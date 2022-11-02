Колика – это частые и длительные эпизоды плача без видимой причины у младенца не имеющего других заболеваний.
Хотя термин колика предполагает кишечное происхождение, ее этиология неизвестна.
Колика обычно появляется в течение первого месяца жизни, достигает своего пика в возрасте около 6 недель и с большой вероятностью спонтанно заканчивается в возрасте от 3 до 4 месяцев. Приступы плача и беспокойства часто возникают примерно в одно и то же время дня или ночи и продолжаются в течение нескольких часов без всякой видимой причины. Немногие младенцы плачут почти непрерывно. Чрезмерный плач может вызвать аэрофагию, что приводит к метеоризму и вздутию живота. Как правило, младенцы с коликами едят и набирают вес хорошо, хотя из-за энергичного непитательного сосания можно предположить избыточный голод. Колика, вероятно, не имеет никакого отношения к развитию таких черт личности, как настойчивости и нетерпеливости.
Обследование при коликах
Цель состоит в том, чтобы отличить колики от других причин чрезмерного плача, в частности, серьезные и/или излечимые медицинские нарушения, такие как:
Повышенное внутричерепное давление
Волосяной жгут
Анамнез
Анамнез настоящего заболевания должен установить начало и продолжительность плача, ответ на попытки успокоить ребенка и, таким образом, определить, является ли плач младенца выходящим за рамки нормального интервала (до 3 часов/день у 6-недельного ребенка).
При исследовании органов и систем необходимо обратить внимание на симптомы заболеваний, которые могут быть причиной плача, такие как запор, диарея, рвота (расстройства желудочно-кишечного тракта); кашель, свистящее дыхание, заложенность носа (респираторная инфекция).
Сборанамнеза жизни путем опроса может показать, что плач не главная проблема, а симптом, который родители использовали для обоснования своего визита к врачу, по поводу другой проблемы, например, обеспокоенности из-за смерти предыдущего ребенка или из-за их ощущения неспособности справиться с младенцем.
Объективное обследование
Объективное обследование начинается с оценки жизненно важных показателей, а затем тщательного обследования на наличие признаков травмы или соматического заболевания. Как правило, при обследовании ребенка, который в остальном здоров, но имеет симптомы колик, никакие отклонения не обнаруживаются; такое обследование успокаивает родителей.
Тревожные симптомы
Интерпретация результатов
Часто дети с коликами поступают после нескольких дней или недель повторяющегося, ежедневного плача; в этом случае отсутствие отклонений от нормы во время опроса и осмотра предполагает более оптимистичный прогноз чем у детей с острым плачем (от 1 до 2 дней).
Обследование
Оно не требуется, если сбор анамнеза и осмотр не выявили конкретные нарушения.
Лечение колик
Родители должны быть уверены, что ребенок здоров, что его раздражительность вызвана не плохой заботой, и что колики разрешатся сами собой без продолжительных побочных эффектов. Врачи должны также заверить, что они понимают, как сильно могут беспокоить родителей колики младенца.
Могут помочь cледующие меры:
Младенцев, которые плачут в течение коротких периодов, взять на руки, покачать или мягко похлопать
Младенцам, которые имеют потребность в сосании и начинают проявлять беспокойство вскоре после кормления предоставить возможность продолжить сосать (например, пустышку)
Если кормление из бутылочки занимает меньше 15–20 минут, используют соски с меньшими отверстиями и/или пустышку
Парадоксально, но очень активные, беспокойные дети могут успокоиться при тугом пеленании
Детские качели, музыка и белый шум (например, от пылесоса, двигателя автомобиля или фена) также могут успокаивать. Усталость часто способствует чрезмерному плачу. Поэтому необходимо рекомендовать родителям в рутинном порядке укладывать младенца в колыбель, когда он бодрствует, чтобы стимулировать самоуспокоение и предупредить зависимость младенца от присутствия родителей, покачивания, соски, специфического шума, и чего-либо другого для завыпания.
Кратковременно можно применить гипоаллергенные детские смеси, чтобы определить, есть ли у младенца непереносимость белка коровьего молока, однако следует избегать частой смены смеси. Иногда младенцам на грудном вскармливании из рациона матери исключают коровье молоко или другую пищу (в частности, стимулирующие продукты, [например, кофе, чай, кола, шоколад, пищевые добавки]); такой же эффект может принести прекращение приема препаратов, содержащих стимуляторы (например, деконгестантов).
Основные положения
Колика – это чрезмерный плач без видимой причины у ребенка, не имеющего других заболеваний.
Колики обычно заканчиваются в возрасте от 3 до 4 месяцев.
Необходимо исключить медицинские причины плача путем сбора анамнеза и проведения объективного обследования; если нет других симптомов (кроме плача), в проведении лабораторных исследований нет необходимости.
Можно пробовать физические меры (например, покачивание, убаюкивание, пеленание), а также изменения диеты; ответ на эти меры бывает разным, и иногда колики проходят только со временем.