Расстройства аутистического спектра могут проявляться в течение первого года жизни, но, в зависимости от тяжести симптомов, диагноз может не быть ясным до школьного возраста.

Расстройства аутистического спектра характеризуют два основных признака:

Постоянные нарушения в социальной коммуникации и взаимодействии

Ограниченные, повторяющиеся модели поведения, интересов и/или деятельности

Обе эти черты должны присутствовать в юном возрасте (хотя, они и могут быть не распознаны в то время) и быть достаточно сильными, чтобы существенно ухудшать способность ребенка функционировать дома, в школе или в других ситуациях. Проявления должны быть более выраженными, чем ожидалось для уровня развития ребенка и соответствовать различным социокультурным нормам.

Примеры нарушений в социальной коммуникации и взаимодействии включают:

Нарушения в социальном и/или эмоциональном взаимодействии (например, неспособность инициировать или реагировать на социальные взаимодействия или разговор, отсутствие эмпатии)

Нарушения в невербальной социальной коммуникации (например, трудность интерпретации языка тела других, жестов и выразительности, ослабленная мимика и жесты и/или зрительный контакт)

Нарушения в развитии и поддержании отношений (например, формирование дружеских связей, коррекция поведения в зависимости от ситуации)

Первыми проявлениями, которые замечают родители, могут быть задержка речевого развития, отсутствие указывания пальцами на предметы, находящиеся на расстоянии, в возрасте после 15 месяцев, отсутствие интереса к родителям или типичным играм.

Примеры ограниченных повторяющихся паттернов поведения, интересов и/или деятельности включают

Стереотипные или повторяющиеся движения или манера говорить (например, повторные взмахи рукой или стряхивание пальца, повторяющиеся своеобразные фразы или эхолалия, выравнивание игрушек)

Непреклонное соблюдение указаний и/или ритуалов (например, имеется крайнее расстройство из-за незначительных перемен в еде или одежде, стереотипные ритуалы приветствия)

Крайне ограниченные, аномально интенсивные зацикленные интересы (например, озабоченность пылесосами)

Экстремально избыточная или недостаточная реакция сенсорного ввода (например, крайнее отвращение к конкретным запахам, вкусам, или текстурам; явное безразличие к боли или температуре)

Некоторые из пострадавших детей травмируют себя. Примерно у 25% детей с данным заболеванием отмечается утрата ранее приобретенных навыков (1).

Все дети с расстройствами аутистического спектра имеют как минимум небольшие интеракционные, поведенческие и коммуникационные трудности, однако серьезность таких проблем колеблется в широких пределах.

Одна из широко распространённых современных теорий утверждает, что фундаментальной проблемой при расстройствах аутистического спектра является «слепота ума», неспособность представить, что может думать другой человек. Эти трудности, как полагают, приводят к развитию аномалий взаимодействия, которые, в свою очередь, приводят к неправильному развитию языка. Одним из самых ранних и наиболее чувствительных маркеров расстройств аутистического спектра является неспособность 15-месячного ребенка коммуникативно указывать на объекты на расстоянии. Предполагается, что ребенок не может себе представить, что другой человек может понять то, что было указано; вместо этого ребенок показывает желания только при помощи физического прикосновения к нужному объекту или с помощью рук взрослого в качестве инструмента. Исследования также показывают, что в основе социального взаимодействия и коммуникативных отличий у маленьких детей с расстройствами аутистического спектра лежат отличия в сенсорной обработке (2).

Коморбидные условия являются общими, в частности, умственная отсталость, а также трудности в обучении. Нелокализованные неврологические симптомы включают плохо скоординированную походку и стереотипные моторные движения. Припадки происходят у 20–40% таких детей (в частности, у тех, у кого IQ <50).