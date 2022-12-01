skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Несовершенный остеогенез

Авторы:Frank Pessler, MD, PhD, Helmholtz Centre for Infection Research
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Несовершенный остеогенез является наследственным нарушением коллагена, вызывающим диффузную ненормальную хрупкость костей и иногда сопровождающимся нейросенсорной тугоухостью, голубыми склерами, несовершенным дентиногенезом и гипермобильностью суставов. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение включает гормон роста для некоторых типов, бисфосфонаты и деносумаб.

Выделяют 4 основных типа несовершенного остеогенеза (1):

  • I: Легкий, голубые склеры

  • II: Неонатальный летальный, голубые склеры

  • III: Прогрессирующий, переменный оттенок склеры

  • IV: Вариабельный и деформирующий, нормальный оттенок склеры

Их тип наследования обычно аутосомно-доминантный. У 90% людей, которые имеют один из этих основных типов, обнаруживают мутации в генах, кодирующих про-альфа-цепи проколлагена 1-го типа (структурный компонент костей, связок и сухожилий), COL1A1 или COL1A2.

Существует ряд других, более редких типов (типы V – XXI), которые вызваны мутациями различных генов.

Справочные материалы

  1. 1. Van Dijk FS, Sillence DO: Osteogenesis imperfecta: Clinical diagnosis, nomenclature and severity assessment. Am J Med Genet A 164A(6):1470–1481, 2014. doi: 10.1002/ajmg.a.36545. Clarification and additional informationAm J Med Genet A 167A(5):1178, 2015. doi: 10.1002/ajmg.a.36784

Симптомы и признаки несовершенного остеогенеза

Потеря слуха присутствует у 50–65% пациентов с незавершенным остеогенезом и может возникать при любом из 4 основных типов.

Тип I самый легкий. Симптомы и признаки у некоторых пациентов ограничены синими склерами (из-за дефицита в соединительной ткани коллагена, позволяющего нижележащим сосудам просвечивать через нее) и костно-мышечной болью из-за гипермобильности суставов. В детстве возможны повторяющиеся переломы.

Тип II (неонатальный летальный тип или врожденный несовершенный остеогенез) является наиболее тяжелой, летальной формой. Множественные врожденные переломы приводят к формированию укороченных конечностей. Склеры синие. Череп мягкий и при пальпации ощущается как мешок с костями. Поскольку череп мягкий, травмы во время родов могут привести к внутричерепным кровоизлияниям и мертворождению или новорожденный может внезапно умереть в течение первых нескольких дней или недель жизни.

Несовершенный остеогенез (синдром синих склер)
Скрыть подробности
Эта фотография показывает крупным планом глаза, демонстрируя синие склеры (обычно они белые).
JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Тип III является прогрессирующей и наиболее тяжелой формой несмертельного несовершенного остеогенеза. Пациенты с типом III имеют низкий рост, искривление позвоночника, а также множественные рецидивирующие переломы. Макроцефалия с треугольным лицом и деформации грудной клетки являются общими симптомами. Оттенок склер варьируется.

Несовершенный остеогенез (выявленные нарушения скелета)
Скрыть подробности
Эта фотография показывает пациента с тяжелым несовершенным остеогенезом, у которого имеется бочкообразная грудь, искривление позвоночника, тяжелая деформация костей, разболтанные суставы и недостаточное развитие мышц.
R M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Тип IV – промежуточная степень тяжести. Выживаемость высока. Этот тип характеризируется вариабельностью и является деформирующим. Кости легко ломаются в детстве до подросткового возраста. Склеры, как правило, нормального цвета. Рост умеренно низкий. Точная диагностика важна, потому что эти пациенты могут получить пользу от лечения.

Диагностика несовершенного остеогенеза

  • Клиническая оценка

  • В некоторых случаях, анализ проколлагена I типа или генетическое исследование

Диагноз незавершенного остеогенеза обычно основывается на клинических данных, но стандартные критерии отсутствуют.

При неопределенном клиническом диагнозе можно провести анализ проколлагена 1-го типа из культуры фибробластов (из биоптатов кожи) или анализ последовательности для генов COL1A1 и COL1A2.

Тяжелые формы несовершенного остеогенеза могут быть обнаружены внутриутробно при помощи УЗИ 2-го уровня.

Лечение несовершенного остеогенеза

  • Гормон роста

  • Бифосфонаты

  • Иногда деносумаб

  • Иногда витамин D

Гормон роста помогает детям с проблемным ростом (типы I и IV).

Лечение бисфосфонатами направлено на повышение плотности костной ткани, уменьшение боли в костях и риска переломов (1). Применяются памидронат внутривенно (0,5-3 мг/кг 1 раз в день в течение 3-х дней, в случае необходимости повторно каждые 4-6 месяцев) или алендронат перорально (1 мг/кг, 20 мг максимум, 1 раз в день).

Деносумаб является мощным ингибитором резорбции кости остеокластами и обычно вводится в виде инъекций. Исследования показали, что этот препарат полезен у некоторых пациентов с НОГ (2).

Людям, имеющим дефицит этого гормона, следует назначать витамин D.

Ортопедическая хирургия, физиотерапия и трудотерапия помогают предотвратить переломы и улучшить функцию.

Кохлеарная имплантация показана в отдельных случаях при потере слуха.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Dwan K, Phillipi CA, Steiner RD, Basel D: Bisphosphonate therapy for osteogenesis imperfecta. Cochrane Database Syst Rev CD005088, 2016. doi: 10.1002/14651858.CD005088.pub4

  2. 2. Li G, Jin Y, Levine MAH, et al: Systematic review of the effect of denosumab on children with osteogenesis imperfecta showed inconsistent findings. Acta Paediatr 107(3):534–537, 2018. doi: 10.1111/apa.14154

Дополнительная информация

Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Osteogenesis Imperfecta (OI) Foundation: An organization providing support, education, and research information about OI

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.