Листериоз новорожденных передается трансплацентарно или во время или после родов. Симптомы такие же, как и у сепсиса. Диагноз ставится на основании культурального исследования или анализа методом полимеразной цепной реакции матери и ребенка. Лечение проводят антибиотиками, первоначально применяя ампициллин с аминогликозидами.

( See also page Листериоз у взрослых и Обзор неонатальных инфекций).

Внутриутробное инфицирование Listeria monocytogenes может привести к фетальному распространению с формированием гранулем (например, в коже, печени, надпочечниках, лимфоидной ткани, легких и головном мозге). При наличии сыпи имеет место гранулематоз новорожденных. Аспирация или заглатывание амниотической жидкости или влагалищных выделений может привести к внутриутробной или перинатальной инфекции легких, проявляющейся в течение первых нескольких дней жизни с респираторным дистресс-синдромом, шоком и молниеносным течением.

Беременные женщины, как правило, заражаются листериями в результате употребления загрязненной пищи. Многие виды пищи могут содержать и передавать L. monocytogenes, но инфекция обычно передается при употреблении в пищу инфицированных молочных продуктов, сырых овощей, мяса или, особенно, замороженных продуктов, которые не требуют приготовления перед употреблением. Контаминация благоприятствует способности L. monocytogenes выживать и расти при температуре холодильной камеры.

Симптомы и признаки неонатального листериоза Инфекции у беременных женщин могут протекать бессимптомно или характеризуются первичной бактериемией, проявляющейся в первую очередь в виде неспецифического гриппоподобного заболевания. У плода и новорожденного клинические проявления зависят от времени и пути инфицирования. Прерывание беременности, преждевременные роды с амнионитом (с характерными коричневыми, мутными околоплодными водами), мертворождение или неонатальный сепсис являются распространенным явлением. Инфекция может проявиться в течение нескольких часов или дней после рождения (раннее начало), или же может возникнуть через несколько недель (отсроченное начало). Новорожденные с ранним началом заболевания часто имеют низкую массу тела при рождении, ассоциированные акушерские осложнения и признаки сепсиса вскоре после рождения с сердечной и/или дыхательной недостаточностью. У ранее здоровых новорожденных, как правило, доношенных, у которых развивается отсроченная форма, возникают менингит или сепсис.

Диагностика неонатального листериоза Культуральное исследование или анализ методом полимеразной цепной реакции образцов крови, шейки матки и амниотической жидкости (если имеется) беременной женщины с лихорадкой

Культуральное исследование или анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) образцов крови, цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), желудочного аспирата, мекония и инфицированных тканей больного новорожденного Образцы крови и цервикальной слизи нужно получить у любой беременной женщины с необъяснимой лихорадкой и исследовать с помощью посевов на культурные среды или ПЦР-тестирования для выявления L. monocytogenes. Больному младенцу, рожденному от матери с листериозом, необходимо провести следующие исследования для выявления сепсиса: посев или ПЦР пуповинной и периферической крови, спинномозговой жидкости и желудочного аспирата, мекония, любой потенциально инфицированной ткани, материнских лохий и выделений из шейки матки и влагалища, участков плаценты с грубыми изменениями и амниотической жидкости (если таковые имеются). Исследование СМЖ может показать преобладание мононуклеаров, но, как правило, преобладают полиморфноядерные клетки. По Граму возбудитель в мазках окрашивается негативно, но могут выявляться и полиморфные коккобациллы, по-разному окрашивающиеся по Граму, которые не следует рассматривать как дифтероидную контаминацию. Лабораторная идентификация возбудителя включает биохимическое тестирование и наблюдение перемещения микроорганизма на стекле или регистрацию его подвижности в полутвердых средах. Для проведения исследования на предметном стекле, колонии микроорганизмов, выращенные на твердой среде, смешивают с солевым раствором и исследуют под микроскопом. L. monocytogenes проявляет характерную подвижность – «кувыркание» – благодаря наличию жгутиков на обоих концах. Серологические тесты неэффективны.

Прогноз при неонатальном листериозе Смертность составляет 10–50% и выше у новорожденных с ранним началом заболевания.

Лечение неонатального листериоза Ампициллин плюс аминогликозид Лечение новорожденного проводят ампициллином в комбинации с аминогликозидом ( see table Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных и см. таблицу рекомендованные дозировки некоторых аминогликозидов для новорожденных [Table Recommended Dosages of Select Aminoglycosides for Neonates]). Обычно требуется проведение 14-дневного курса (при менингите – 21-дневного), однако оптимальная продолжительность лечения неизвестна. Другие возможные лекарственные средства включают ампициллин или пенициллин с рифампином или триметопримом/сульфаметоксазолом, монотерапию триметопримом/сульфаметоксазолом и меропенем, но их эффективность не оценивалась достаточно хорошо. Для новорожденных с сепсисом требуется принятие других мер. При тяжелой инфекции могут рассматриваться меры предосторожности дренажа/секреции.

Профилактика неонатального листериоза Беременным женщинам следует избегать пищевых продуктов, которые имеют повышенный риск заражения L. monocytogenes (например, непастеризованные молочные продукты, мягкие сыры, сырые овощи, готовые колбасные изделия и салаты, замороженные мясные паштеты или копченые морепродукты). Правильное обращение с пищевыми продуктами, в частности, отделение сырого мяса от других продуктов во время приготовления и мытье рук, посуды и разделочных досок после обработки сырых продуктов, имеет решающее значение. При диагностировании инфекции во время беременности лечение можно проводить до родов, или в родах для профилактики вертикальной передачи, но польза такого лечения не доказана.