Клинические критерии

Генетические тесты

эхокардиография/МРТ (исследование корня аорты, обнаружение клапанного пролапса);

исследование со щелевой лампой (аномалии хрусталика);

Рентген скелетной системы (рук, позвоночника, таза, груди, ног и черепа на характерные аномалии);

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (дуральная эктазия)

Диагностика синдрома Марфана может быть затруднена, потому что у многих пациентов наблюдаются лишь некоторые характерные симптомы и признаки, а специфичные гистологические и биохимические изменения отсутствуют. Из-за этой изменчивости диагностические критерии основаны на сочетании клинических данных, семейного и генетического анамнеза. (Подробнее о диагностике см. критерии пересмотренной Гентской нозологии (revised Ghent nosology) [2010], которые в значительной степени учитывают наличие дилатации или диссекции корня аорты, а также дислокацию хрусталика). Тем не менее, диагноз неясен во многих частных случаях синдрома Марфана.

Гомоцистинурия может частично имитировать синдром Марфана, но может быть дифференцирована при обнаружении гомоцистеина в моче. Генетическое исследование мутации FBN1 может помочь установить диагноз у людей, не соответствующих всем клиническим критериям, тем не менее, встречаются случаи негативного результата мутации гена FBN1. Пренатальная диагностика путем анализа мутаций FBN1 гена затруднена вследствие слабой корреляции генотип/фенотип (описано > 1700 различных мутаций).

Стандартную визуализацию скелетной, сердечно-сосудистой и зрительной систем проводят для выявления любых клинически значимых структурных аномалий как имеющих безусловную ценность для постановки диагноза (например, эхокардиография для выявления расширения корня аорты).

В дополнение к критериям, выявленным в системах органов, семейный анамнез (родственников 1-го колена с синдромом Марфана) и генетический анамнез (наличие FBN1 мутации, вызывающей синдром Марфана) считают основными критериями.