Мекониальный илеус – обструкция терминального отдела подвздошной кишки аномально вязким меконием, она чаще всего встречается у новорожденных с муковисцидозом. Непроходимость мекония составляет до 33% случаев неонатальной обструкции тонкой кишки. Симптомы включают рвоту, которая может быть с примесью желчи, вздутие живота и неспособность выделить меконий в первые дни жизни. Диагноз ставят на основании клинической картины и данных рентгенографии. Лечение заключается в клизмах с разбавленным контрастом под рентгеноскопическим контролем; хирургическое вмешательство необходимо при неэффективности клизм.

Мекониальный илеус чаще всего является ранним проявлением муковисцидоза, причиной которого являются продукты желудочно-кишечной секреции, прилипающие к слизистой оболочке кишечника. Мекониевый илеус является клиническим проявлением муковисцидоза в 10–20% случаев. У 80–90% младенцев с непроходимостью мекония диагностируют муковисцидоз (1).

Обструкция обычно происходит на уровне терминального отдела подвздошной кишки (в отличие от кишечной непроходимости, вызванной синдромом мекониевой блокады) и может быть диагностирована при пренатальном УЗИ. Дистальнее обструкции толстая кишка является узкой и пустой или содержит небольшое количество высушенных гранул мекония. Относительно пустая толстая кишка с маленьким диаметром называется микроколон, и является следствием неиспользования.

Осложнения при мекониальном илеусе Около 50% случаев осложняются мальротацией, кишечной атрезией или перфорацией. Растянутые петли тонкого кишечника могут перекручиваться с формированием заворота в период внутриутробного развития. Если кишечник теряет кровоснабжение, могут развиться инфаркт или стерильный мекониальный перитонит. Пострадавшая от инфаркта кишечная петля может разрушаться, оставляя область или области атрезии кишечника. Дети с мекониальным илеусом могут быть подвержены большему риску развития холестаза.

Справочные материалы 1. Tobias J, Tillotson M, Maloney L, Fialkowski E: Meconium Ileus, Distal Intestinal Obstruction Syndrome, and Other Gastrointestinal Pathology in the Cystic Fibrosis Patient. Surg Clin North Am 102(5):873-882, 2022. doi: 10.1016/j.suc.2022.07.016

Симптомы и признаки мекониевой непроходимости В отличие от обычных новорожденных, у младенцев с мекониевой непроходимостью меконий не отделяется в первые 12–24 часа после рождения. У них выражены признаки кишечной непроходимости, в т. ч. рвота с примесью желчи и вздутие живота. Петли растянутой тонкой кишки иногда можно прощупать через брюшную стенку, они пальпируются характерно рыхлыми. Мекониальный перитонит с дыхательной недостаточностью и асцит могут возникать на фоне перфорации (1). Справочные материалы по симптоматике 1. Galante G, Freeman AJ: Gastrointestinal, pancreatic, and hepatic manifestations of cystic fibrosis in the newborn. Neoreviews 20(1):e12–e24, 2019. doi: 10.1542/neo.20-1-e12

Диагностика мекониевой непроходимости кишечника Рентгенография

Если положительная, тесты на муковисцидоз Пренатальное УЗИ может обнаружить внутри-утробные изменения, предполагающие муковисцидоз и мекониальную непроходимость кишечника (например, расширение кишечника, полигидрамнион), но эти изменения не являются специфическими. Диагноз мекониальный илеус подозревают у новорожденных с признаками кишечной непроходимости, особенно если в семейном анамнезе отмечен муковисцидоз. Пациенты должны пройти рентгенологическое исследование брюшной полости, показывающее расширенные кишечные петли; однако уровни жидкости могут отсутствовать. Диагностическим признаком непроходимости мекония является внешний вид «мыльного пузыря» или «матового стекла» из-за мелких пузырьков воздуха, смешанных с меконием. Если у ребенка развился мекониальный перитонит, кальцифицированные пятна мекония могут выстилать поверхность перитонеальной полости и даже мошонку. Клизма с водорастворимым контрастным веществом выявляет микроколон с обструкцией в подвздошной кишке. Пациенты с диагнозом «непроходимость мекония» должны быть проверены на муковисцидоз.