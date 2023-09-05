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Сон у младенцев и детей

Авторы:Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Поведение, связанное со сном, определяется культурой, и проблемным, как правило, считают поведение, отличающееся от принятых правил или норм. В культурах, где дети спят отдельно от родителей в том же доме, проблемы со сном являются одними из самых распространенных.

Положение на спине рекомендуется для всех периодов сна у всех младенцев с целью снижения риска синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Сон на животе или боку повышает риск синдрома внезапной детской смерти, особенно у детей, которые переворачиваются на живот после того, как были уложены на бок. См. также Профилактика СВДС.

Совместный сон означает сон родителей и ребенка в непосредственной близости (на одной поверхности или различных поверхностях), чтобы иметь возможность видеть, слышать, и/или касаться друг друга. Схемы совместного сна могут включать

  • Сон в одной постели (ребенок спит на одной и той же поверхности, что и родитель)

  • Сон в одной комнате (ребенок спит в той же комнате, что и родитель, в непосредственной близости)

Сон ребенка в одной постели с родителями – распространенное, но спорное явление. Часто родители укладывают ребенка к себе в постель по причинам культурного и личного толка, в том числе из-за удобства кормления, для установления эмоциональной связи между матерью и ребенком, вследствие убеждения, что собственная бдительность – единственный способ обеспечить безопасность ребенка, а также убеждения, что сон в одной постели позволит им сохранять бдительность даже во сне. Тем не менее, установлена ассоциация между сном в одной постели и повышенным риском синдрома внезапной детской смерти, а также травмами или смертью ребенка в результате удушения, удавления или запутывания в постели.

Сон в одном помещении, но не в одной постели, обеспечивает непосредственную близость к ребенку и облегчает кормление, позволяет вовремя успокоить ребенка и наблюдать за его состоянием; это безопаснее, чем сон в одной постели или сон ребенка в одиночестве (когда младенец спит в отдельной комнате), и ассоциируется со снижением риска синдрома внезапной детской смерти. По этим причинам, в первые месяцы жизни ребенка рекомендован сон в одном помещении с родителями, но не в одной постели.

Младенцы обычно адаптируются к дневному-ночному графику сна в возрасте 4–6 месяцев. Проблемы со сном за пределами этого возрастного интервала проявляются по-разному, в т. ч. в виде сложностей с засыпанием ночью, частых ночных пробуждений, нетипичного дневного сна и зависимости от кормления или же от потребности побыть на руках, прежде чем заснуть. Эти проблемы связаны с родительскими ожиданиями, темпераментом, биологическими ритмами ребенка и детско-родительскими взаимодействиями.

Факторы, влияющие на сон, зависят от возраста. Для младенцев врожденные биологические модели являются центральными. На 9-ом месяце жизни и около 18-ти месяцев нарушения сна становятся частым явлением, так как:

  • развивается страх разлуки;

  • Дети могут самостоятельно передвигаться и контролировать свое окружение.

  • Они могут длительно дремать во второй половине дня.

  • Могут перевозбудиться во время игры перед сном.

  • кошмары, как правило, становятся более распространенными.

Частичные нарушения сна распространены среди всех возрастных групп. Младенцы, которых всегда держат на руках и качают или возят в машине, чтобы помочь им заснуть, не научатся самостоятельно засыпать в своей обычной среде и могут испытывать проблемы с частыми ночными пробуждениями. Этих проблем можно избежать, всегда помещая детей в кроватку или колыбельку в момент, когда они испытывают сонливость, но все еще не спят, и позволяя им уснуть самостоятельно. У малышей и детей более старшего возраста эмоциональные факторы и устоявшиеся привычки становятся все более важными. Стрессовые события (например, переезд, заболевание) могут вызвать острые проблемы со сном у детей старшего возраста.

Обследование

Анамнез

Анамнез фокусируется на окружении ребенка во время сна, постоянстве времени отхода ко сну, установившемся порядке сна и родительских ожиданиях. Подробное описание обычного дня ребенка может быть полезным. При сборе анамнеза нужно пытаться выявить наличие стрессовых ситуаций в жизни ребенка, например трудности в детском саду или школе, а также влияние возбуждающих телевизионных передач и кофеинсодержащих напитков (например, газированных). Сообщения о непостоянном времени отхода ко сну или шумном, хаотическом окружении или частых попытках ребенка манипулировать родителями с помощью поведения во время сна указывают на необходимость изменения образа жизни. Чрезмерное разочарование родителей предполагает напряжение внутри семьи или же говорит о том, что родителям сложно быть последовательными и твердыми.

Дневник сна, составленный в течение нескольких ночей, может помочь выявить необычные паттерны сна и нарушения сна (например, лунатизм, ночные кошмары).

Тщательный опрос детей старшего возраста и подростков о школе, друзьях, тревогах, депрессивных симптомах и общем состоянии часто выявляет источник проблем со сном.

ФизикальноеОбъективноетестирование

Обследование и диагностическое тестирование обычно дают мало полезной информации.

Лечение

  • Возможности для родителей

  • Мероприятия, направленые на то, чтобы помочь детям заснуть самостоятельно

Роль врача состоит в предоставлении объяснений и вариантов действия для родителей, которые должны вносить изменения в свое поведение, чтобы добиться приемлемого графика сна у ребенка. Подходы зависят от возраста и обстоятельств. Младенцев часто успокаивают пеленание, окружающий шум и движение. Тем не менее постоянное укачивание младенцев, для того чтобы они заснули, не позволяет им научиться засыпать самостоятельно, что является важной задачей развития. В качестве замены укачиванию родитель может спокойно сидеть у кроватки, пока ребенок не заснет; в конце концов младенец учится успокаиваться и засыпать без посторонней помощи.

Все дети пробуждаются в ночное время, но те, которые научились засыпать сами по себе, обычно возвращаются ко сну. Если дети не могут заснуть, родители могут подойти к ним, чтобы убедиться, что они в безопасности, и успокоить их, но дети должны быть снова уложены.

У детей старшего возраста период расслабления с низкой активностью, такой как чтение перед сном, облегчает засыпание. Отход ко сну в одно и то же время является важным, и установление ритуала полезно для маленьких детей. Расспрашивание говорящих детей о событиях дня часто устраняет ночные кошмары и бодрствование. Поощрение физической нагрузки в дневное время, избегание страшных телевизионных программ и фильмов, а также отказа от сна, который становится элементом манипуляции, также может помочь предотвратить проблемы со сном.

Если причиной являются стрессовые события, успокаивание и поддержка всегда достаточно эффективны. Разрешение спать в одной кровати с родителями в таких случаях почти всегда продлевает проблему, а не решает ее.

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