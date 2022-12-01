Потеря слуха присутствует у 50–65% пациентов с незавершенным остеогенезом и может возникать при любом из 4 основных типов.

Тип I самый легкий. Симптомы и признаки у некоторых пациентов ограничены синими склерами (из-за дефицита в соединительной ткани коллагена, позволяющего нижележащим сосудам просвечивать через нее) и костно-мышечной болью из-за гипермобильности суставов. В детстве возможны повторяющиеся переломы.

Тип II (неонатальный летальный тип или врожденный несовершенный остеогенез) является наиболее тяжелой, летальной формой. Множественные врожденные переломы приводят к формированию укороченных конечностей. Склеры синие. Череп мягкий и при пальпации ощущается как мешок с костями. Поскольку череп мягкий, травмы во время родов могут привести к внутричерепным кровоизлияниям и мертворождению или новорожденный может внезапно умереть в течение первых нескольких дней или недель жизни.

Несовершенный остеогенез (синдром синих склер) Скрыть подробности Эта фотография показывает крупным планом глаза, демонстрируя синие склеры (обычно они белые). JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Тип III является прогрессирующей и наиболее тяжелой формой несмертельного несовершенного остеогенеза. Пациенты с типом III имеют низкий рост, искривление позвоночника, а также множественные рецидивирующие переломы. Макроцефалия с треугольным лицом и деформации грудной клетки являются общими симптомами. Оттенок склер варьируется.

Несовершенный остеогенез (выявленные нарушения скелета) Скрыть подробности Эта фотография показывает пациента с тяжелым несовершенным остеогенезом, у которого имеется бочкообразная грудь, искривление позвоночника, тяжелая деформация костей, разболтанные суставы и недостаточное развитие мышц. R M.A. ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Тип IV – промежуточная степень тяжести. Выживаемость высока. Этот тип характеризируется вариабельностью и является деформирующим. Кости легко ломаются в детстве до подросткового возраста. Склеры, как правило, нормального цвета. Рост умеренно низкий. Точная диагностика важна, потому что эти пациенты могут получить пользу от лечения.