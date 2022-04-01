Коммуникативные расстройства у детей

Коммуникация у детей может быть нарушена из-за проблем с голосом, слухом, речью, языком или комбинации этих нарушений. Диагностика включает в себя исследование каждого из этих компонентов.
Более 10% детей имеют коммуникативные расстройства. Нарушение одного компонента может повлиять на другой компонент. Например, расстройство слуха нарушает голосовую модуляцию и может привести к нарушению голоса. Потеря слуха из-за отита среднего уха может препятствовать речевому развитию. Все коммуникативные расстройства, в том числе нарушения голоса, могут мешать успеваемости и социальным отношениям.
Нарушения голоса
Более 6% детей школьного возраста имеют проблемы с голосом, чаще всего охриплость. Причиной часто является хроническая голосовая перегрузка и/или слишком громкая речь. Наиболее распространенной обуславливающей анатомической патологией являются узелки голосовых связок. Также этому могут способствовать другие поражения гортани или эндокринные нарушения. Потеря слуха также может этому содействовать, нарушая способность чувствовать громкость голоса и, таким образом, модулировать силу голоса. Проблема узелков обычно решается при помощи голосовой терапии и только в редких случаях требует хирургического вмешательства.
Нарушения слуха
Подробнее о нарушениях слуха, см. see page Нарушение слуха у детей.
Нарушения речи
Около 5% детей, поступающих в первый класс, имеют нарушение речи. При расстройствах речи нарушается речеобразование. Нарушения речи включают следующее:
Гнусавость: Гнусавость обычно вызвана расщелиной или другой структурной патологией, которая предотвращает нормальное смыкание мягкого неба со стенкой глотки (небно-глоточная недостаточность).
Заикание: возрастное заикание – типичная форма заикания, как правило, начинается в возрасте между 2 и 5 годами и является более распространенным среди мальчиков. Этиология заикания неизвестна, но отягощенный семейный анамнез является распространенным явлением. Неврологические расстройства (например, инсульт, черепно-мозговая травма) также могут вызвать заикание.
Расстройства артикуляции: У большинства детей с нарушением артикуляции физическая причина не обнаруживается. Вторичная дизартрия может быть результатом неврологических расстройств, которые препятствуют иннервации или координации речевых мышц. Поскольку мышцы, участвующие в глотании, как правило, также поражаются, перед обнаружением дизатрии может быть замечена дисфагия. Расстройства слуха и структурные аномалии (например, языка, губы или нёба) тоже могут ухудшить артикуляцию.
Логопедия полезна при многих первичных нарушениях речи. Дети, имеющие повреждения, которые вызывают нёбно-глоточную недостаточность, обычно требуют хирургического вмешательства, а также логопедической терапии.
Речевые расстройства
Около 5% здоровых детей имеют трудности с пониманием речи или изъяснением (так называемое, специфическое расстройство речи). Чаще всего этим расстройством страдают мальчики, вероятно, влияние генетических факторов способствует возникновению этой патологии. Возможен и вариант, когда речевые проблемы могут развиваться на фоне других нарушений (например, черепно-мозговой травмы, iумственной отсталости, потери слуха, пренебрежительного или жестокого обращения, аутизма, синдрома нарушения внимания с гиперактивностью).
Детям может помочь логопедическая терапия. Некоторые дети с речевым нарушением излечиваются самостоятельно.
Диагностика
Следует проинструктировать родителей обращаться к врачу, если у ребенка нарушена коммуникация (например, неспособность сказать по крайней мере 2 слова к первому дню рождения). Оценка должна включать неврологическое и оториноларингологическое обследование. Обследование слуха и речи.
Лри подозрении на нарушение голоса (например, охриплость голоса, голос с придыханием) следует рассмотреть необходимость ларингоскопии.
Основные положения
Проблемы с голосом, слухом, речью и/или языком (коммуникативные расстройства) являются распространенными и имеют образовательные и социальные последствия.
Необходимо проводить обследование детей, чье коммуникативное развитие кажется замедленным (например, тех, кто не в состоянии сказать, по крайней мере, 2 слова в первый свой день рождения).
Следует оценить слух и речевое развитие и рассмотреть необходимость ларингоскопии у детей с коммуникативными расстройствами.