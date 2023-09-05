Сон у младенцев и детей

Поведение, связанное со сном, определяется культурой, и проблемным, как правило, считают поведение, отличающееся от принятых правил или норм. В культурах, где дети спят отдельно от родителей в том же доме, проблемы со сном являются одними из самых распространенных.

Положение на спине рекомендуется для всех периодов сна у всех младенцев с целью снижения риска синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Сон на животе или боку повышает риск синдрома внезапной детской смерти, особенно у детей, которые переворачиваются на живот после того, как были уложены на бок. См. также Профилактика СВДС.

Совместный сон означает сон родителей и ребенка в непосредственной близости (на одной поверхности или различных поверхностях), чтобы иметь возможность видеть, слышать, и/или касаться друг друга. Схемы совместного сна могут включать

Сон в одной постели (ребенок спит на одной и той же поверхности, что и родитель)

Сон в одной комнате (ребенок спит в той же комнате, что и родитель, в непосредственной близости)

Сон ребенка в одной постели с родителями – распространенное, но спорное явление. Часто родители укладывают ребенка к себе в постель по причинам культурного и личного толка, в том числе из-за удобства кормления, для установления эмоциональной связи между матерью и ребенком, вследствие убеждения, что собственная бдительность – единственный способ обеспечить безопасность ребенка, а также убеждения, что сон в одной постели позволит им сохранять бдительность даже во сне. Тем не менее, установлена ассоциация между сном в одной постели и повышенным риском синдрома внезапной детской смерти, а также травмами или смертью ребенка в результате удушения, удавления или запутывания в постели.

Сон в одном помещении, но не в одной постели, обеспечивает непосредственную близость к ребенку и облегчает кормление, позволяет вовремя успокоить ребенка и наблюдать за его состоянием; это безопаснее, чем сон в одной постели или сон ребенка в одиночестве (когда младенец спит в отдельной комнате), и ассоциируется со снижением риска синдрома внезапной детской смерти. По этим причинам, в первые месяцы жизни ребенка рекомендован сон в одном помещении с родителями, но не в одной постели.

Младенцы обычно адаптируются к дневному-ночному графику сна в возрасте 4–6 месяцев. Проблемы со сном за пределами этого возрастного интервала проявляются по-разному, в т. ч. в виде сложностей с засыпанием ночью, частых ночных пробуждений, нетипичного дневного сна и зависимости от кормления или же от потребности побыть на руках, прежде чем заснуть. Эти проблемы связаны с родительскими ожиданиями, темпераментом, биологическими ритмами ребенка и детско-родительскими взаимодействиями.

Факторы, влияющие на сон, зависят от возраста. Для младенцев врожденные биологические модели являются центральными. На 9-ом месяце жизни и около 18-ти месяцев нарушения сна становятся частым явлением, так как:

развивается страх разлуки;

Дети могут самостоятельно передвигаться и контролировать свое окружение.

Они могут длительно дремать во второй половине дня.

Могут перевозбудиться во время игры перед сном.

кошмары, как правило, становятся более распространенными.

Частичные нарушения сна распространены среди всех возрастных групп. Младенцы, которых всегда держат на руках и качают или возят в машине, чтобы помочь им заснуть, не научатся самостоятельно засыпать в своей обычной среде и могут испытывать проблемы с частыми ночными пробуждениями. Этих проблем можно избежать, всегда помещая детей в кроватку или колыбельку в момент, когда они испытывают сонливость, но все еще не спят, и позволяя им уснуть самостоятельно. У малышей и детей более старшего возраста эмоциональные факторы и устоявшиеся привычки становятся все более важными. Стрессовые события (например, переезд, заболевание) могут вызвать острые проблемы со сном у детей старшего возраста.

Обследование Анамнез Анамнез фокусируется на окружении ребенка во время сна, постоянстве времени отхода ко сну, установившемся порядке сна и родительских ожиданиях. Подробное описание обычного дня ребенка может быть полезным. При сборе анамнеза нужно пытаться выявить наличие стрессовых ситуаций в жизни ребенка, например трудности в детском саду или школе, а также влияние возбуждающих телевизионных передач и кофеинсодержащих напитков (например, газированных). Сообщения о непостоянном времени отхода ко сну или шумном, хаотическом окружении или частых попытках ребенка манипулировать родителями с помощью поведения во время сна указывают на необходимость изменения образа жизни. Чрезмерное разочарование родителей предполагает напряжение внутри семьи или же говорит о том, что родителям сложно быть последовательными и твердыми. Дневник сна, составленный в течение нескольких ночей, может помочь выявить необычные паттерны сна и нарушения сна (например, лунатизм, ночные кошмары). Тщательный опрос детей старшего возраста и подростков о школе, друзьях, тревогах, депрессивных симптомах и общем состоянии часто выявляет источник проблем со сном. ФизикальноеОбъективноетестирование Обследование и диагностическое тестирование обычно дают мало полезной информации.