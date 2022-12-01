Синдромы Элерса-Данлоса

Симптомы и признаки синдромов Элерса-Данлоса широко варьируют, но определенные проявления считаются характерными для разных типов.

Преобладающие симптомы включают гиперподвижность суставов, образование патологических рубцов и нарушение ранозаживляющей активности, ломкость сосудов и бархатистую, гиперрастяжимую кожу. Кожа может быть растянута на несколько сантиметров, но возвращается к нормальному состоянию при отпускании.

Широкие пергаментные шрамы часто покрывают костные выступы, особенно локти, колени и голени; рубцы менее выражены при гипермобильном типе. Мягкие псевдоопухоли (мясистые выросты) часто образуются на поверхности шрамов или точек давления.

Степень гипермобильности суставов варьируется, но может быть значительной при артрохалазии, классическом и гипермобильном типах.

Склонность к кровотечениям редка, хотя сосудистый тип характеризуется разрывами сосудов и кровоподтеками.

Подкожные кальцинированные шарики могут пальпироваться или визуализироваться на рентген снимках.

Синдром Элерса-Данлоса Скрыть подробности У этого пациента с синдромом Элерса-Данлоса видна аномальная эластичность кожи. ST MARYS HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY