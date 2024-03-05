Свистящие хрипы и астма у младенцев и детей раннего возраста

У некоторых детей раннего возраста рецидивирующие эпизоды свистящих хрипов являются начальными проявлениями астмы, и у этих детей в более позднем детстве или подростковом возрасте будут возникать свистящие хрипы. У других детей эпизоды свистящих хрипов прекращаются к возрасту 6–10 лет и, судя по всему, не являются предвестниками астмы.

У младенцев и детей младшего возраста свистящее дыхание на фоне вирусных заболеваний, в частности, вызванных респираторно-синцитиальный вирусом и риновирусом человека, связано с повышенным риском развития астмы в детстве (1, 2). Потенциальный диагноз астмы наибоее вероятен у детей, которые имеют признаки атопии, более тяжелые эпизоды свистящих хрипов и/или атопию или астму в семейном анамнезе.

Свистящие хрипы обычно возникают в результате бронхоспазма, который может усугубляться в результате воспаления в малых и средних дыхательных путях, что вызывает отек и дальнейшее сужение дыхательных путей. Острый эпизод свистящих хрипов у младенцев и детей раннего возраста, как правило, вызван респираторными вирусными инфекциями, но воспаление дыхательных путей может также быть обусловлено (или ухудшено) аллергией или ингаляционными раздражителями (например, табачным дымом). Периодические свистящие хрипы могут быть вызваны частыми респираторными вирусными инфекциями, аллергией или астмой. Менее распространенные причины рецидивирующих свистящих хрипов включают хроническую дисфагию, которая провоцирует периодическую аспирацию, гастроэзофагеальный рефлюкс, маляцию дыхательных путей, застрявшее в дыхательных путях инородное тело или сердечную недостаточность. Часто причина рецидивирующих хрипов неясна.