Врожденная краснуха

Титры краснухи в материнской сыворотке

Обнаружение вируса у матери с помощью культуры и/или обратной транскриптазы-полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в образцах амниотической жидкости, носа, горла (предпочтительно), мочи, цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) или крови

Определение у младенцев титров антител (измеряют серийно) и выявление вируса, как указано выше

У беременных женщин обычно планово измеряют титр антител IgG к вирусу краснухи в сыворотке крови на ранних сроках беременности. Определение повторяют у серонегативных женщин, у которых развились симптомы или признаки краснухи; диагноз устанавливают на основании положительного серологического исследования на определение антител IgM, IgG сероконверсии или ≥ 4-кратного возрастания титров IgG при острой инфекции по сравнению со здоровыми. Вирус можно культивировать из мазков из носоглотки, но это трудно сделать. ОТ-ПЦР может использоваться для подтверждения результатов посева или выявления вирусной РНК непосредственно в образцах пациентов, а также дает возможность проводить генотипирование и эпидемиологическое слежение за вирусом краснухи дикого типа.

Внутриутробная инфекция может быть диагностирована в нескольких центрах путем обнаружения вируса в амниотической жидкости, выявление краснухи- обнаружением специфического IgM в крови плода или применением методов ОТ-ПЦР для биопсии крови плода или хориона.

Младенцы с подозрением на синдром врожденной краснухи нуждаются в определении титра антител и выделении из организма образцов для обнаружения вируса. Присутствие IgG-антител к вирусу краснухи у младенца в возрасте 6-12 месяцев предполагает врожденную инфекцию. Обнаружение специфических для краснухи IgM-антител обычно также указывает на краснуху, но могут быть и ложноположительные результаты. Образцы мочи, СМЖ, смывы из носорглотки лимфоидного кольца и с конъюнктивы младенцев с СВК, как правило, содержат вирус; образцы из носоглотки обычно имеют наибольшую чувствительность для посева, и лаборатория должна быть уведомлена о подозрении на вирус краснухи.

К другим анализам также относится общий анализ крови (ОАК) с определением популяций лейкоцитов, анализ ЦСЖ и рентгенологическое исследование костей для выявления характерного снижения плотности костной ткани. Может быть полезно расширенное офтальмологическое и кардиологическое обследование.