назначают антитиреоидные препараты, как правило, метимазол перорально 3 раза в день, иногда с пероральными бета-блокаторами для лечения симптомов. Было установлено, что пропилтиоурацил, другой антитиреоидный препарат, иногда вызывает тяжелую печеночную недостаточность, поэтому он больше не является препаратом первой линии, но может быть использован в особых случаях, таких как тиреотоксический криз. Раствор Люголя (йодид калия) моет быть добавлен для приема внутрь 3 раза в день, причем первую дозу следует принимать через 1 час после приема первой дозы метимазола, особенно при рефрактерности к метимазолу и бета-блокаторам. Также можно назначать гидрокортизон перорально 3 раза в день или преднизолон перорально 1 или 2 раза в день (особенно у тяжелобольных детей). Лечение гипертиреоза должно тщательно контролироваться и останавливаться при завершении болезни. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ятрогенного гипотиреоза у младенцев, получающих лечение антитиреоидными препаратами. (См. также лечение болезни Грейвса во время беременности).

Для детей в возрасте 11 лет и старше лечение аналогично лечению гипертиреоза у взрослых и включает антитиреоидные препараты, а иногда и радикальную терапию с абляцией щитовидной железы с использованием радиоактивного йода или хирургическое вмешательство. Бета-блокаторы, такие как атенолол или пропранолол, могут быть использованы для лечения гипертонии и тахикардии. Серьезные побочные эффекты метимазола могут включать агранулоцитоз; если у пациентов, принимающих метимазол, развивается лихорадочное заболевание, им следует провести общий анализ крови с развернутой формулой. Цитопения обычно развивается на ранних этапах лечения метимазолом и при более высоких дозах и, если она обнаружена, это является противопоказанием к продолжению приема антитиреоидных препаратов.

У детей, получающих антитиреоидные препараты, регулярно проверяют функцию щитовидной железы, обычно каждые 4–6 недель, пока не будет достигнут стабильный режим, а затем каждые 3–4 месяца. Антитиреоидные препараты можно отменить, если для поддержания эутиреоидного состояния пациентам достаточно только низкой дозы метимазола и/или у них отрицательный TСИ. После прекращения приема этих препаратов необходимо через регулярные промежутки времени (через 4–6 недель, а затем каждые 3–4 месяца в течение следующего года) проводить повторные тесты для оценки функции щитовидной железы. У детей, получающих антитиреоидные препараты, вероятность ремиссии после 2 лет лечения составляет 30%, что является более низким показателем, чем у взрослых (50%) (1), и определяется как отсутствие рецидива в течение ≥ 12 месяцев после прекращения приема антитиреоидных препаратов. Другие исследования показали, что длительное лечение антитиреоидными препаратами является безопасным и может повысить частоту ремиссий у детей (50% после 8 лет лечения) (2).

Радикальная терапия может быть необходима пациентам после неонатального периода, у которых не достигается ремиссия в течение 18–24 месяцев терапии антитиреоидными препаратами, у которых наблюдаются побочные эффекты от лекарств или которые не соблюдают режим лечения. Характеристики, указывающие на более низкую вероятность ремиссии включают раннее начало болезни (например, в препубертатном возрасте по сравнению с пубертатным), более высокие уровни гормонов щитовидной железы в начальной стадии, увеличение щитовидной железы (> 2,5 раза от возрастной нормы), и стойкое повышение титра антител к ТТГ-рецептору. Как применение радиоактивного йода, так и хирургическая операция являются эффективными методами радикальной терапии с целью вызвать гипотиреоз. Однако, радиоактивный йод, как правило, не используется у детей младше 10 лет, и часто бывает не эффективен, если щитовидная железа большая. Таким образом, операция предпочтительна для детей и подростков с этими факторами. После радикальной терапии пациенты начинают прием левотироксина. Может возникнуть необходимость в коррекции дозы, в зависимости от увеличения веса или полового созревания.

Если у детей и подростков обнаружены автономно функционирующие токсические узелки, рекомендуется хирургическое иссечение.

Лечение острого тиреоидита включает пероральные или внутривенные антибиотики (амоксициллин с клавулановой кислотой или цефалоспорины для пациентов с аллергией на пенициллин), но идеально основываться на бактериальной чувствительности образца, полученного с помощью тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии. Может быть необходимо хирургическое лечение (например, дренирование абсцесса или пластика фистулы). Подострый тиреоидит проходит без лечения, а для обезболивания используются нестероидные противовоспалительные препараты. Антитиреоидные препараты не показаны, но для купирования симптомов могут быть использованы бета-блокаторы.