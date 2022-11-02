Обследование начинают с обзора основных показателей жизнедеятельности, особенно при лихорадке и тахипноэ. При начальном наблюдении младенца или ребенка оценивают на наличие признаков летаргии или чрезвычайного происшествия и отмечают, как родители взаимодействуют с ребенком.

Младенца или ребенка раздевают и обследуют для выявления признаков дыхательной недостаточности (например, надключичной и подреберной впадин, цианоза). Всю поверхность тела проверяют на наличие отеков, синяков и ссадин.

Аускультативное обследование фокусируется на выявлении признаков респираторной инфекции (например, затрудненного дыхания, хрипов, ослабленных звуков дыхания) и сердечного компромисса (например, тахикардии, галопирующего ритма, голосистолических шумов, систолического щелчка). Живот пальпируют для выявления признаков болезненности. Подгузник снимают для осмотра половых органов и ануса, для выявления признаков перекрута яичка (например, красно-экхимозной мошонки, боли при пальпации), волосяного жгута на половом члене, паховой грыжи (например, отека в паховой области или мошонке) и анальных трещин.

Конечности проверяют на признаки перелома (например, отек, эритема, болезненность, боль при пассивных движениях). Пальцы рук и ног – на наличие волосяных жгутов.

Уши проверяют на признаки травмы (например, кровь в канале или позади барабанной перепонки) или инфекции (например, красная выпуклая барабанная перепонка). Роговицы окрашивают флуоресцеином и исследуют под синим светом, чтобы исключить абразию роговицы, глазное дно обследуют через офтальмоскоп на наличие признаков кровотечения. (При подозрении на кровоизлияние в сетчатку рекомендуется осмотр офтальмолога). Ротоглотку осматривают на наличие признаков молочницы или ротовых ссадин. Череп осторожно пальпируют для выявления перелома.