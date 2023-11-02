Гипотермия у новорожденных

Тепловое равновесие зависит от относительной влажности воздуха, потока воздуха, непосредственного контакта с холодными поверхностями, близости холодных объектов и температуры окружающего воздуха. Новорожденные склонны к быстрой потере тепла и, как следствие, переохлаждению из-за большего соотношения площади тела к его объему, прежде всего у новорожденных с низкой массой. Есть несколько механизмов потери тепла:

Радиантные потери тепла: голая кожа подвергается воздействию окружающей среды, содержащей объекты прохладной температуры.

Потери тепла посредством испарения: новорожденные увлажнены амниотической жидкостью.

Кондуктивная потеря тепла: контакт новорожденного с холодной поверхностью или объектом.

Конвективная потеря тепла: поток холодного окружающего воздуха уносит тепло от новорожденного.

Длительный нераспознанный холодовой стресс может препятствовать росту. Для новорожденных характерен метаболический ответ на охлаждение, который включает химический (без мышечной дрожи) термогенез благодаря выбросу норэпинефрина симпатическим нервом в бурый жир. Это специализированные ткани новорожденного, расположенные в задней части шеи, между лопатками и в области почек и надпочечников, отвечающие липолизом с последующим окислением или переэтерификацией выделяемых жирных кислот. Эти реакции производят тепло локально, и богатое кровоснабжение бурого жира может переносить такое тепло к остальным частям тела новорожденного. Эта реакция увеличивает скорость метаболизма и расход кислорода в 2–3 раза. Таким образом, у новорожденных с дыхательной недостаточностью (например, у недоношенных детей с респираторным дистресс-синдромом) холодовой стресс может также привести к гипоксии тканей и неврологическим повреждениям. Активация гликогена может вызвать кратковременную гипергликемию. Стойкая гипотермия может привести к гипогликемии и метаболического ацидозу и повышает риск позднего сепсиса и смертности.

Несмотря на свои компенсационные механизмы, новорожденные дети, особенно с низким весом при рождении, имеют ограниченный потенциал для регуляции температуры и склонны к снижению температуры тела. Холодовой стресс возникает еще до понижения температуры, если потери тепла требуют увеличения метаболической продукции тепла.

Нейтральная тепловая среда (термонейтральность) является оптимальной температурной зоной для новорожденных; она определяется при температуре окружающей среды, при которой метаболические потребности (и, следовательно, расходы калорий) для поддержания температуры тела в пределах нормы (36,5-37,5° C ректально) являются самыми низкими. Конкретная температура окружающей среды, необходимая для поддержания термонейтральности, зависит от того, является ли новорожденный в данный момент мокрым (например, после родов или купания), одетым, от его веса, гестационного возраста и его возраста после рождения в часах и днях.