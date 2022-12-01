Несовершенный остеогенез является наследственным нарушением коллагена, вызывающим диффузную ненормальную хрупкость костей и иногда сопровождающимся нейросенсорной тугоухостью, голубыми склерами, несовершенным дентиногенезом и гипермобильностью суставов. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение включает гормон роста для некоторых типов, бисфосфонаты и деносумаб.
Выделяют 4 основных типа несовершенного остеогенеза (1):
I: Легкий, голубые склеры
II: Неонатальный летальный, голубые склеры
III: Прогрессирующий, переменный оттенок склеры
IV: Вариабельный и деформирующий, нормальный оттенок склеры
Их тип наследования обычно аутосомно-доминантный. У 90% людей, которые имеют один из этих основных типов, обнаруживают мутации в генах, кодирующих про-альфа-цепи проколлагена 1-го типа (структурный компонент костей, связок и сухожилий), COL1A1 или COL1A2.
Существует ряд других, более редких типов (типы V – XXI), которые вызваны мутациями различных генов.
Справочные материалы
1. Van Dijk FS, Sillence DO: Osteogenesis imperfecta: Clinical diagnosis, nomenclature and severity assessment. Am J Med Genet A 164A(6):1470–1481, 2014. doi: 10.1002/ajmg.a.36545. Clarification and additional information. Am J Med Genet A 167A(5):1178, 2015. doi: 10.1002/ajmg.a.36784
Симптомы и признаки несовершенного остеогенеза
Потеря слуха присутствует у 50–65% пациентов с незавершенным остеогенезом и может возникать при любом из 4 основных типов.
Тип I самый легкий. Симптомы и признаки у некоторых пациентов ограничены синими склерами (из-за дефицита в соединительной ткани коллагена, позволяющего нижележащим сосудам просвечивать через нее) и костно-мышечной болью из-за гипермобильности суставов. В детстве возможны повторяющиеся переломы.
Тип II (неонатальный летальный тип или врожденный несовершенный остеогенез) является наиболее тяжелой, летальной формой. Множественные врожденные переломы приводят к формированию укороченных конечностей. Склеры синие. Череп мягкий и при пальпации ощущается как мешок с костями. Поскольку череп мягкий, травмы во время родов могут привести к внутричерепным кровоизлияниям и мертворождению или новорожденный может внезапно умереть в течение первых нескольких дней или недель жизни.
Тип III является прогрессирующей и наиболее тяжелой формой несмертельного несовершенного остеогенеза. Пациенты с типом III имеют низкий рост, искривление позвоночника, а также множественные рецидивирующие переломы. Макроцефалия с треугольным лицом и деформации грудной клетки являются общими симптомами. Оттенок склер варьируется.
Тип IV – промежуточная степень тяжести. Выживаемость высока. Этот тип характеризируется вариабельностью и является деформирующим. Кости легко ломаются в детстве до подросткового возраста. Склеры, как правило, нормального цвета. Рост умеренно низкий. Точная диагностика важна, потому что эти пациенты могут получить пользу от лечения.
Диагностика несовершенного остеогенеза
Клиническая оценка
В некоторых случаях, анализ проколлагена I типа или генетическое исследование
Диагноз незавершенного остеогенеза обычно основывается на клинических данных, но стандартные критерии отсутствуют.
При неопределенном клиническом диагнозе можно провести анализ проколлагена 1-го типа из культуры фибробластов (из биоптатов кожи) или анализ последовательности для генов COL1A1 и COL1A2.
Тяжелые формы несовершенного остеогенеза могут быть обнаружены внутриутробно при помощи УЗИ 2-го уровня.
Лечение несовершенного остеогенеза
Гормон роста
Бифосфонаты
Иногда деносумаб
Иногда витамин D
Гормон роста помогает детям с проблемным ростом (типы I и IV).
Лечение бисфосфонатами направлено на повышение плотности костной ткани, уменьшение боли в костях и риска переломов (1). Применяются памидронат внутривенно (0,5-3 мг/кг 1 раз в день в течение 3-х дней, в случае необходимости повторно каждые 4-6 месяцев) или алендронат перорально (1 мг/кг, 20 мг максимум, 1 раз в день).
Деносумаб является мощным ингибитором резорбции кости остеокластами и обычно вводится в виде инъекций. Исследования показали, что этот препарат полезен у некоторых пациентов с НОГ (2).
Людям, имеющим дефицит этого гормона, следует назначать витамин D.
Ортопедическая хирургия, физиотерапия и трудотерапия помогают предотвратить переломы и улучшить функцию.
Кохлеарная имплантация показана в отдельных случаях при потере слуха.
Справочные материалы по лечению
1. Dwan K, Phillipi CA, Steiner RD, Basel D: Bisphosphonate therapy for osteogenesis imperfecta. Cochrane Database Syst Rev CD005088, 2016. doi: 10.1002/14651858.CD005088.pub4
2. Li G, Jin Y, Levine MAH, et al: Systematic review of the effect of denosumab on children with osteogenesis imperfecta showed inconsistent findings. Acta Paediatr 107(3):534–537, 2018. doi: 10.1111/apa.14154
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