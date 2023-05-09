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Агорафобия у детей и подростков

Авторы:Josephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено мая 2023

Агорафобия – постоянный страх оказаться в ловушке, не имея возможности избежать ее легко и без посторонней помощи. Диагноз ставится на основании клинических критериев. Лечение в основном осуществляется с помощью поведенческой терапии.

(См. также Агорафобия (Agoraphobia) у взрослых).

Агорафобия является редкостью среди детей, но может развиваться у подростков, особенно у тех, которые также имеют приступы паники. Во время типичных агорафобических ситуаций (например, стоя в очереди, сидя в середине длинного ряда в классе), у некоторых людей развиваются панические атаки; другие просто чувствуют себя некомфортно.

Агорафобия часто мешает жизнедеятельности и, если она достаточно серьезна, может сделать людей прикованными к дому.

Диагностика

  • Психиатрическая оценка

  • Критерии пятого издания Руководства по диагностике и статистическому учёту психических расстройств, (DSM 5-TR)

Для подтверждения диагноза агорафобии, у пациентов должны постоянно наблюдатся необъяснимый страх или тревога по поводу 2 из следующих факторов на протяжении 6 месяцев:

  • Использование общественного транспорта

  • Нахождение на открытом пространстве

  • Нахождение в закрытом помещении

  • Нахождение в толпе или в очереди

  • Нахождение вне дома в одиночку

Кроме того, страх должен вынуждать пациентов избегать ситуаций, вызывающих тревогу, до такой степени, что они испытывают трудности нормального социального функционирования (например, посещение школы, торгового центра, другие типичные действия).

Агорафобию следует отличать от следующих расстройств:

Лечение

  • Поведенческая терапия

Поведенческая терапия особенно полезна при симптомах агорафобии. Лекарственные средства редко помогают, за исключением возможности контроля любых ассоциированных панических атак.

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