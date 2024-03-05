У большинства детей симптомы вирусной респираторной инфекции наблюдаются в течение 1-3 дней до появления тяжелых симптомов стридора, а также одышки. У некоторых детей начало острое и характеризуется стридорозным дыханием, высокой температурой и часто обильными гнойными выделениями. В редких случаях бактериальный трахеит развивается как осложнение вирусного крупа или эндотрахеальной интубации. Как и у пациентов с эпиглоттитом, у детей с бактериальным трахеитом может наблюдаться выраженная интоксикация и респираторный дистресс, которые могут быстро прогрессировать и требовать интубации.

Осложнения бактериального трахеита включают гипотензию, остановку сердца и дыхания, бронхопневмонию и сепсис. Подсвязочный стеноз в результате длительной интубации возникает редко. Большинство детей, получивших соответствующее лечение, выздоравливают без осложнений.