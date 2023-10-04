Трисомия по 13 хромосоме

Трисомия 13 – наличие дополнительной хромосомы 13 проявляется аномальным развитием переднего мозга, средней зоны лица и глаз, тяжелой умственной отсталостью, пороками сердца и небольшими размерами при рождении. Диагноз ставится на основании цитогенетического исследования. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Обзор хромосомных аномалий).

Трисомия 13 встречается примерно в 1,7/10 000 беременностей (на основании данных об искусственных абортах при аномалиях плода, случаях мертворождения и живорождения) (1); примерно в 80% случаев наблюдается полная трисомия 13-й хромосомы. Чем старше мать, тем выше вероятность развития этого синдрома, и дополнительная хромосома обычно материнского происхождения.

Младенцы, как правило, имеют слишком маленькие размеры для своего гестационного возраста. Аномалии срединной линии являются распространенными и включают голопрозенцефалию (сбой правильного разделения переднего мозга), аномалии лица, такие как заячья губа и волчья пасть, микрофтальмия, колобомы (расщелины) радужной оболочки глаза и дисплазию сетчатки. Надбровные дуги небольшие, и глазные щели обычно скошены.

Уши неправильной формы и, как правило, посажены низко. Глухота является распространенным явлением. Дефекты скальпа и дермальные синусы являются также распространенными. Свободные складки кожи часто присутствуют на задней части шеи.

Единственная поперечная ладонная складка, полидактилия и очень выпуклые узкие ногти являются общими признаками. Приблизительно в 80% случаев выявляют тяжелые врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы; распространена декстрокардия.

Половые органы часто атипичны у обоих полов: у мальчиков крипторхизм и неадекватно развитые мошонки, у девочек двурогая матка.

В раннем детстве часто наблюдаются приступы апноэ. Тяжелая степень умственной отсталости.

Общие справочные материалы 1. Goel N, Morris JK, Tucker D, et al: Trisomy 13 and 18-Prevalence and mortality-A multi-registry population based analysis. Am J Med Genet A 179(12):2382-2392, 2019. doi: 10.1002/ajmg.a.61365

Лечение трисомии 13 Поддерживающая терапия Генетическая аномалия, лежащая в основе заболевания, не поддается лечению. Поддержка семьи имеет решающее значение.

Прогноз при трисомии 13 В прошлом большинство новорожденных умирало в неонатальном периоде, однако в последнее время ситуация улучшилась до 5-тилетней выживаемости (1). Справочные материалы по прогнозу 1. Meyer RE, Liu G, Gilboa SM, et al: Survival of children with trisomy 13 and trisomy 18: A multi-state population-based study. Am J Med Genet A 170A(4):825-837, 2016. doi: 10.1002/ajmg.a.37495