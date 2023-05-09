Паническое расстройство у детей и подростков

Симптомы панической атаки включают внезапный всплеск интенсивного страха, сопровождающийся соматическими симптомами (например, сердцебиением, потливостью, дрожью, одышкой или удушьем, болью в груди, тошнотой, головокружением). По сравнению с таковыми у взрослых, проявления приступов паники у детей и подростков часто более драматичны (например, с криком, плачем и гипервентиляцией). Эти проявления могут беспокоить родителей и других лиц.

Панические атаки обычно развиваются спонтанно, но со временем дети начинают относить их на счет определенных ситуаций и окружающей среды. Впоследствии больные дети пытаются избежать тех ситуаций, которые могут привести к агорафобии. Избегающее поведение считается агорафобией, если оно сильно ухудшает нормальную деятельность, например, посещение школы, торгового центра, или другие обычные действия.