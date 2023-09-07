Обзор желудочно-кишечных расстройств у новорожденных и младенцев (Overview of GI Disorders in Neonates and Infants)

Некоторые желудочно-кишечные расстройства могут поражать как новорожденных, так и младенцев, в том числе
Новорожденные также склонны к развитию иных состояний, которые могут стать хирургическими неотложными состояниями, такими как паховая грыжа, перфорация желудка, перфорация подвздошной кишки и окклюзия брыжеечных артерий.
Инфекционный гастроэнтерит является наиболее распространенным педиатрическим нарушением желудочно-кишечного тракта. Ежегодно в мире выявляют около 3–5 млрд эпизодов этого заболевания, чаще всего в странах с недостаточным медицинским обслуживанием и преимущественно среди детей < 5 лет. В 2016 году диарея была восьмой по значимости причиной смерти, вызвав > 1,6 миллиона случаев. Более 27% этих смертей произошло среди детей < 5 лет (1).
В США ежегодно регистрируется более 350 миллионов случаев инфекционного гастроэнтерита, что приводит к смерти 100–300 человек.
Около 2% детей в развитых странах в какое-то время нуждаются в госпитализации из-за острого гастроэнтерита и обезвоживания. В США острый гастроэнтерит приводит к приблизительно 200 000 госпитализаций и к 1,5 млн амбулаторных посещений стоимостью свыше 2 млрд долларов. Частота возникновения ротавирусного гастроэнтерита, который был наиболее распространенной вирусной причиной острого гастроэнтерита, снизилась на 58–90% из-за рутинного применения ротавирусной вакцины. Норовирус в настоящее время является главной причиной острого гастроэнтерита у детей в США (2).
(См. также Обезвоживание и инфузионная терапия у детей (Dehydration and Fluid Therapy in Children)).
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