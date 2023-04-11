Примерно 5% детей школьного возраста, девочки и мальчики в равной степени, избегают посещения школы. Обычно это происходит в возрасте 5–11 лет. (Возраст может не совпадать с российским ввиду различий в возрастных сроках начала школьного обучения в различных странах).

Причина избегания школы часто неясна, но психологические (например, тревога, депрессия) и социальные факторы (например, отсутствие друзей, ощущение отвергнутости сверстниками, обида) могут внести свой вклад. Если поведение, связанное с избеганием школы, достигает такой степени, что ребенок пропускает много занятий в школе, то такое поведение может быть показателем более серьезных проблем, таких как детское депрессивное расстройство или одно или более тревожных расстройств, в частности, социальное тревожное расстройство, тревожное расстройство расставания и/или паническое расстройство. Дифференцирующим фактором является то, что дети со школьной фобией проявляют трудности только по отношению к школьному обучению, в то время как при других расстройствах у детей также наблюдаются симптомы, затрагивающие другие сферы их жизни. Чувствительный ребенок может принимать слишком близко к сердцу страх перед строгим учителем или упреки. У детей с особыми образовательными потребностями избегание школы может быть спровоцировано изменением в педагогическом составе или в учебной программе.

У детей младшей возрастной группы это зачастую проявляется в виде соматических жалоб (например, боль в животе, тошнота) или отговорок, чтобы пропустить школу. Некоторые напрямую отказываются идти в школу. Кроме того, дети могут без трудностей посещать школу, но в течение учебного дня начинают проявлять беспокойство или у них появляются физикальные симптомы, они часто посещают кабинет медсестры. Такое поведение не характерно для подростков, которые могут принять решение не посещать школу (прогулы— см. Проблемы, связанные со школой у подростков [School Problems in Adolescents]); хронические прогулы часто имеют место у детей с расстройством поведения.

В отсутствие значительного основного расстройства, избегание посещения школы, как правило, является результатом

Плохой успеваемости;

Трудностей в семье;

Трудностей со сверстниками

У большинства детей проходит стремление избегать посещение школы, хотя у некоторых оно развивается снова после реальной болезни или каникул.

Домашнее обучение не является решением. Дети, избегающие школы, должны вернуться в нее немедленно, чтобы они не начали отставать в учебе. Если избегание школы настолько затягивается, что мешает деятельности ребенка, и если ребенок не реагирует на заверения со стороны родителей или учителей, целесообразно направить его к психиатру.

Лечение уклонения от школы должно включать общение между родителями и школьным персоналом, регулярное посещение школы с внутришкольным консультированием (если возможно), а иногда и терапию с психологом с участием семьи и ребенка. Терапия включает лечение основного расстройства, адаптацию школьного курса обучения для детей с нарушением обучаемости или с потребностями в коррекционно-развивающем обучении, а также поведенческие методы, позволяющие справиться со стрессами в школе.

(См. также Обзор поведенческих расстройств у детей (Overview of Behavioral Problems in Children)).