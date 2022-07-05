Неонатальный конъюнктивит

Конъюнктивит новорожденных представляет собой водянистое или гнойное поражение конъюнктивы глаз, вызванное химическими раздражителями или патогенными микроорганизмами. Рутинным методом профилактики является использование противогонококкового местного лечения при рождении. Диагноз устанавливают на основании клинических проявлений и обычно подтверждают результатами лабораторных исследований. Лечение проводят с использованием патогенспецифических противомикробных препаратов.
(См. также Острый бактериальный конъюнктивит [Acute Bacterial Conjunctivitis], а также Обзор неонатальных инфекций [Overview of Neonatal Infections]).
Этиология неонатального конъюнктивита
Основными причинами неонатального конъюнктивита (в порядке убывания) являются:
Бактериальная инфекция
Воспаление, вызванное химическим раздражением
Вирусная инфекция ( see also page Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis))
Инфекция передается от инфицированных матерей во время прохождения через родовые пути. Хламидийная офтальмопатия (вызванная Chlamydia trachomatis) является наиболее распространенной бактериальной инфекцией; на ее долю приходится до 40% случаев конъюнктивита у новорожденных детей в возрасте < 4 недель. Распространенность хламидийной инфекции среди матерей составляет 2–20%. Примерно 30–50% новорожденным, рожденных женщинами с острой инфекцией, передается инфекция, и у 25–50% из них развивается конъюнктивит (и у 5–20% пневмония). На другие бактерии, в том числе Streptococcus pneumoniae и нетипичный Haemophilus influenzae, приходится еще 30–50% случаев, в то время как гонококковая офтальмопатия (конъюнктивит из-за Neisseria gonorrhoeae) составляет < 1% случаев.
Химически обусловленный конъюнктивит, как правило, вторичен по отношению к местному лечению для профилактики глазных болезней.
Основными вирусными возбудителями являются вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типа (герпетический кератоконъюнктивит), но эти вирусы вызывают < 1% случаев.
Симптоматика острого неонатального конъюнктивита
Из-за сходных клинических проявлений и начала заболевания врожденные конъюнктивиты разной природы трудно отличить клинически. Конъюнктива обычно инъецирована и имеются выделения (водянистые или гнойные).
Химический конъюнктивит, вторичный к местному лечению, обычно появляется в течение 6–8 часов после закапывания и исчезает спонтанно в течение 48–96 часов.
Хламидийная офтальмопатия обычно возникает на 5–14-й день после родов. Ее проявления могут варьировать от легкого конъюнктивита с минимальным слизисто-гнойным отделяемым до тяжелых отеков век с обильным отделяемым и образованием псевдомембранозной пленки. Фолликулы в конъюнктиве отсутствуют, они появляются у детей старшего возраста и взрослых.
Гонококковая офтальмопатия вызывает острый гнойный конъюнктивит, который появляется через 2–5 дней после рождения или ранее при преждевременном разрыве плодных оболочек. У новорожденного ребенка развиваются тяжелые отеки век с последующим хемозом и обильное отделение гнойного экссудата, который может быть под давлением. При отсутствии лечения могут развиться язвы роговицы и слепота.
Конъюнктивит, вызванный другими бактериями, имеет переменное начало – от 4 дней до нескольких недель после рождения.
Герпетические кератоконъюнктивиты могут развиваться как изолированная инфекция или диссеминированная либо инфекция центральной нервной системы. Это заболевание может быть ошибочно принято за бактериальный или химический конъюнктивит, однако наличие древовидного кератита является патогномоничным признаком.
Диагностика неонатального конъюнктивита
Исследование проб с конъюнктивы на возбудители, включая гонококки, хламидии и иногда герпес
Материал с конъюнктивы окрашивают по Граму, делают посев на гонорею (например, на модифицированную среду Таера–Мартина) и другие бактерии, и исследуют на наличие хламидий (например, культуральными методами, прямой иммунофлюоресценцией или иммуноферментным анализом [образцы должны содержать клетки]). Соскоб с конъюнктивы также может быть окрашен по Гимзе; выявление синих внутрицитоплазматических включений подтверждает хламидийную офтальмопатию. Методы амплификации нуклеиновых кислот могут обеспечить эквивалентную или лучшую чувствительность для обнаружения хламидий в материале с конъюнктивы по сравнению со старыми методами.
Культуральные методы для выделения вируса применяют только при подозрении на вирусную инфекцию из-за наличия поражения кожи или при выявлении инфекции у матери.
Лечение неонатального конъюнктивита
Системная, местная или комбинированная антимикробная терапия
Новорожденных детей с конъюнктивитом и при выявленной гонококковой инфекции у матери или при выявлении в конъюнктивальном экссудате грамотрицательных внутриклеточных диплококков, следует лечить цефтриаксоном или цефотаксимом ( see table Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных) до получения подтверждающих результатов тестов.
При хламидийной офтальмопатии методом выбора является системная терапия, так как по крайней мере половина из этих новорожденных имеют также инфекцию носоглотки, а у некоторых развивается хламидийная пневмония. Рекомендуется применение эритромицина этилсукцината в дозе 12,5 мг/кг перорально каждые 6 ч в течение 2 недель или азитромицина в дозе 20 мг/кг перорально 1 раз в день в течение 3 дней. Эффективность этой терапии составляет всего 80%, так что может понадобиться 2-й курс лечения. Так как применение эритромицина у новорожденных связано с развитием гипертрофического стеноза првратника (ГСП), у всех детей получавших эритромицин, следует отслеживать симптомы и признаки ГПС, а родителей необходимо проконсультировать о потенциальных рисках.
Новорожденных с гонококковой бленнореей госпитализируют для оценки возможной системной гонококковой ифекции и назначают одну дозу цефтриаксона от 25 до 50 мг/кг внутримышечно или внутривенно, до максимальной дозы 125 мг. Младенцы с гипербилирубинемией или те, кто получает кальцийсодержащие жидкости, не должны получать цефтриаксон, им может быть введен цефотаксим в разовой дозе 100 мг/кг внутривенно или внутримышечно. Частое промывание глаз изотоническим раствором предотвращает слипание век. Местные противомикробные мази самостоятельно являются неэффективными и не требуются при назначении системной терапии.
Конъюнктивит, вызванный другими бактериями, обычно отвечает на лечение топическими мазями, содержащими полимиксин и бацитрацин, эритромицин или тетрациклин.
Герпетический кератоконъюнктивит необходимо лечить (совместно с врачом-офтальмологом) с применением ацикловира системно по 20 мг/кг каждые 8 ч в течение 14–21 дня и топических 1%-ных глазных капель или мази трифлуридина, 3%-ной мази видарабина или 0,1%-ного йододезоксиуридина каждые 2–3 ч, максимально 9 доз/24 ч. Системная терапия имеет большое значение, т.к. может произойти диссеминация в центральную нервную систему и другие органы.
Мази, содержащие глюкокортикостероиды, могут серьезно усугубить глазные инфекций, связанные с C. trachomatis и вирусом простого герпеса, и их назначения следует избегать.
Профилактика неонатального конъюнктивита
Регулярное использование 1%-ных капель нитрата серебра, 0,5%-ной эритромициновой мази или 1%-ной тетрациклиновой глазной мази или капель, закапываемых в каждый глаз после родов, эффективно предотвращает гонококковую офтальмию. Однако ни один из этих препаратов не предотвращает хламидийную офтальмопатию; 2,5%-ные капли повидон-йода могут быть эффективны при хламидийной и гонококковой инфекциях, но они не доступны в США. Нитрат серебра и тетрациклиновая глазная мазь также больше не используются в США.
Детям, рожденным от матерей с гонореей, не получавшим лечения, необходимо однократно ввести цефтриаксон в дозе 25–50 мг/кг внутримышечно или внутривенно, максимально до 125 мг (цефтриаксон не должен применяться у новорожденных с гипербилирубинемией или у тех, кто получает кальцийсодержащие жидкости); обоим – как матери, так и новорожденному – следует провести скрининг на хламидийную инфекцию, ВИЧ и сифилис.
Основные положения
C. trachomatis, S. pneumoniae, и нетипичные H. influenzae вызывают большинство случаев бактериального конъюнктивита; N. gonorrhoeae является редкой причиной.
Конъюнктивит, вызванный химическими веществами, может быть результатом применения антимикробных капель или нитрата серебра, назначенными при рождении для предотвращения бактериального конъюнктивита.
Конъюнктива обычно инъецирована и имеются выделения (водянистые или гнойные).
Следует проверить материал из конъюнктивы на наличие патогенов (в том числе гонореи и хламидий), используя посев и, иногда, методы амплификации нуклеиновых кислот.
Следует назначить антибиотики, активные в отношении возбудителя; новорожденные с гонококковой инфекцией должны быть госпитализированы.
При хладмидийной бленнорее следует назначить системную терапию.