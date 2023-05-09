Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и связанные с ним расстройства у детей и подростков

Исследования показывают, что существует семейная составляющая (1). Генные сети обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) очень сложны и включают те, которые участвуют в синаптической передаче, развитии нервной системы, иммунной и воспалительной системах (2). Исследования с использованием нейровизуализации указывают на возможную проблему с кортико-стриатально-таламической петлей (3).

Существуют доказательства того, что некоторые случаи с острым началом (в течение ночи) были связаны с инфекцией (4, 5). Случаи, связанные с бета-гемолитическим стрептококком группы A, называют PANDAS (педиатрическое аутоиммунное психоневрологическое расстройство, связанное со стрептококковой инфекцией). Случаи, связанные с другими инфекциями, называют PANS (педиатрический психоневрологический синдром с острым началом). Сообщалось, что повышенная экспрессия и пролиферация «незрелых» циркулирующих моноцитов, которые могут проникать в головной мозг и увеличивать высвобождение провоспалительных цитокинов, также играет определенную роль в педиатрическом ОКР (6-8).

Исследования в этой области продолжаются и противоречивы, и при подозрении на PANDAS или PANS рекомендуется консультация со специалистом по этим расстройствам.