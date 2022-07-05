Неонатальный конъюнктивит

Основными причинами неонатального конъюнктивита (в порядке убывания) являются:

Бактериальная инфекция

Воспаление, вызванное химическим раздражением

Вирусная инфекция ( see also page Обзор конъюнктивита (Overview of Conjunctivitis))

Инфекция передается от инфицированных матерей во время прохождения через родовые пути. Хламидийная офтальмопатия (вызванная Chlamydia trachomatis) является наиболее распространенной бактериальной инфекцией; на ее долю приходится до 40% случаев конъюнктивита у новорожденных детей в возрасте < 4 недель. Распространенность хламидийной инфекции среди матерей составляет 2–20%. Примерно 30–50% новорожденным, рожденных женщинами с острой инфекцией, передается инфекция, и у 25–50% из них развивается конъюнктивит (и у 5–20% пневмония). На другие бактерии, в том числе Streptococcus pneumoniae и нетипичный Haemophilus influenzae, приходится еще 30–50% случаев, в то время как гонококковая офтальмопатия (конъюнктивит из-за Neisseria gonorrhoeae) составляет < 1% случаев.

Химически обусловленный конъюнктивит, как правило, вторичен по отношению к местному лечению для профилактики глазных болезней.

Основными вирусными возбудителями являются вирусы простого герпеса 1-го и 2-го типа (герпетический кератоконъюнктивит), но эти вирусы вызывают < 1% случаев.