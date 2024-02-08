Скрытая бактеремия и лихорадка без видимого источника у детей грудного и младшего возраста

В период до конъюгированных вакцин, примерно от 3 до 5% детей в возрасте от 3 до 36 месяцев с лихорадочным заболеванием (температура ≥ 38,5° C) и без локализации патологических изменений (то есть, лихорадка без источника) имели скрытую бактериемию. И наоборот, дети старше 36 месяцев с бактериемией почти всегда выглядели больными и имели идентифицируемый (т.е., не скрытый) очаг инфекции. Большинство (80%) случаев скрытой бактериемии до начала плановой вакцинации конъюгатами, было вызвано Streptococcus pneumoniae. Меньший процент случаев (10%) был вызван Haemophilus influenzae типа b, и еще меньший процент (5%) вызван Neisseria meningitidis.

В настоящее время в США и Европе, плановая вакцинация младенцев полисахаридной конъюгированной вакциной против S. pneumoniae и H. influenzae типа b ликвидировала (> 99%) инфекции H. influenzae типа b и существенно снизила (≥ 70% совокупно и ≥90% по типу вакцины) инвазивные инфекции S. pneumoniae. Таким образом, в этой возрастной группе скрытая бактериемия стала редким исключением у детей не вакцинированных должным образом или вообще не привитых, а также у детей с иммунодефицитом.

Даже при сниженной частоте инфекций риск инвазивных бактериальных инфекций (ИБИ) все еще остается проблемой у маленьких детей с лихорадкой без очевидного источника или скрытой бактериемией (1). Обычно ИБИ определяются как сепсис, менингит и инфекция мочевыводящих путей (ИМП), но также включают септический артрит и остеомиелит. В проспективном исследовании 203 ранее здоровых детей в возрасте от 3 до 24 месяцев с высокой температурой (≥ 40,5° C) по неясной причине, 99% из которых получили по крайней мере 1 дозу пневмококковой конъюгированной вакцины, 3% были с диагностированной бактериемией и 12% имели либо ИМП, либо пневмонию (1). Такие инфекции могут быть сведены к минимуму путем раннего выявления и лечения бактериемии. Вероятность прогрессирования до ИБИ зависит от причины заболевания: 7-25% бактериемий вызваны гемофильной палочкой типа b, но 4-6% — пневмококком.