Обзор остеопетрозов (Overview of Osteopetroses)

Остеопетроз является наследственным заболеванием, характеризуется повышенной плотностью костной ткани и формированием аномального скелета.

Остеопетроз можно классифицировать в зависимости от преобладания склероза или дефектных изменений внешней формы костей скелета. Существует целый ряд различных типов, в том числе:

Все они наследственные, но имеют разные типы наследования. Некоторые виды являются сравнительно доброкачественными, другие – прогрессирующими и фатальными.

Костные разрастания иногда сильно деформируют лицо. Исправление прикуса зубов может потребовать специализированных ортодонтических мер.

Стандартные рентгеновские снимки, как правило, подтверждают диагноз.

Хирургическая декомпрессия может потребоваться для облегчения повышенного внутричерепного давления или для устранения защемления лицевого или слухового нерва.