Коммуникативные расстройства у детей

Более 6% детей школьного возраста имеют проблемы с голосом, чаще всего охриплость. Причиной часто является хроническая голосовая перегрузка и/или слишком громкая речь. Наиболее распространенной обуславливающей анатомической патологией являются узелки голосовых связок. Также этому могут способствовать другие поражения гортани или эндокринные нарушения. Потеря слуха также может этому содействовать, нарушая способность чувствовать громкость голоса и, таким образом, модулировать силу голоса. Проблема узелков обычно решается при помощи голосовой терапии и только в редких случаях требует хирургического вмешательства.