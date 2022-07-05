Внутрибольничные инфекции у новорожденных

Некоторые инфекции являются приобретенными после помещения в палату новорожденных, а не передаются от матери внутриутробно или время родов. Для некоторых инфекций (например, стрептококки группы В, ВПГ) может быть не ясно, является ли источником мать или же окружение больницы.
Внутрибольничные инфекции главным образом составляют проблему для недоношенных детей и доношенных детей с нарушениями здоровья, требующих длительной госпитализации. Частота развития инфекций у здоровых доношенных новорожденных < 1%. Для детей, длительно находящихся в отделении интенсивной терапии, вероятность заболевания увеличивается с уменьшением массы тела при рождении. Наиболее распространенными являются внутрибольничные инфекции центральной линии ассоциированных инфекций кровотока (CLABSI) и внутрибольничной пневмонией.
(См. также Обзор неонатальных инфекций [Overview of Neonatal Infections]).
Этиология неонатальной внутрибольничной инфекции
У доношенных новорожденных наиболее частыми госпитальными инфекциями являются
Кожные инфекции, вызванные Staphylococcus aureus (как метициллин-чувствительным, так и метициллин-резистентным)
Хотя персонал детского сада, являющийся носителем S. aureus в носовой полости, представляет собой потенциальный источник инфекции, колонизированные этим микроорганизмом новорожденные и матери также могут стать резервуарами данной инфекции. Пупочная культя, нос и пах и часто колонизируются в течение первых нескольких дней жизни. Часто инфекция протекает латентно, пока новорожденный не возвращается домой.
У новорожденных с очень низкой массой тела при рождении (< 1500 г) грамположительные микроорганизмы являются причиной около 70% инфекций, большинство из которых вызывают лактозонегативные стафилококки. Грамотрицательные микроорганизмы, включая Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, и Serratia, являются причиной около 20% случаев заболеваний. Грибы (Candida albicans и C. parapsilosis) вызывают около 10% случаев. Варианты инфекции (и устойчивость к антибиотикам) различаются между учреждениями и подразделениями и изменяются со временем. Интермиттирующие «эпидемии» иногда вызываются условно-патогенными микроорганизмами, входящими в состав нормальной микрофлоры.
Инфицированию способствуют множественные инвазивные процедуры, которые применяют младенцам с очень низкой массой тела при рождении (например, долгосрочная артериальная и венозная канюляция, интубация трахеи, поддержание постоянного положительного давления в дыхательных путях назогастральные или назоеюнальные зонды для питания). Чем дольше время пребывания в отделении интенсивной терапии и больше процедур сделано, тем выше вероятность заражения.
Профилактика неонатальной внутрибольничной инфекции
Меры по уменьшению колонизации S. aureus
Предотвращение колонизации и заражения в специальных палатах новорожденных и отделениях интенсивной терапии (ОИТ) для новорожденных
Гигиена рук
Контроль за инфекцией
Иногда антибиотикотерапия
Вакцинация
Уменьшение колонизации
Использование антисептического средства местного действия во время обычного купания и/или подготовки кожи к стерильным процедурам может помочь уменьшить бактериальную колонизацию кожи у новорожденных. Продукты на основе хлоргексидина все чаще используются с этой целью, но Управление по контролю за продуктами и лекарствами США предупреждает о риске раздражения кожи и химических ожогов у детей < 2-месячного возраста. Американская академия педиатрии рекомендует сухой уход за пупочной раной, но такая практика может привести к высокому уровню колонизации S. aureus, и в некоторых больницах наблюдались эпидемии. Во время вспышек заболевания нанесение анилиновых красителей на область пупка, или бацитрацина, или мази мупироцина на пуповину, в ноздри и частичное обрезание уменьшает колонизацию. Рутинный высев возбудителя от персонала или из окружающей среды не рекомендуется.
Специальные кувезы для выхаживания и ОИТ новорожденных
Профилактика колонизации и инфицирования в специальных кувезах для выхаживания требует выделения достаточного пространства и персонала. В реанимации в многоместных палатах следует обеспечить 120 кв. футов (11,2 кв. м) на младенца и 8 футов (около 2,4 м) между кувезами или обогревателями от края до края в каждом направлении. Необходимое соотношение медсестра:пациент составляет 1:1-1:2. В промежуточном звене помощи в многоместных палатах следует обеспечить 120 кв. футов (11,2 кв. м) на младенца и 4 фута (около 1,2 м) между кувезами или обогревателями от края до края в каждом направлении. Необходимое соотношение медсестра:пациент составляет 1:3-1:4.
Соответствующие методы необходимы, в частности, для размещения и ухода за инвазивными приборами, а также для тщательной очистки и дезинфекции или стерилизации оборудования. Активный мониторинг соблюдения методик имеет важное значение. Официальные протоколы на основе фактических данных для установления и поддержания центральных катетеров существенно снизили частоту катетер-ассоциированной инфекции кровотока.
Точно так же были разработаны группы процедур и протоколов, которые способствуют уменьшению частоты госпитальной пневмонии в отделении интенсивной терапии новорожденных; они включают образование и обучение сотрудников, активное наблюдение за пациентами с внутрибольничной пневмонией, поднятие головы с постели интубированных новорожденных на 30-45°, и обеспечения комплексной гигиены полости рта. Также может быть эффективным размещение новорожденного в боковом положении с горизонтальной эндотрахеальной трубкой с аспирационным просветом.
(См. также Действующие рекомендации от Центров по контролю и профилактике заболеваний [CDC] по профилактике инфекций S. aureus infections [2020] и CLABSI [2022] в отделении интенсивной терапии новорожденных.)
Гигиена рук
Другие превентивные меры включают тщательное внимание к гигиене рук. Очищающие средства со спиртом также эффективны как мыло и вода в снижении бактериальной колонизации на руках, но если руки видимо загрязнены, их следует сначала вымыть с мылом и водой. Кувезы обеспечивают ограниченную защитную изоляцию; их наружная и внутренняя поверхности достаточно быстро сильно контаминируются, вследствие чего идет контаминация рук и предплечья персонала. Дополнительная защита используется вместе с универсальными мерами предосторожности при контакте с кровью и жидкостями организма.
Контроль инфекции
Следует проводить активное наблюдение за инфекцией. При эпидемии бывает полезно определение контингента больных или колонизированных младенцев и выделение для них отдельных средств по уходу. Наблюдение за ребенком нужно продолжать в течение 1 месяца, после выписки.
Антибиотики
Профилактическая антибактериальная терапия, как правило, неэффективна, она ускоряет развитие устойчивых бактерий и изменяет баланс нормальной микрофлоры у новорожденного. Однако во время эпидемии в отделении интенсивной терапии новорожденных необходимо рассмотреть применение антибиотиков против специфичных возбудителей, например, пенициллина G для профилактики инфекции, вызванной стрептококками группы А ( see table Рекомендованные дозировки некоторых парентеральных антибиотиков для новорожденных).
Вакцинация
Инактивированные вакцины следует применять в соответствие с графиком вакцинации у детей, пребывающих в этот период в больнице. Живые вирусные вакцины (например, вакцина против ротавирусной инфекции) не используют до момента выписки, чтобы предотвратить распространение вакцинного вируса в больнице.
Основные положения
Нозокомиальная инфекция главным образом является проблемой для недоношенных детей и доношенных детей с нарушениями, требующими длительной госпитализации.
Чем ниже вес при рождении, тем выше риск инфицирования, особенно у новорожденных с установленными центральными катетерами, эндотрахеальными трубками или и тем, и другим.
Тщательная методика установки и поддержания катетеров, трубок и устройств является существенной для профилактики; официальные протоколы улучшают соблюдение мер.
Профилактическое применение антибиотиков не рекомендуется, за исключением, возможно, во время подтвержденной эпидемии в яслях, которая включает специфического возбудителя.
Инактивированные вакцины следует применять в соответствие с графиком вакцинации.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): NICU: S. aureus guidelines (2020)
CDC: NICU: CLABSI guidelines (2022)