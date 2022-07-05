Врожденная краснуха является вирусной инфекцией, передаваемой от матери ребенку во время беременности. Признаками этого заболевания являются множественные врожденные аномалии, которые могут привести к гибели плода. Диагноз основывается на серологических исследованиях и выявлении вирусных культур. Специфического лечения нет. Профилактика проводится посредством плановой вакцинации.
( See also page Краснуха, а также Обзор неонатальных инфекций).
Врожденная краснуха обычно развивается вследствие первичного заражения матери. Врожденная краснуха сейчас редко встречается в США из-за внедрения очень успешных программ иммунизации (см. Эффективность и безопасность детской вакцинации).
Считается, что заражение вирусом краснухи происходит через слизистую оболочку верхних дыхательных путей с последующей виремией и проникновением вируса в различные участки организма, в том числе и плаценту. Наиболее высокий риск развития аномалий у плода возникает при инфицировании в первые 16 недель, гестации, особенно с 8 по 10 неделю Предполагают, что на ранних сроках беременности вирус краснухи вызывает хроническую внутриутробную инфекцию. Эффекты воздействия вируса включают: повреждения эндотелия кровеносных сосудов, прямой цитолиз клеток и нарушение деления клеток.
Симптомы и признаки врожденной краснухи
У беременных, краснуха может протекать бессимптомно или с катаральными явлениями верхних дыхательных путех, незначительной лихорадкой, увеличением лимфатических узлов (особенно подзатылочных и заушных) и пятнисто-папулезной сыпью. Болезнь может сопровождаться повреждением суставов.
Синдромом врожденной краснухи (СВК) называют ситуацию, если у плода развивается смерть в утробе матери или множественные аномалии, или может не быть никаких последствий. Наиболее частые аномалии включают:
Задержку внутриутробного развития
Менингоэнцефалит
Катаракту
Ретинопатия
пороки сердца (незаращение артериального протока и стеноз легочной артерии);
Гепатоспленомегалию
разрежение кости
К менее распространенным проявлениям относят тромбоцитопению с пурпурой, кожный эритропоэз, вызывающий синевато-красные поражения кожи, лимфаденопатию, гемолитическую анемию и интерстициальную пневмонию. Необходимо постоянное наблюдение для выявления возникающих позднее потери слуха, умственной отсталости, нарушений поведения, эндокринопатии (например, сахарного диабета) или в редких случаях – прогрессирующего энцефалита. У младенцев с врожденной краснухой могут развиться такие иммунодефициты, как гипогаммаглобулинемия.
Диагностика врожденной краснухи
Титры краснухи в материнской сыворотке
Обнаружение вируса у матери с помощью культуры и/или обратной транскриптазы-полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в образцах амниотической жидкости, носа, горла (предпочтительно), мочи, цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) или крови
Определение у младенцев титров антител (измеряют серийно) и выявление вируса, как указано выше
У беременных женщин обычно планово измеряют титр антител IgG к вирусу краснухи в сыворотке крови на ранних сроках беременности. Определение повторяют у серонегативных женщин, у которых развились симптомы или признаки краснухи; диагноз устанавливают на основании положительного серологического исследования на определение антител IgM, IgG сероконверсии или ≥ 4-кратного возрастания титров IgG при острой инфекции по сравнению со здоровыми. Вирус можно культивировать из мазков из носоглотки, но это трудно сделать. ОТ-ПЦР может использоваться для подтверждения результатов посева или выявления вирусной РНК непосредственно в образцах пациентов, а также дает возможность проводить генотипирование и эпидемиологическое слежение за вирусом краснухи дикого типа.
Внутриутробная инфекция может быть диагностирована в нескольких центрах путем обнаружения вируса в амниотической жидкости, выявление краснухи- обнаружением специфического IgM в крови плода или применением методов ОТ-ПЦР для биопсии крови плода или хориона.
Младенцы с подозрением на синдром врожденной краснухи нуждаются в определении титра антител и выделении из организма образцов для обнаружения вируса. Присутствие IgG-антител к вирусу краснухи у младенца в возрасте 6-12 месяцев предполагает врожденную инфекцию. Обнаружение специфических для краснухи IgM-антител обычно также указывает на краснуху, но могут быть и ложноположительные результаты. Образцы мочи, СМЖ, смывы из носорглотки лимфоидного кольца и с конъюнктивы младенцев с СВК, как правило, содержат вирус; образцы из носоглотки обычно имеют наибольшую чувствительность для посева, и лаборатория должна быть уведомлена о подозрении на вирус краснухи.
К другим анализам также относится общий анализ крови (ОАК) с определением популяций лейкоцитов, анализ ЦСЖ и рентгенологическое исследование костей для выявления характерного снижения плотности костной ткани. Может быть полезно расширенное офтальмологическое и кардиологическое обследование.
Лечение врожденной краснухи
Консультирование
Возможно назначение иммуноглобулина для матери
Специфическая терапия для лечения инфекции у матери или врожденной краснухи отсутствует.
Женщины, перенесшие краснуху на ранних сроках беременности, должны быть проинформированы о потенциальном риске для плода.
Некоторые эксперты рекомендуют вводить неспецифический иммуноглобулин (0,55 мл/кг внутримышечно) при контакте с вирусом на ранних сроках беременности, однако это лечение не предотвращает инфекцию, и применение иммуноглобулина следует рассматривать только для женщин, которые отказываются от прерывания беременности.
Профилактика врожденной краснухи
Развитие краснухи можно предотвратить с помощью вакцинации. В США детям должны ввести комбинированную вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи. Первая доза вводится в возрасте 12–15 месяцев, а вторая – в возрасте 4–6 лет (см. График вакцинации в детском возрасте). Небеременные девушки постпубертатного возраста, у которых отсутствует иммунитет к краснухе, должны быть вакцинированы. (ВНИМАНИЕ: Вакцинация против краснухи противопоказана женщинам с иммунодефицитом или беременным.) После вакцинации женщинам следует рекомендовать не беременеть в течение 28 дней.
Следует также предпринять усилия по проведению скрининга и вакцинации групп высокого риска, таких как работники лечебных и воспитательных учреждений, призывники, недавние иммигранты и студенты. Женщины, при пренатальном скрининге которых выяснилось, что они восприимчивы к краснухе, должны быть вакцинированы после родов до выписки из роддома. Теоретически, вакцинация неиммунизированных людей, которые имели контакт с вирусом краснухи, может предотвратить инфекцию, если проведена в течение 3 дней после контакта, но эффективность этого лечение не подтверждена.
Люди с задокументированной вакцинацией, получившие минимум одну вакцину живого ослабленного вируса краснухи в возрасте старше 1 года, или те, которые имеют серологические доказательства иммунитета, могут считаться обладающими иммунитетом к краснухе.
Основные положения
Инфецирование краснухой с матери, особенно в течение 1-го триместра беременности, может вызвать внутриутробную задержку роста и серьезные аномалии развития.
В США плановая вакцинация против краснухи сделала врожденную краснуху редкой.
Вакцина против краснухи противопоказана при беременности, поэтому беременные женщины с краснухой или подвергшиеся воздействию вируса, должны быть проинформированы о потенциальном риске для плода.