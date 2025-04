Тики и синдром Туретта у детей и подростков

Комплексное поведенческое воздействие при тиках (CBIT)

Иногда альфа-адренергические агонисты или антипсихотики

Лечение сопутствующих заболеваний

(См. также the American Academy of Neurology's review summary of treatment of tics in people with Tourette syndrome and chronic tic disorders [2019].)

Лечение, направленное на подавление тиков, рекомендуется только в том случае, если они существенно влияют на жизнедеятельность ребенка или снижают его самооценку; лечение не меняет естественного течения заболевания. Часто, лечения можно избежать, если врачи могут помочь детям и их семьям понять естественную природу тиков и если школьный персонал может помочь одноклассникам ребенка понять характер расстройства.

Следует внимательно отнестись к поведенческой терапии под названием КПВТ, которая может помочь некоторым детям старшего возраста контролировать или уменьшить количество или тяжесть тиков. Она включает в себя когнитивно-поведенческую терапию, такую как замещение привычки (обучение новому поведению с целью замены тиков), санитарно-просветительская работа о тиках и техники расслабления.

Иногда естественное усиление и убывание тиков создает впечатление ответа на конкретное лечение.

Медицинские препараты Пероральные альфа-адренергические агонисты обычно используются при легких симптомах, а также эффективны при лечении СДВГ: Клонидин начинают с 0,05 мг перед сном и затем дозировку постепенно увеличивают (например, на 0,05 мг каждые 7 дней) до 0,1–0,4 мг/день в 2 приема.

Гуанфацин начинают с 0,25 мг перед сном и затем дозировку постепенно увеличивают (например, на 0,25 мг каждую неделю) до 4 мг/день в 2 приема (за исключением случаев, когда предписывается гуанфацин длительного действия). Побочным действием клонидина является утомляемость, которая может ограничивать дневную дозу; гипотензия встречается редко. Пероральные нейролептики могут потребоваться при симптомах, которые труднее контролировать, например: Рисперидон в дозе по 0,25-1,5 мг перорально 2 раза в день.

Галоперидол 0,5-2 мг 2 или 3 раза в день.

Пимозид 1-2 мг 2 раза в день.

Оланзапин 2,5-5 мг 1 раз в день Флуфеназин также эффективен для устранения тиков. При применении любого препарата, используется самая низкая доза, которая делает тики приемлемыми; при уменьшении тиков доза снижается. Такие побочные эффекты, как дисфория, паркинсонизм, акатизия и поздняя дискинезия, встречаются редко, но могут ограничить использование нейролептиков. Назначение более низких дневных доз и более высоких ночных может уменьшить побочные эффекты.