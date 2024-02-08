Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у детей

Подтвержденный диагноз инфекции мочеполовых путей требует наличия пиурии в общем анализе мочи и положительный бактериологический посев правильно собранной мочи, до назначения антимикробного препарата (1). Диагноз вероятной инфекции мочевыводящих путей может быть поставлен при наличии пиурии в общем анализе мочи, пока ожидаются результаты бакпосева. Обычно мочу у детей раннего возраста собирают при помощи уретрального катетера, а у мальчиков с умеренным и выраженным фимозом – при помощи надлобковой пункции мочевого пузыря. Обе методики требуют технических навыков, но канюляция является менее инвазивной, намного безопаснее и имеет чувствительность 95% и специфичность 99% по сравнению с надлобковой аспирацией мочи при пункции мочевого пузыря. Мочеприемники являются ненадежными и не должны использоваться для диагностики.

Результаты посева мочи интерпретируются на основе подсчета колоний. Если моча получена путем канюляции, ИМП обычно определяется при количестве ≥ 1 × 104 колоний/мл (см. также Как проводить катетеризацию мочевого пузыря у ребенка женского пола и Как проводить катетеризацию мочевого пузыря у ребенка мужского пола). Если моча получена путем надлобковой пункции, то количество 1 × 103 колоний/мл свидетельствует об ИМП (см. также Как проводить надлобковую пункцию мочевого пузыря у ребенка). Сбор средней порции мочи важен при подсчете колоний одного патогена (т. е. не общее количество смешанной флоры) в количестве ≥ 1 × 105 колоний/мл. Тем не менее иногда инфекция мочевыводящих путей диагностируется у детей с симптомами, несмотря на низкое количество колоний при посеве.

Анализ мочи и посев следует провести как можно скорее после сбора или хранить при температуре 4° С, если ожидается задержка в проведении анализа > 10 минут. Иногда инфекция мочевыводящих путей имеет место, несмотря на низкое число колоний в посеве, это может быть обусловлено предшествовавшей антибиотикотерапией, высоким разведением мочи (относительная плотность <1,003) или выраженной обструкцией потока инфицированной мочи. Стерильные культуры мочи исключают инфекцию мочевыводящих путей, если только ребенок не получает антибиотики или моча не загрязнена антибактериальными средствами для дезинфекции кожи.

Микроскопическое исследование мочи очень информативно, но не предоставляет окончательную диагностическую информацию. Пиурия (определяется как > 5 лейкоцитов в крови (WBC) в поле зрения под большим увеличением в центрифугированном или отжатом осадке мочи) приблизительно на 96% чувствительна к ИМП и 91% специфична. В настоящее время многие лаборатории используют автоматизированные инструменты, которые сообщают о пиурии в лейкоцитах/высокомощном поле с использованием нецентрифугированного образца мочи, показатели в котором, по-видимому, приблизительно соответствуют показателям, полученным при исследовании центрифугированного образца мочи под микроскопом. Количество лейкоцитов (с использованием гемоцитометра) > 10/мкл (0,01 × 109/л) в нецентрифугированной моче имеет более высокую чувствительность (90%), но не используется многими лабораториями. Наличие бактерий в анализе центрифугированной или нецентрифугированной свежей мочи имеет чувствительность около 80–90%, а специфичность – только 66%; окрашивание мочи по Граму для выявления наличия бактерий имеет чувствительность и специфичность около 80%.

Проведение процедуры катетериз... Видео

Тест-полоски для выявления в моче грамнегативных бактерий (нитритный тест) или лейкоцитов (тест на эстеразу лейкоцитов) используют достаточно часто вместе; если оба теста положительны – диагностическая чувствительность в отношении инфекции мочевыводящих путей – составляет около 93 – 97%, а специфичность – 72 – 93%. Чувствительность низкая для каждого отдельного исследования, особенно для нитритного теста (чувствительность около 50%), так как выделение нитритов при бактериальном метаболизме может занять несколько часов, и частое мочеиспускание у детей может препятствовать выявлению нитрита. Специфичность нитритного теста достаточно высока (около 98%); положительный результат в свежем образце мочи является высокоточным в отношении инфекции мочевыводящих путей. Чувствительность теста на эстеразу лейкоцитов составляет от 83 до 96%, а специфичность – 78-90%.

Недавний многоцентровой анализ лихорадки у младенцев показал, что чувствительность комплексного исследования мочи на пиурию, положительную лейкоцитарную эстеразу или наличие нитритов соответствовала 94%, а специфичность к ИМП соответствовала 91%. В исследуемой популяции прогностическая ценность положительного результата составила 43%, а прогностическая ценность отрицательного результата составила 100% (2).

Дифференцирование инфекций верхних и нижних отделов МВП может представлять трудности. Высокая температура, болезненность реберно-позвоночного угла и массивная пиурия с цилиндрами указывают на пиелонефрит; повышенный уровень С-реактивного белка или прокальцитонина также, как правило, связан с пиелонефритом. Однако многие дети без этих симптомов и признаков имеют инфекции верхних отделов МВП. Проведение тестов для дифференцировки инфекций верхних мочевыводящих путей от инфекций нижних путей в клинических условиях зачастую не показаны, т.к. лечение при этом одинаково.