Обезвоживание у детей

(См. также the American Academy of Pediatrics' clinical practice guideline (2018) for maintenance IV fluids in children.)

Потребности жидкостей и электролитов для основного обмена также должны быть учтены. Поддерживающие потребности зависят от скорости метаболизма и температуры тела. Незаметные потери (вследствие испарения осмотически свободной воды через кожу и дыхательные пути) составляют приблизительно треть от общего объема жидкости, необходимой для поддержания водного баланса (чуть больше у младенцев и меньше у подростков и взрослых).

Клинический калькулятор Расчет инфузионной терапии для детей

Точно определить объем удается редко, однако обычно нужно стремиться возместить объем воды, который не приведет к значительному концентрированию или разбавлению мочи почками. Наиболее распространенным способом расчета является формула Холлидея-Сегара, которая использует вес пациента для расчета метаболических расходов в ккал/24 часа, что приблизительно соответствует потреблению жидкости в мл/24 часа (см. таблицу Формула Холлидея-Сегара для расчета потребности в поддерживающей жидкости в зависимости от веса). Более сложные расчеты (например, основанные на площади поверхности тела) требуются редко.

Инфузионная терапия может проводится как раздельное одновременное вливание, в этом случае скорость инфузии для замещения дефицита и текущих потерь устанавливается и регулируется независимо от скорости поддерживающей инфузии.

Базовые расчеты изменяются при лихорадке (повышение на 12% на каждый градус > 37,8° C), гипотермии и активности (например, увеличение при гипертиреозе или эпилептическом статусе, уменьшение при коме).

Традиционный подход к расчету состава жидкости для регидратации также основывается на формуле по методу Holliday-Segar. Согласно этой формуле пациентам необходимо

Натрий: 3 мЭкв/100 ккал/24 час (3 мЭкв/100 мл/24 часа)

Калий: 2 мЭкв/л/100 ккал/24 часа (2 мЭкв/л/100 мл/24 часа)

(ПРИМЕЧАНИЕ: от 2 до 3 мЭкв/100 мл эквивалентно 20-30 мЭкв/л [20-30 ммоль/л]).

Расчет показывает, что раствор для инфузии должен состоять из 0,2%–0,3% солевого раствора с 20 мЭкв/л (20 ммоль/л) калия в 5% растворе декстрозы. Другие электролиты (например, магний, кальций) обычно не добавляют. В норме высвобождение антидиуретического гормона (АДГ) каждое мгновение зависит от осмолярности сыворотки. Высвобождение антидиуретического гормона (АДГ) также может происходить в ответ на снижение васкулярного объема, а не на осмолярность (неосмотическое высвобождение АДГ). Информация, содержащаяся в современной литературе, позволяет предположить, что у госпитализированных детей с обезвоживанием, которые получают 0,2%-ный раствор хлорида натрия для поддержания водного баланса, иногда развивается гипонатриемия. Это, вероятно, происходит в связи с высвобождением АДГ из-за снижения объема крови, а также со значительным количеством АДГ, синтезирующегося под влиянием стимулирующих факторов (например, стресса, рвоты, обезвоживания или гипогликемии). АДГ вызывает увеличение задержки свободной воды. Ятрогенная гипонатриемия может представлять собой куда более серьезную проблему у детей с более тяжелой формой заболевания и детей, госпитализированных после хирургической операции, где большую роль играл стресс.

Учитывая возможность ятрогенной гипонатриемии, в настоящее время во многих центрах для поддержания водного баланса у обезвоженных детей применяют растворы, более изотоничные плазме, такие как 0,45%-ный или 0,9%-ный солевые растворы. В руководстве Американской академии педиатрии clinical practice guideline (2018) рекомендуется в качестве поддерживающей жидкости для внутривенного введения всем пациентам в возрасте от 28 дней до 18 лет назначать изотонические растворы с соответствующей концентрацией хлорида калия и декстрозы. Это изменение также имеет преимущество в том, что оно позволяет использовать одну и ту же жидкость как для возмещения текущих потерь, так и для поддержания водно-электролитного гомеостаза, что упрощает ведение больного. Хотя на практике все еще существуют различия в выборе соответствующих поддерживающих внутривенных жидкостей, все клиницисты согласны с тем, что важным моментом является тщательное наблюдение за обезвоженными пациентами, получающими жидкости внутривенно, что включает мониторинг уровня электролитов в сыворотке крови.