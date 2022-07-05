Внутрибольничные инфекции у новорожденных

Профилактика колонизации и инфицирования в специальных кувезах для выхаживания требует выделения достаточного пространства и персонала. В реанимации в многоместных палатах следует обеспечить 120 кв. футов (11,2 кв. м) на младенца и 8 футов (около 2,4 м) между кувезами или обогревателями от края до края в каждом направлении. Необходимое соотношение медсестра:пациент составляет 1:1-1:2. В промежуточном звене помощи в многоместных палатах следует обеспечить 120 кв. футов (11,2 кв. м) на младенца и 4 фута (около 1,2 м) между кувезами или обогревателями от края до края в каждом направлении. Необходимое соотношение медсестра:пациент составляет 1:3-1:4.

Соответствующие методы необходимы, в частности, для размещения и ухода за инвазивными приборами, а также для тщательной очистки и дезинфекции или стерилизации оборудования. Активный мониторинг соблюдения методик имеет важное значение. Официальные протоколы на основе фактических данных для установления и поддержания центральных катетеров существенно снизили частоту катетер-ассоциированной инфекции кровотока.

Точно так же были разработаны группы процедур и протоколов, которые способствуют уменьшению частоты госпитальной пневмонии в отделении интенсивной терапии новорожденных; они включают образование и обучение сотрудников, активное наблюдение за пациентами с внутрибольничной пневмонией, поднятие головы с постели интубированных новорожденных на 30-45°, и обеспечения комплексной гигиены полости рта. Также может быть эффективным размещение новорожденного в боковом положении с горизонтальной эндотрахеальной трубкой с аспирационным просветом.

(См. также Действующие рекомендации от Центров по контролю и профилактике заболеваний [CDC] по профилактике инфекций S. aureus infections [2020] и CLABSI [2022] в отделении интенсивной терапии новорожденных.)