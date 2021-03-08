Неонатальная гипогликемия

Причины преходящей гипогликемии:

недостаточность питательных веществ (например, гликогена);

Незрелая функция фермента, приводящая к дефициту накопления гликогена

Преходящий гиперинсулинизм

Дефицит гликогена при рождении распространен среди недоношенных, детей с очень низкой массой тела при рождении, младенцев, малых для гестационного возраста ввиду плацентарной недостаточности, а также младенцев с перинатальной асфиксией. У таких детей запасы гликогена расходуются за счет анаэробного гликолиза, и гипогликемия может развиться в любое время в течение первых нескольких часов или дней, особенно если есть длительный интервал между кормлениями или если питание недостаточное. Устойчивое потребление экзогенной глюкозы, таким образом, важно для предотвращения гипогликемии.

Гиперинсулинизм чаще всего встречается у детей от матерей, страдающих сахарным диабетом и находится в обратной зависимости от степени материнского контроля диабета. Если мать страдает диабетом, то ее плод подвергается воздействию повышенного уровня глюкозы из-за увеличенного уровня глюкозы в крови матери. Плод реагирует выработкой повышенного уровня инсулина. Когда пуповина перерезана, поступление новорожденному глюкозы прекращается, и могут потребоваться часы и даже дни, чтобы у младенца понизилась выработка инсулина. Гиперинсулинизм также обычно встречается у младенцев с гипотрофией новорожденного, имеющих физиологические проблемы. В обоих случаях гиперинсулинизм является временным.

Гипогликемия может возникнуть при резком прерывании внутривенной инфузии декстрозы. Наконец, гипогликемия может быть связана с неправильным положением катетера или пупочным сепсисом.