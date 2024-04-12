Врожденная гиперплазия надпочечников, вызванная дефицитом 21-гидроксилазы

Заместительная терапия кортикостероидами

Заместительная терапия минералокортикоидами (сольтеряющая форма)

Возможна реконструктивная хирургия

Адреналовый криз у младенцев может привести к гипотензии и шоку, сопровождающихся гипонатриемией и гиперкалиемией. В зависимости от возраста, он может проявляться вялостью, утомляемостью, рвотой, спутанностью сознания или даже комой. Необходима срочная терапия внутривенными жидкостями. Стресс-дозы гидрокортизона (100 мг/м2 в день) вводят при помощи непрерывной инфузии для профилактики адреналового криза, если сольтеряющая форма под подозрением; доза уменьшается в течение нескольких недель до более физиологичных замещающих доз.

Поддерживающее лечение при классическом дефиците 21-гидроксилазы состоит в назначении кортикостероидов для замены дефицитных стероидов (как правило, применяется таблетированная форма гидрокортизона перорально 3 раза в день). Для детей грудного и младшего возраста таблетки измельчают или делят на части и смешивают с жидкостью. Гранулы с низкими дозами гидрокортизона (микрогранулы) в настоящее время доступны для лечения детей грудного возраста с врожденной гиперплазией надпочечников и могут повысить точность дозировки препарата.

Гидрокортизон более предпочтительный для растущих детей, потому что он менее сильный, чем другие препараты кортикостероидов, и вызывает меньшее подавление роста. Подростки и взрослые в постпубертатном возрасте могут получать лечение преднизоном перорально 1 или 2 раза в день, преднизолоном перорально 1 или 2 раза в день или дексаметазоном перорально 1 или 2 раза в день.

Ответ на терапию контролируют у грудных детей каждые 3 месяца, и у детей в возрасте > 12 месяцев– каждые 3–4 месяца. Избыточное лечение кортикостероидами приводит к развитию ятрогенного синдрома Кушинга, являющегося причиной ожирения, задержки роста и созревания скелета. Недостаточное лечение приводит к неспособности подавить АКТГ с последующей гиперандрогенией, вызывающей вирилизацию и сверхнормальные скорости роста у детей и в конце концов преждевременное прекращение роста и низкорослость. Мониторинг включает измерение сывороточного 17-гидроксипрогестерона, андростендиона и тестостерона, а также ежегодную оценку скорости роста и развития скелета.

При сольтеряющей форме поддерживающая терапия, в дополнение к кортикостероидам, включает заместительную терапию минералокортикоидами с целью восстановления гомеостаза натрия и калия. При потере соли назначают пероральный флудрокортизон. Младенцы часто требуют дополнительного перорального потребления соли в течение примерно 1 г. Тщательный мониторинг во время терапии очень важен, особенно в первые 2 года жизни, когда требуется соль и более высокие дозы флудрокортизона (1).

При болезни дозы кортикостероидов увеличивают (как правило, в два или три раза), чтобы предотвратить острую надпочечниковую недостаточность. Заместительная терапия минералокортикоидами не адаптивна. Когда пероральная терапия является ненадежной (например, сильная рвота или опасные для жизни ситуации), может быть введена однократная внутримышечная инъекция гидрокортизона. Когда инъекция сделана, дети, как правило, должны быть обследованы в отделении неотложной помощи, чтобы определить, необходима ли им внутривенная инфузия, дополнительные кортикостероиды, или и то, и другое.

Пострадавшим младенцам женского пола может потребоваться хирургическая реконструкция с клитороплазией и созданием входа во влагалище. Часто в зрелом возрасте требуется еще одна операция. При соответствующей заботе и внимании к психосексуальным вопросам можно ожидать нормальной сексуальной функции и способности к деторождению.

Для пренатального лечения, кортикостероид (обычно дексаметазон) дается матери, чтобы подавить секрецию АКТГ гипофизом плода и, таким образом, уменьшить или предотвратить маскулинизацию пораженных плодов женского пола. Лечение, которое является экспериментальным, должно начаться в течение первых нескольких недель беременности.

Лечение неклассического дефицита 21-гидроксилазы зависит от симптомов. Если заболевание протекает бессимптомно, то лечение не требуется. Если есть симптомы, лечение кортикостероидами проводится аналогично лечению классического дефицита 21-гидроксилазы, но, зачастую, эффективны более низкие дозы. Заместительная терапия минералокортикоидами не требуется.