У всех младенцев и маленьких детей плач – это форма общения; он лишь выражает потребности. Таким образом, в большинстве случаев плач – это ответ на голод, дискомфорт (например, мокрый подгузник) или разлучение с родителем и прекращается при удовлетворении потребностей (например, кормлении, смене подгузника и утешении). Такой плач нормальный и имеет тенденцию к уменьшению продолжительности и частоты после 3-месячного возраста. Однако плач, который сохраняется после удовлетворения рутинных потребностей и утешения или более длительный, чем обычно характерно для ребенка, должен быть изучен для определения конкретной причины.
Этиология плача
Причина плача
Органическая в < 5% случаев
Функциональная в 95%
Органическая
Не смотря на то, что органические причины плача являются редкими, они всегда должны приниматься во внимание. Причины, которые необходимо рассмотреть, классифицируются как сердечные, желудочно-кишечные, инфекционные и травматические ( see table Некоторые причины плача). Из них потенциальную угрозу жизни представляют сердечная недостаточность, инвагинация, заворот кишок, менингит (см. также Бактериальный менингит у детей старше 3 месяцев и Неонатальный бактериальный менингит) а также травмы, особенно внутричерепное кровотечение, вызванное черепно-мозговой травмой.
Колики – чрезмерный плач, возникающий у младенцев в возрасте ≤ 4 месяцев, который не имеет очевидной органической причины и длится по крайней мере 3 часа/день > 3 дней/неделю в течение > 3 недель.
Некоторые причины плача
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Сердечно-сосудистые
Задержка или отсутствие пульса на бедренной артерии
Тахипноэ
Кашель
Диафорез
Недостаточное питание
Систолический шум, систолический щелчок
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Ультразвуковое исследование
Тахипноэ
Кашель
Диафорез
Недостаточное питание
Ритм галопа 3-го сердечного тона (S3)
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Эхокардиография
Суправентрикулярная тахикардия
Тахипноэ
Кашель
Диафорез
Недостаточное питание
Частота сердечных сокращений > 180 ударов в минуту (обычно 220-280 уд/мин у детей раннего возраста; 180-220 уд/мин у детей старшего возраста)
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
Желудочно-кишечный
Анальные разрывы или трещины
История снижение частоты стула и жесткий "дробный" стул
Растянутый живот
Клиническая оценка
Гиперактивные кишечные шумы
Нетугой, частый стул
Клиническая оценка
Срыгивания, выгибания или плач после кормления в анамнезе
Исследование процесса проглатывания
Эзофагальное определение рН и зондовое определение импеданса
Сильная коликообразная боль в животе, чередующаяся со спокойными промежутками без боли
Летаргия
Рвота
Стул в виде смородинового желе
Ультразвуковое исследование
Рентгенография органов брюшной полости
Воздушная клизмы
Непереносимость белка коровьего молока (аллергия на молочный белок)
Рвота
Диарея или запор
Недостаточное питание
Плохая прибавка в весе
Тест на наличие гема в стуле
Заворот кишок
Рвота с желчью
Болезненный, вздутый живот
Кровавый стул
Отсутствие кишечных шумов
Рентгенография органов брюшной полости
Ирригография с барием
Болезненное, эритематозное образование в паху
Клиническая оценка
Инфекция
Лихорадка
Безутешность, раздражительность
Летаргия
Выбухание родничка у младенцев (см. Неонатальный бактериальный менингит)
Ригидность затылочных мышц (менингизмы) у детей старшего возраста (см. Бактериальный менингит у детей старше 3 месяцев)
Люмбальная пункция для исследования спинномозговой жидкости
Лихорадка
Ребенок все время тянется к уху или жалуется на боль в ухе
Эритематозная, непрозрачная, выпуклая барабанная перепонка
Клиническая оценка
Лихорадка
Иногда кашель
Тахипноэ
Иногда гипоксия
Иногда свистящее дыхание, влажные хрипы, или ослабление дыхания при аускультации
Рентгенография грудной клетки
Лихорадка
Возможно рвота
Анализ мочи и посев мочи на микрофлору
Травма
Эрозия роговицы
Плач без других симптомов
Флуоресцеиновый тест
Перелом (например, из-за жестокого обращения с детьми)
Площадь отека и/или экхимоза
Вовлечение конечности
Рентгенологическое исследование скелета для выявления текущих и старых переломов
Волосяной жгут
Опухшие кончики пальцев ног, пальцев на руках или пенис с волосами, обернутыми вокруг органа проксимальнее отека
Клиническая оценка
Травма головы с внутричерепным кровотечением
Безутешный, пронзительный крик
Локализованная опухоль на черепе с подлежащей деформацией
КТ головы
Синдром детского сотрясения (синдром тряски младенца)
Безутешный, пронзительный крик
Летаргия
Судорожная активность
КТ головы
Обследование сетчатки
Сцинтиграфия скелета
Другое
Низкоинтенсивные препараты
Недавняя низкоинтенсивная лекарственная терапия в анамнезе
Клиническая оценка
Опухшая эритематозная асимметричная мошонка, отсутствие кремастерического рефлекса
Допплерография или ядерное сканирование мошонки
Вакцинная реакция
Недавние иммунизации в анамнезе
Клиническая оценка
Обследование при плаче
Анамнез
Оценка истории болезни фокусируется на начале плача, его продолжительности, ответе на попытки утешить и частоте или уникальности эпизодов. Необходимо расспросить родителей о связанных событиях или условиях, в т.ч. недавних прививках, травмах (например, падениях), контактах с сиблингами, инфекциях, употреблении наркотиков и связи плача с кормлением и испражнением.
Обзор систем фокусируется на симптомах причинных расстройств, включая запор, диарею, рвоту, выгибание спины, взрывной и кровавый стул (желудочно-кишечные расстройства); лихорадку, кашель, свистящее дыхание, заложенность носа и затруднение дыхания (респираторная инфекция), а также очевидную боль во время купания или смены подгузника (травма).
В истории перенесенных заболеваний следует отметить предыдущие эпизоды плача и состояния, которые могут предрасполагать к плачу (например, болезни сердца, задержка развития в анамнезе).
Объективное обследование
Обследование начинают с обзора основных показателей жизнедеятельности, особенно при лихорадке и тахипноэ. При начальном наблюдении младенца или ребенка оценивают на наличие признаков летаргии или чрезвычайного происшествия и отмечают, как родители взаимодействуют с ребенком.
Младенца или ребенка раздевают и обследуют для выявления признаков дыхательной недостаточности (например, надключичной и подреберной впадин, цианоза). Всю поверхность тела проверяют на наличие отеков, синяков и ссадин.
Аускультативное обследование фокусируется на выявлении признаков респираторной инфекции (например, затрудненного дыхания, хрипов, ослабленных звуков дыхания) и сердечного компромисса (например, тахикардии, галопирующего ритма, голосистолических шумов, систолического щелчка). Живот пальпируют для выявления признаков болезненности. Подгузник снимают для осмотра половых органов и ануса, для выявления признаков перекрута яичка (например, красно-экхимозной мошонки, боли при пальпации), волосяного жгута на половом члене, паховой грыжи (например, отека в паховой области или мошонке) и анальных трещин.
Конечности проверяют на признаки перелома (например, отек, эритема, болезненность, боль при пассивных движениях). Пальцы рук и ног – на наличие волосяных жгутов.
Уши проверяют на признаки травмы (например, кровь в канале или позади барабанной перепонки) или инфекции (например, красная выпуклая барабанная перепонка). Роговицы окрашивают флуоресцеином и исследуют под синим светом, чтобы исключить абразию роговицы, глазное дно обследуют через офтальмоскоп на наличие признаков кровотечения. (При подозрении на кровоизлияние в сетчатку рекомендуется осмотр офтальмолога). Ротоглотку осматривают на наличие признаков молочницы или ротовых ссадин. Череп осторожно пальпируют для выявления перелома.
Тревожные симптомы
Тревожными являются следующие симптомы:
Дыхательная недостаточность
Синяки и ссадины
Экстремальная раздражительность
лихорадка и страдание
лихорадка у ребенка в возрасте ≤ 8 недель
Интерпретация результатов
Подозрение является подтвержденным с высокой вероятностью при оценивании плача. Родительское беспокойство является важной переменной. При большой обеспокоенности врач должен быть осторожен даже при отсутствии убедительных доказательств, поскольку родители могут реагировать подсознательно на тонкие, но значительные изменения. И наоборот, очень низкий уровень родительской заботы, особенно при отсутствии родительского взаимодействия с младенцем или ребенком, может указывать на проблему привязанности или неспособность оценить потребности ребенка и управлять ими. Несоответствие анамнеза и клинических проявлений должно вызывать опасения по поводу возможного насилия.
Полезно различать общую область беспокойства. Например, при наличии лихорадки наиболее вероятна инфекционная этиология; респираторный дистресс без лихорадки указывает на возможную кардиологическую этиологию или боль. Отклонения стула в анамнезе или боли в животе во время осмотра соответствуют желудочно-кишечной этиологии. Конкретные симптомы часто предполагают определенные причины ( see table Некоторые причины плача).
Установить временные рамки плача также полезно. Плач, интермиттирующий в течение ряда дней, вызывает меньшее беспокойство, чем внезапный и постоянный плач. Полезно знать, возникает ли крик только в определенное время дня или ночи. Например, недавно начашийся плач по ночам у здорового, благополучного ребенка или это связано со страхом разлуки или проблем со сном.
Характер крика тоже показателен. Родители часто могут отличить крик, который является болезненным по своему характеру от исступленного или испуганного. Важно определить остроту зрения. Безутешный младенец или ребенок требует большего участия, чем здоровый младенец или ребенок, которого легко утешить.
Обследование
Тестирование направлено на выявление возможной причины ( see table Некоторые причины плача), при этом особое внимание обращают на потенциальную угрозу для жизни, за исключением тех случаев, когда анамнез и объективное обследование являются достаточными для установления диагноза. При небольшом количестве или при отсутствии специфических симптомов, а также, если не было показано немедленное тестирование, тщательное наблюдение и повторная оценка являются адекватными.
Лечение плача
Основное органическое нарушение нужно лечить. Поддержка и поощрение важны для родителей, когда младенец или ребенок не имеет явного основного заболевания. Пеленание младенца может быть полезно в первый месяц жизни. Ношение ребенка на руках способствует уменьшению продолжительности крика.
Для встревоженных плачем ребенка родителей важным стимулом является стремление отдохнуть от плачущего ребенка и уложить его в безопасных условиях на несколько минут. Обучение родителей и «разрешение» отдохнуть полезно для предотвращения насилия. Предоставление помощи родителям, которые кажутся перегруженными, может предотвратить будущие проблемы.
Основные положения
Плач является частью нормального развития и наиболее распространен в течение первых 3 месяцев жизни.
Чрезмерный крик с органическими причинами должен быть дифференцирован от колик.
Менее 5% плача имеет органическую причину.
Если органические причины не идентифицированы, родители могут нуждаться в поддержке.