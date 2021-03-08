Пренатальное воздействие препаратов

Внутриутробное воздействие опиатов может привести к синдрому отмены при рождении. У женщин, длительное время принимавших опиаты во время беременности, должны наблюдаться симптомы абстиненции (синдром наркотической абстиненции [СНА]). СНА, как правило, возникает в течение 72 часов после родов, хотя во многих отделениях для новорожденных младенцев наблюдают 4-5 дней, чтобы убедиться в отсутствии значительных признаков абстиненции.

Характерные признаки абстиненции включают в себя:

Раздражительность

повышенную нервно-рефлекторную возбудимость;

гипертонию;

рвоту и/или диарею;

Повышенное потоотделение

Судороги

гипервентиляцию, которая вызывает дыхательный алкалоз

Пренатальное воздействие бензодиазепинов может привести к подобным эффектам.

Существует множество систем, помогающих определить тяжесть абстиненции (см. Новорожденный, подверженный влиянию опиоидов: оценка и фармакологическое лечение [The Opioid Exposed Newborn: Assessment and Pharmacologic Management]). Легкие симптомы абстиненции лечат в течение нескольких дней пеленанием и успокаивающими средствами, чтобы снизить физическое перенапряжение ЦНС, а также частыми кормлениями для того, чтобы уменьшить беспокойство. При наличии терпения некоторые проблемы разрешаются не более, чем за неделю.

Подход "Еда, Сон, Успокоение" (Eat, Sleep, Console [ESC]) для оценки (1, 2) и ухода за младенцами с НАС является многообещающей новой разработкой, которая больше ориентирована на семью. Этот подход ориентирован на создание комфортных условий и вовлечении в уход за младенцем семьи, и во многих центрах он включает совместное пребывание с матерью. Некоторые исследования показали, что метод ESC уменьшает продолжительность пребывания в стационаре и уменьшает воздействие опиоидов на младенца. Однако значительное количество младенцев с неонатальным абстинентным синдромом требуют медикаментозного лечения, как правило, с использованием опия, а иногда и с добавлением клонидина. Фенобарбитал (0,75–1,5 мг/кг перорально каждые 6 ч) также может помочь, но на сегодняшний день он рассматривается как второстепенное лечение. Лечение уменьшают и прекращают в течение нескольких дней или недель, как только ослабевают симптомы; большинству грудных детей необходимо проводить лечение до 5 недель.

Не существует единого мнения по поводу лучшего лекарства, но большинство специалистов используют метадон, морфий или иногда раствор опиума. Дозировка зависит от веса младенца и тяжести симптомов. Как правило, дается начальная доза, которая увеличивается пока симптомы контролируются, а затем медленно понижается ( see table Единая схема лекарственного лечения неонатальной опиумной абстиненции).

Таблица

Добавление клонидиана по 1 мкг/кг перорально каждые 4 часа может уменьшить продолжительность медикаментозного лечения, необходимого для доношенных новорожденных. Однако клонидиан не должен назначаться недоношенным детям из-за риска развития брадикардии. При использовании клонидиана следует контролировать артериальное давление, так как доза клонидиана постепенно снижается из-за возможного возникновения "рикошетной" гипертензии.

Частота синдрома внезапной детской смерти выше среди младенцев, рожденных женщинами, имеющими опиумную зависимость, но все еще <10/1000 младенцев, поэтому регулярное использование домашней кардиореспираторной системы мониторинга не рекомендуется для этих детей.