Паническое расстройство у детей и подростков

Паническое расстройство характеризуется повторяющимися частыми (не реже одного раза в неделю) приступами паники. Панические атаки являются дискретными приступами продолжительностью около 20 минут, в это время дети испытывают соматические и/или когнитивные. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение состоит в применении бензодиазепинов или селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) и поведенческой терапии.
(См. также Приступы паники и паническое расстройство у взрослых (Panic Attacks and Panic Disorder in adults)).
Паническое расстройство гораздо менее распространено среди детей препубертатного возраста, чем среди подростков.
Панические атаки могут возникать самостоятельно или в рамках других тревожных расстройств (например, агорафобии, сепарационной тревоги), других психических расстройств (например, обсессивно-компульсивного расстройства [ОКР]) или определенных медицинских расстройств (например, астмы). Панические атаки могут вызвать приступ астмы, и наоборот.
Клинические проявления
Симптомы панической атаки включают внезапный всплеск интенсивного страха, сопровождающийся соматическими симптомами (например, сердцебиением, потливостью, дрожью, одышкой или удушьем, болью в груди, тошнотой, головокружением). По сравнению с таковыми у взрослых, проявления приступов паники у детей и подростков часто более драматичны (например, с криком, плачем и гипервентиляцией). Эти проявления могут беспокоить родителей и других лиц.
Панические атаки обычно развиваются спонтанно, но со временем дети начинают относить их на счет определенных ситуаций и окружающей среды. Впоследствии больные дети пытаются избежать тех ситуаций, которые могут привести к агорафобии. Избегающее поведение считается агорафобией, если оно сильно ухудшает нормальную деятельность, например, посещение школы, торгового центра, или другие обычные действия.
Диагностика
Психиатрическая оценка
Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)
Оценка по другим причинам
Паническое расстройство диагностируют на основании анамнеза рекуррентной панической атаки, как правило, после проведения физикального обследования, чтобы исключить физические причины соматических симптомов. Многие дети проходят серьезные диагностические тестирования перед тем, как у них заподозрят паническое расстройство. Наличие других заболеваний, особенно астмы, также может осложнить диагноз. Тщательная проверка на наличие других расстройств (например, обессивно-компульсивного расстройства [ОКР], социального тревожного расстройства) необходима, поскольку любое из этих расстройств может быть основной проблемой, вызывающей в качестве симптома панические приступы.
У взрослых важные диагностические критерии панического расстройства включают озабоченность по поводу будущих атак, последствия атаки и изменения в поведении. Тем не менее, детям и подросткам младшего возраста обычно не хватает проницательности и предусмотрительности, необходимых для выработки этих функций, кроме того, что они не могут изменить поведение, чтобы избежать ситуаций, которые, по их мнению, связаны с панической атакой.
Лечение
Обычно бензодиазепины или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) плюс поведенческая терапия
Лечение панического расстройства, как правило, состоит в сочетании лекарственной и поведенческой терапии. У детей трудно начать поведенческую терапию, пока паническая атака не будет контролироваться препаратами.
Бензодиазепины являются наиболее эффективными препаратами, но предпочтительными часто оказываются СИОЗС, поскольку бензодиазепины оказывают седативный эффект и могут значительно ухудшать обучение и память. Однако СИОЗС не работают быстро, и короткий курс бензодиазепинов (например, лоразепам 0,5-2,0 мг перорально 3 раза в день) может быть полезным, пока СИОЗС не станут эффективным.
Прогноз
При лечении прогноз благоприятный. Без лечения подростки могут бросить школу, изолироваться от общества и стать затворниками или совершить самоубийство.
Тяжесть панического расстройства часто нарастает и убывает без видимой причины. Некоторые пациенты испытывают длительные периоды спонтанной ремиссии с возникновением рецидива спустя годы.
Основные положения
Панические атаки характеризуются внезапным всплеском интенсивного страха, сопровождающимися соматическими симптомами.
По сравнению с таковыми у взрослых, проявления приступов паники у детей и подростков часто более драматичны (например, с криком, плачем и гипервентиляцией).
Тяжесть панического расстройства часто нарастает и убывает без видимой причины.
Лечить паническое расстройство бензодиазепинами или СИОЗС для контроля симптомов, затем поведенческой терапией.