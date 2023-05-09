Суицидальное поведение у детей и подростков

Суицидальное поведение включает завершенное самоубийство, попытку самоубийства (по крайней мере, с намерением умереть) и жесты самоубийства; суицидальные настроения - это суицидальные мысли и составление планов самоубийства. Обычно требуется психиатрическая оценка.

(См. также Суицидальное поведение (Suicidal Behavior) у взрослых).

В период с 1999 по 2019 год уровень самоубийств среди американских индейцев/коренных жителей Аляски, белых, чернокожих, жителей азиатских/тихоокеанских островов и латиноамериканской молодежи (мужчины и женщины в возрасте от 15 до 24 лет) составлял 23, 6,1, 4,3, 5,1 и 4,4 на 100 000 человек. Во второй половине этого периода показатели для чернокожих и выходцев из азиатских островов Тихого океана увеличились на 30% и 16% соответственно (1). Согласно отчету с подробным описанием тенденций роста смертности от самоубийств в Соединенных Штатах (Сводка NCHS № 398, февраль 2021 г.) среди женщин (в возрасте от 10 до 14 лет) смертность от самоубийств увеличилась с 0,5% в 1999 г. до 3,1% в 2019 г.; у мужчин (в возрасте от 10 до 14 лет) показатели увеличились с 1,9% до 3,1%.

Ряд факторов может способствовать увеличению числа попыток, включая увеличение депрессии у подростков, особенно у девочек (2); увеличение у родителей количества рецептов на опиоиды (3); увеличение числа самоубийств среди взрослых, что приводит к повышению осведомленности о самоубийствах среди молодежи (4); все более напряженные отношения с родителями; академический стресс (5, 6). Пандемия COVID-19 является недавним фактором, способствующим увеличению числа самоубийств. По сравнению с теми же периодами 2019 года количество обращений в отделения неотложной помощи с подозрением на попытки самоубийства было на 22% выше летом 2020 года и на 39% выше зимой 2021 года среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет для обоих полов. Более высокие показатели были зарегистрированы у девочек (на 26% выше летом и 51% више зимой) (7).

Многие эксперты считают, что одним из факторов может быть изменение уровней назначения антидепрессантов (см. Депрессивные расстройства у детей и подростков: риск суицида и антидепрессанты). Некоторые эксперты предполагают, что антидепрессанты имеют парадоксальные эффекты, вызывая у детей и подростков больше разговоров о суицидальных чувствах, но делая их менее склонными к совершению самоубийств. Тем не менее самоубийства, хотя и случаются редко среди детей препубертатного возраста, являются 2-й по значимости причиной смерти в возрасте 10-24 лет, и 9-й по значимости для детей в возрасте от 5-11 лет (8). Это остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, особенно в группах меньшинств, так как уровень самоубийств среди чернокожих детей начальной школы в период между 1993 и 2012 гг почти удвоился (9).

Этиология У детей и подростков риск суицидального поведения зависит от наличия других психических расстройств и других заболеваний, поражающих головной мозг, семейного анамнеза, психосоциальных факторов и факторов окружающей среды (см. таблицу Факторы риска суицидального поведения у детей и подростков). Таблица Факторы риска суицидального поведения у детей и подростков Таблица Также сообщалось, о том, что риск суицида увеличивают и другие препараты, что приводит к появлению в их инструкциях по медицинскому применению особого предостережения в чёрной рамке, по предписанию Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами. Однако в некоторых случаях, например при использовании противосудорожных препаратов, точную причину повышенного риска в каждом отдельном случае определить трудно, поскольку заболевание, которое ими лечат (т.е. эпилепсия) само по себе связано с 5-кратным увеличением риска суицида при отсутствии противоэпилептических препаратов. Аналогичным образом, азитромицин был связан с повышенным риском суицида (1), согласно медицинским отчетам частных страховых компаний, собранных MarketScan в отношении более чем 150 миллионов человек в период с 2003 по 2014 год. Однако этот повышенный риск суицида мог быть связан с повышенным риском, связанным с инфекциями (2). Также было обнаружено, что лираглутид и варениклин (которые используют для лечения ожирения и отказа от курения соответственно) связаны с повышенным риском самоубийства; в обоих случаях повышенный риск мог быть связан с основными состояниями, для лечения которых были назначены лекарства. Потребуются рандомизированные плацебо-контролируемые исследования для определения фактического риска, связанного с этими препаратами. В число других способствующих факторов могут входить: Отсутствие внутренней организации и границ, что приводит к подавляющему чувству отсутствия направления

Интенсивное родительское давление в достижении успеха сопровождается чувством недостатка ожиданий Частым поводом для попытки самоубийства является попытка манипулирования или наказания других с фантазией «Вы будете сожалеть после того, как я умру». Защитные факторы связанные со снижением суицидальных явлений включают: Эффективное клиническое лечение психического, физического или вызванного употреблением наркотиков расстройства

Легкий доступ к клинической помощи

Поддержка семьи и сообщества (привязанность)

Навыки разрешения конфликтов

Культурные и религиозные убеждения, которые препятствуют суициду

Лекарственные препараты: 44 лекарственных средства, многие из которых являются психотропными (включая антидепрессанты, нейролептики, стабилизаторы настроения, литий, альфа-агонисты, противосудорожные препараты), а также фолиевая кислота (1). Защитный эффект фолиевой кислоты был воспроизведен в дополнительных исследованиях с 2021 по 2022 годы (3). Справочные материалы по этиологии 1. Gibbons R, Hur K, Lavigne J, et al: Medications and suicide: High dimensional empirical Bayes screening (iDeas). Harvard Data Sci Rev 1.2 2019 (revised 2020). doi: 10.1162/99608f92.6fdaa9de 2. Lund-Sorensen H, Benros ME, Madsen T, et al: A nationwide cohort study of the association between hospitalization with infection and risk of death by suicide. JAMA Psychiatry 73:912-919, 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.1594 3. Gibbons RD, Hur K, Lavigne HE, et al: Association between folic acid prescription fills and suicide attempts and intentional self-harm among privately insured US adults. JAMA Psychiatry79(11):1118-1123, 2022. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2022.2990

Лечение Кризисное вмешательство, включающее возможную госпитализацию

Психотерапия

Возможно применение препаратов для лечения первичных расстройств, как правило, в сочетании с психотерапией

Направление к психиатру Каждая попытка самоубийства является серьезным вопросом, который требует вдумчивого и соответствующего вмешательства. Как только устраняется непосредственная угроза для жизни, должно быть принято решение о необходимости госпитализации. Решение предполагает необходимость обеспечения сбалансированности степени риска с возможностями семьи обеспечить поддержку. Госпитализация (даже в открытые медицинские или педиатрические отделения со специальным уходом) является самой надежной формой краткосрочной защиты и, как правило, показана при подозрении на депрессию и/или психоз. Летальность суицидальных намерений можно оценить на основе следующего: Свидетельства степени продуманности (например, написана предсмертная записка)

Мер, принятых для предотвращения открытия замысла

Используемого метода (например, огнестрельное оружие более смертоносно, чем таблетки)

Подтвержденной степени членовредительства

Обстоятельств или спешных дополнительных негативных факторов, окружающих попытку

Психического состояние во время эпизода (острое возбуждение особенно подозрительно)

Недавней выписки из стационара

Недавнего прекращения приема психотропных препаратов Препараты могут быть показаны при любом основном заболевании (например, депрессии, биполярном расстройстве, расстройстве поведения или психозе), но не могут предотвратить самоубийство. Использование антидепрессантов может увеличить риск самоубийства у некоторых подростков (см. Депрессивные расстройства у детей и подростков: риск суицида и антидепрессанты). Применение препаратов следует тщательно контролировать, и только сублетальные количества должны быть введены. Направление к психиатру, как правило, необходимо для обеспечения соответствующего медикаментозного лечения и психотерапии. Для предотвращения самоубийств следует отдавать предпочтение когнитивно-поведенческой терапии и диалектической поведенческой терапии. Лечение является наиболее успешным, если в нем участвует практикующий врач первичного звена. Восстановление морального духа и эмоцио-нального равновесия в семье является существенным. Отрицательный или неблагоприятный родительский ответ является серьезной проблемой и может свидетельствовать о необходимости более интенсивного вмешательства – такого, как размещение вне дома. Положительный результат наиболее вероятен, если в семье показывают любовь и заботу. Справочные материалы по лечению 1. Hesdorffer DC, Ishihara L, Webb DJ, et al: Occurrence and recurrence of attempted suicide among people with epilepsy. JAMA Psychiatry 73(1):80-86. 2016. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2516

Ответ на самоубийство Члены семьи детей и подростков, которые совершили самоубийство имеют сложные реакции на самоубийство, в том числе в форме горя, вины и депрессии. Консультирование может помочь им понять психиатрический контекст самоубийства, осмыслить и признать трудности ребенка до самоубийства. После суицида, риск самоубийства может увеличиться у других людей в сообществе, особенно у друзей и одноклассников особы, совершившей самоубийство. В свободном доступе находятся различные ресурсы (например, пособия для тех, кто утратил близкого в результате суицида), помогающие школам и сообществам справиться с последствиями случаев самоубийства. Школьные и общественные должностные лица могут организовать специалистам по вопросам психиатрической помощи возможность предоставлять информацию и консультации.

Основные положения Самоубийства случаются редко среди детей препубертатного возраста, однако являются 2-й или 3-й по значимости причиной смерти в возрасте от 15 до 19 лет.

Следует рассматривать возможность медикаментозного лечения любого основного заболевания (например, расстройства настроения, психозы); однако антидепрессанты могут увеличить риск самоубийства у некоторых подростков, поэтому нужно внимательно следить за использованием лекарственных средств, а также назначать только сублетальные дозы.

Необходимо искать настораживающие изменения в поведении (например, пропуски школы, чрезмерно большое или малое количество сна или еды, высказывание суицидальных намерений, вовлеченность в очень опасное поведение).