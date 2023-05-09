Оппозиционно-вызывающее расстройство (ОВР)

Вызывающее оппозиционное расстройство – повторяющаяся или постоянная модель отрицательного, вызывающего или даже враждебного поведения по отношению к старшим. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение – индивидуальная психотерапия в сочетании с терапией в семье или с опекуном. Иногда препараты могут быть использованы для уменьшения раздражительности.

Оценки распространенности оппозиционно-вызывающего расстройства колеблются в широких пределах, так как диагностические критерии очень субъективны; распространенность у детей и подростков может достигать 15%. До наступления половой зрелости пострадавших мальчиков значительно больше, чем девочек; после полового созревания разница снижается.

Хотя оппозиционное девиантное расстройство иногда рассматривают как умеренный вариант расстройства поведения, сходство между двумя этими расстройствами поверхностное. Отличительная черта этого заболевания – стиль межличностного общения, характеризующийся раздражительностью и неповиновением. Кажется, что дети с расстройствами поведения не имеют совести и нарушают права других лиц (например, запугивают, угрожают или причиняют им вред, проявляют жестокость к животным), иногда без каких-либо признаков раздражительности.

Этиология оппозиционно-вызывающего расстройства неизвестна, но оно, вероятно, наиболее распространено среди детей из семей, в которых взрослые вовлечены в громкие, скандальные, межличностные конфликты. Этот диагноз не следует рассматривать в качестве описанного расстройства, а, скорее, как указание на основные проблем, которые могут потребовать дальнейшего обследования и лечения.

Симптомы и признаки оппозиционно-демонстративного расстройства Как правило, дети с оппозиционно-вызывающим расстройством часто выполняют следующее: Легко и многократно теряют самообладание

Спорят со взрослыми

Презирают взрослых

Отказываются подчиняться правилам

Умышленно раздражают людей

Обвиняют других в своих собственных ошибках или недостойном поведении

Легко раздражаются и злятся

Являются злобными или мстительными У многих пораженных детей отсутствуют социальные навыки.

Диагностика оппозиционно-демонстративного расстройства Психиатрическая оценка

Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR) Оппозиционное девиантное расстройство диагностируют в случае, если у детей имелось ≥ 4 из перечисленных выше симптомов в течение по крайней мере 6 месяцев. Симптомы должны быть тяжелыми и разрушительными. Оппозиционное девиантное расстройство необходимо отличать от следующих нарушений, способных вызывать подобные симптомы: От легкого до умеренного оппозиционного поведения: такое поведение периодически демонстрируют почти все дети и подростки.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) без надлежащего лечения: симптомы, подобные оппозиционно-вызывающему расстройству, часто проходят, когда назначается адекватная терапия для СДВГ.

Расстройства настроения: раздражительность, вызванная депрессией, отличается от вызывающего оппозиционного расстройства наличием полного равнодушия к радостям жизни и нейровегетативными симптомами (например, нарушения сна и аппетита), эти симптомы легко не заметить у детей.

Тревожные расстройства и обсессивно-компульсивное расстройство: При этих нарушениях оппозиционные поведения возникают, когда у детей наблюдается подавляющая тревога или когда они не в состоянии выполнять свои ритуалы.

Лечение оппозиционно-демонстративного расстройства Модификации поведенческой терапии

Иногда лекарства Основные проблемы (например, семейные) и сочетанные расстройства (например, СДВГ) должны быть выявлены и устранены. Тем не менее даже без корректирующих мер или лечения большинство детей с оппозиционно-вызывающим расстройством с течением времени испытывают улучшение. На ранних стадиях, предпочтительным методом лечения оппозиционно-вызывающего расстройства является вознаграждение на основе программы модификации поведения, разработанной для того, чтобы сделать поведение ребенка более социально пригодным. Многие дети могут воспользоваться групповой терапией, которая укрепляет социальные навыки. Иногда могут быть эффективными лекарственные препараты, используемые для лечения депрессивных или тревожных расстройств (см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения депрессии, беспокойства и связанных с ними расстройств).