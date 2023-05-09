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Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и связанные с ним расстройства у детей и подростков

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023

Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется навязчивостью, необъяснимым влечением или обоими проявлениями. Навязчивые идеи являются непреодолимыми, это постоянные идеи, образы или импульсы что-то сделать. Компульсии являются патологическими призывами к действию в результате импульса, который при сопротивлении приводит к чрезмерному беспокойству и страданиям при сохранении критического отношения к болезненным проявлениям. Навязчивые идеи и стремления вызывают серьезные проблемы и мешают учебе или социальному функционированию. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение состоит из поведенческой терапии и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).

(См. также Обсессивно-компульсивное расстройство (Obsessive-Compulsive Disorder) у взрослых).

Средний возраст начала обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) составляет 19–20 лет; примерно в 21% случаев начало ОКР наблюдается до 10 лет (1).

ОКР включает в себя несколько связанных с ним расстройств, в том числе

Некоторые дети, особенно мальчики, также имеют тиковое расстройство.

Общие справочные материалы

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Этиология

Исследования показывают, что существует семейная составляющая (1). Генные сети обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) очень сложны и включают те, которые участвуют в синаптической передаче, развитии нервной системы, иммунной и воспалительной системах (2). Исследования с использованием нейровизуализации указывают на возможную проблему с кортико-стриатально-таламической петлей (3).

Существуют доказательства того, что некоторые случаи с острым началом (в течение ночи) были связаны с инфекцией (4, 5). Случаи, связанные с бета-гемолитическим стрептококком группы A, называют PANDAS (педиатрическое аутоиммунное психоневрологическое расстройство, связанное со стрептококковой инфекцией). Случаи, связанные с другими инфекциями, называют PANS (педиатрический психоневрологический синдром с острым началом). Сообщалось, что повышенная экспрессия и пролиферация «незрелых» циркулирующих моноцитов, которые могут проникать в головной мозг и увеличивать высвобождение провоспалительных цитокинов, также играет определенную роль в педиатрическом ОКР (6-8).

Исследования в этой области продолжаются и противоречивы, и при подозрении на PANDAS или PANS рекомендуется консультация со специалистом по этим расстройствам.

Справочные материалы по этиологии

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Клинические проявления

Как правило, ОКР имеет постепенное начало. Большинство детей изначально скрывают свои симптомы и с трудом рассказывают о них до проведения окончательной диагностики.

Навязчивые идеи, как правило, воспринимаются как беспокойство или страхи перед вредом (например, заразиться смертельной болезнью, грешить и отправиться в ад, нанесение ран себе или другим). Компульсии являются преднамеренными волевыми актами, обычно проводимыми для нейтрализации или компенсации навязчивых страхов; они включают проверяющее поведение, навязчивое мытье, подсчет чего-либо или упорядочивание предметов и многое другое. Навязчивые идеи и компульсии могут иметь некоторую логическую связь (например, мытье рук, чтобы избежать заболевания) или быть нелогичными и специфическими (например, считать до 50 снова и снова, чтобы защитить дедушку от сердечного приступа). Если дети не в состоянии выполнять свои компульсии, они становятся чрезмерно раздражительными и беспокойными.

Большинство детей догадываются, что их навязчивые идеи и стремления являются ненормальными. Многие стесняются и бывают скрытными. Общие симптомы включают:

  • Влажные потрескавшиеся руки (у детей, которые навязчиво их моют)

  • Чрезмерно долгое пребывание в ванной

  • Очень медленное выполнение школьной работы (из-за навязчивой идеи об ошибках)

  • Много исправлений в школьной работе

  • Повторяющееся или странное поведение, такое как проверка дверных замков, пережевывание пищи определенное количество раз или избегание прикосновения к определенным вещам

  • Частые и утомительные вопросы, требующие заверения, иногда десятки или даже сотни раз в день, например: «Как вы думаете, у меня жар? Было ли у нас торнадо? Как вы думаете, автомобиль тронется? Что делать, если мы опаздываем? Что делать, если молоко кислое? Что делать, если придет грабитель?»

Диагностика

  • Психиатрическая оценка

  • Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)

Диагноз ОКР ставят на основании анамнеза. Как только устанавливаются комфортные отношения с терапевтом, ребенок с ОКР обычно раскрывает многие навязчивые идеи и связанные с ними импульсы. Тем не менее для установления доверия, как правило, необходимо несколько посещений врача.

Для постановки диагноза ОКР, навязчивые идеи и компульсии обязательно должны вызывать сильный дистресс и мешать академической или социальной деятельности.

Дети с ОКР часто имеют симптомы других тревожных расстройств, включая ранические атаки, проблемы сепарации и специфические фобии. Такое взаимное наложение симптомов иногда запутывает диагноз. Постановка диагноза может стать сложной задачей в следующих ситуациях:

  • Раннее начало психоза: в отличие от взрослых, дети не всегда различают симптомы ощущения нереальности при ОКР.

  • Расстройства аутистического спектра: при аутизме могут возникать повышенный интерес и компульсивные состояния. В отличие от больных ОКР, где они могут ощущаться как навязчивые и проблемные, дети с аутизмом предпочитают эти виды деятельности.

  • Сложные тиковые расстройства: сложные тики иногда трудно отличить от компульсий.

Диагностические критерии для PANDAS и PANSбыли разработаны (1, 2).

Справочные материалы по диагностике

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Лечение

  • Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): Постепенное воздействие и предотвращение реакции (1)

  • Обычно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС; [2])

Когнитивно-поведенческая терапия может быть эффективной, если дети мотивированы и могут выполнять поставленные задачи, и должна быть лечением первой линии.

СИОЗС являются наиболее эффективными препаратами и, как правило, хорошо переносятся (см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения тревожности и связанных с ней расстройств); все они одинаково эффективны.

При тяжелой форме ОКР рекомендуется сочетание СИОЗС и КПТ (3).

При рефрактерном ОКР могут быть рассмотрены следующие стратегии:

  • Назначение другого СИОЗС

  • Усиление действия СИОЗС с помощью атипичных нейролептиков (4–6) или реже лития (7), рилузола (8), N-ацетилцистеина (9, 10)

  • Клопирамин

Кломипрамин (11) может быть более эффективным и иметь лучший ответ на лечение, чем СИОЗС у детей, но не у взрослых (12). Прием кломипрамина может сопровождаться более высоким риском развития побочных эффектов, включая антихолинергические и сердечные побочные эффекты, а также судороги.

Транскраниальная магнитная стимуляция одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США для взрослых, и в настоящее время проводятся испытания для использования её у детей.

Если критерии соответствуют PANS/PANDAS, врачи могут попробовать назначить антибиотики (например, бета-лактамы, которые снижают глутаматергическую активность). Однако, если симптомы сохраняются, типичные методы лечения обсессивно-компульсивного расстройства являются полезными и должны быть задействованы.

Справочные материалы по лечению

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Прогноз

Примерно у 5% детей расстройства стихают через несколько лет и примерно у 40% исчезают в начале взрослой жизни. Лечение может быть остановлено. У других детей расстройство, как правило, носит хронический характер, но нормальное социальное функционирование может поддерживаться при продолжающемся лечении. Около 5% детей не отвечают на лечение и остаются со значительными нарушениями.

Основные положения

  • Дети обычно воспринимают навязчивые идеи как беспокойство или страх ущерба (например, страх заражения смертельной болезнью, прегрешения и попадания в ад, а также самоповреждения).

  • Навязчивые привычки (например, чрезмерное мытье, подсчет, классификация) делаются намеренно, как правило, для нейтрализации или противоборства навязчивым страхам.

  • Отсутствие возможности выполнять компульсивные действия делает детей чрезмерно раздражительными и беспокойными.

  • Как только устанавливаются комфортные отношения с терапевтом, ребенок с ОКР обычно раскрывает многие навязчивые идеи и связанные с ними навязчивые привычки.

  • Когнитивно-поведенческая терапия может быть эффективной, если дети мотивированы и могут выполнять задачи, но препараты (обычно СИОЗС) также могут понадобиться.

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