Бактериальный трахеит - это бактериальная инфекция трахеи, обычно вызывающая одышку и стридор. Диагноз ставится на основании прямой ларингоскопии в контролируемых условиях и результатов визуализации. Лечение заключается в контроле проходимости дыхательных путей и внутривенном введении антибиотиков, эффективных против Staphylococcus aureus и стрептококков.
Бактериальный трахеит встречается редко и может развиться у детей в любом возрасте. Наиболее часто причиной являются золотистый стафилококк Staphylococcus aureus и бета-гемолитические стрептококки группы A.
Симптомы и признаки бактериального трахеита
У большинства детей симптомы вирусной респираторной инфекции наблюдаются в течение 1-3 дней до появления тяжелых симптомов стридора, а также одышки. У некоторых детей начало острое и характеризуется стридорозным дыханием, высокой температурой и часто обильными гнойными выделениями. В редких случаях бактериальный трахеит развивается как осложнение вирусного крупа или эндотрахеальной интубации. Как и у пациентов с эпиглоттитом, у детей с бактериальным трахеитом может наблюдаться выраженная интоксикация и респираторный дистресс, которые могут быстро прогрессировать и требовать интубации.
Осложнения бактериального трахеита включают гипотензию, остановку сердца и дыхания, бронхопневмонию и сепсис. Подсвязочный стеноз в результате длительной интубации возникает редко. Большинство детей, получивших соответствующее лечение, выздоравливают без осложнений.
Диагностика бактериального трахеита
Прямая ларингоскопия
Характерные данные рентгенологического исследования
Диагноз бактериального трахеита предполагают на основании клинической картины и подтверждают с помощью прямой ларингоскопии, которая выявляет гнойные выделения и воспаление в подсвязочной области с ворсинчатой гнойной мембраной, или путем проведения рентгенографии шеи в боковой проекции, которая показывает сужение подсвязочного пространства; последнее может быть неоднородным в отличие от симметричных сужений («симптом шпиля»), типичных для крупа. Прямая ларингоскопия должна проводиться в контролируемых условиях, что при необходимости можно было быстро установить воздуховод.
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© Springer Science+Business Media
Лечение бактериального трахеита
Необходимо обеспечить адекватную проходимость дыхательных путей
Антибиотики, эффективные против S. aureus и других видов стрептококка
Лечение тяжелых случаев бактериального трахеита такое же, как и при эпиглоттите, если это возможно, интубация трахеи должна проводится в контролируемых условиях опытным специалистом-педиатром (1).
Начальные антибиотики должны быть активны против S. aureus, включая метициллин-резистентныйS. aureus (МРЗС) и виды стрептококков; внутривенные ванкомицин и цефтриаксон могут быть назначены эмпирически. Цефтаролин в качестве монотерапии является разумной альтернативой этой схемы комбинированной терапии. Терапия у тяжелобольных детей должна проводиться под контролем специалиста, осведомленного об особенностях локальной чувствительности. После получения результатов микробиологического исследования выбор антибиотика становится определенным, и лечение продолжают в течение ≥ 10 дней.
Справочные материалы по лечению
1. Tebruegge M, Pantazidou A, Thorburn K, et al: Bacterial tracheitis: a multi-centre perspective. Scand J Infect Dis 41(8):548-557, 2009. doi: 10.1080/00365540902913478
Основные положения
Бактериальный трахеит, хотя и встречается редко, может поражать детей любого возраста.
У большинства детей до появления стридора и одышки наблюдаются симптомы респираторной инфекции в течение 1–3 дней.
Клиническое подозрение на бактериальный трахеит можно подтвердить с помощью рентгенографии шейного отдела в боковой проекции или прямой ларингоскопии, однако прямая ларингоскопия должна проводиться в контролируемых условиях, чтобы при необходимости можно было быстро установить воздуховод.
Тяжелый бактериальный трахеит следует лечить так же, как и эпиглоттит, с обеспечением адекватной проходимости дыхательных путей.
Назначают антибиотики, эффективные против S. aureus и стрептококков, но как только идентифицирован патоген, охват суживают.