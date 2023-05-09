Обзор тревожных расстройств у детей и подростков (Overview of Anxiety Disorders in Children and Adolescents)

Поведенческая терапия (экспозиционная когнитивно-поведенческая терапия)

Мероприятия с участием родителей и ребенка и семейные мероприятия

Лекарственные препараты, обычно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и, в меньшей степени, ингибиторы обратного захвата серотонина и норэпинефрина (ИОЗСиН) и трициклические антидепрессанты для длительного лечения и иногда бензодиазепины для облегчения острых симптомов.

Тревожные расстройства у детей лечат поведенческой терапией (с использованием принципов воздействия и мер профилактики) (1), иногда в сочетании с медикаментозной терапией (1–4).

При экспозиционной когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) дети систематически подвергаются воздействию провоцирующих тревогу ситуаций в градуированной манере. Помогая детям остаться в провоцирующей тревогу ситуации (меры профилактики), терапевт позволяет им постепенно терять чувствительность и испытывать меньше беспокойства. Поведенческая терапия наиболее эффективна, когда опытный терапевт, осведомленный о развитии ребенка, индивидуализирует эти принципы.

В легких случаях поведенческая терапия сама по себе, как правило, достаточна, но лекарственная терапия может быть необходима в более тяжелых случаях или когда доступ к терапевту, имевшему опыт работы с поведением ребенка, ограничен. СИОЗС, как правило, являются препаратами выбора при долгосрочной терапии (см. таблицу Препараты для долгосрочного лечения тревожности и связанных с ней расстройств). СИОЗС в сочетании с КПТ имеют наибольшую эффективность при купировании симптомов (4). Бензодиазепины лучше подходят для лечения острой тревоги (например, вследствие медицинской процедуры), но они не являются предпочтительными для долгосрочного лечения. Наилучшим выбором являются бензодиазепины с коротким периодом полувыведения (например, лоразепам в дозе от 0,05 мг/кг до максимум 2 мг в одной дозе). Было обнаружено, что буспирон хорошо переносится детьми (в возрасте 6-17 лет) с генерализованным тревожным расстройством, однако 2 рандомизированных контролируемых исследования не продемонстрировали достаточной его эффективности по сравнению с плацебо; эти исследования не были предназначены для обнаружения незначительных эффектов (5). Сообщения об улучшениях при нарушениях развития, таких как синдром Уильямса (6) и аутизм (7), стали поводом для проведения исследований, которые продолжаются в настоящее время.

Таблица Препараты для долгосрочного лечения тревоги и связанных с ней расстройств* Таблица

Большинство детей переносят СИОЗС без труда. Иногда могут возникнуть расстройства желудка, диарея, бессонница или увеличение веса. Некоторые дети имеют поведенческие побочные эффекты (например, возбуждение, расторможенность). Как правило, снижение дозы препарата или его замена на другой препарат устраняет или снижает эти эффекты. Редко, нежелательные побочные изменение поведения (например, агрессивность, повышенная склонность к суициду) являются серьезными. Поведенческие побочные эффекты являются идиосинкразическими и могут возникать в ответ на прием любых антидепрессантов и в любое время в процессе лечения. В результате, детей и подростков, принимающих такие препараты, необходимо тщательно контролировать.