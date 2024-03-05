Физические и неврологическое обследование при регулярных осмотрах детей

Тесты (например, световой рефлекс роговицы, альтернативный тест с установочным движением глаз)

Проба с призмой

Косоглазие можно обнаружить при осмотре здорового ребенка, основываясь на анамнезе и офтальмологическом исследовании. Обследование должно включать данные семейного анамнеза по амблиопии или косоглазия и, если родственники или лица, ухаживающие за детьми, заметили отклонение взгляда, вопросы о том, когда оно началось, когда и как часто появляется, и есть ли предпочтение использовать один глаз для фиксации взгляда. Первичное обследование должно включать как оценку остроты зрения, реакцию зрачков, так и степень движений глазодвигательных мышц. Осмотр щелевой лампой проводится для выявления признаков катаракты, а офтальмоскопия – для выявления признаков структурных дефектов или патологии таких заболеваний, как ретинобластома. Неврологическое обследование, особенно черепно-мозговых нервов, имеет большое значение.

Роговичный световой рефлекс является хорошим скрининговым тестом, но он не очень чувствителен для выявления небольших отклонений. Ребенок смотрит на свет, и наблюдается световая реакция (рефлекс) зрачка; обычно рефлекс проявляется симметрично (т.е., в том же месте на каждом зрачке). Световой рефлекс для экзотропичного глаза смещен в носовую сторону от центра зрачка, в то время как рефлекс эзотропичного глаза – височный к центру зрачка. Для выявления детей, находящихся в группе риска, обученный вспомогательный персонал может использовать устройства для проверки зрения, такие как фотоскринеры.

При выполнении теста с закрытием глаза ребенка просят сконцентрироваться на объекте. Один глаз затем закрывают, а за движениями другого наблюдают. Движений не должно быть, если глаза располагаются на одной оси, однако явное косоглазие присутствует, если неприкрытый глаз отклоняется, чтобы сфокусироваться на объекте вместо прикрытого глаза, который был сфокусирован на объекте до этого. Затем тест повторяют с другим глазом.

Разновидностью теста с прикрытием является тест с попеременным открытием: ребенку предлагают зафиксировать взгляд на объекте, пока врач поочередно несколько раз прикрывает один глаз, а затем другой. Глаз с латентным косоглазием меняет положение, когда он не прикрыт. При екзотропии глаз, который был прикрыт, чтобы сфокусироваться на объекте при снятии с него покрытия двигается внутрь; при эзотропии - двигается наружу. Отклонения можно определить количественно с помощью призм, расположенных так, что отклоняющемуся глазу не нужно будет двигаться для фиксации на объекте. Мощность призмы используется для количественного определения отклонения и измерения величины смещения зрительных осей. Единицей измерения, используемой офтальмологами, является диоптрия призмы. Одна диоптрия призмы соответствует отклонению зрительных осей на 1 см с каждым метром.

Косоглазие следует отличать от мнимого косоглазия, которое является проявлением эзотропии у ребенка с хорошей остротой зрения на двух глазах, но широкой переносицей или широкими эпикантальными складками, назально закрывающими большую часть белой склеры при взгляде сбоку. Световой рефлекс и тесты с закрытием нормальные у ребенка с мнимым косоглазием или псевдокосоглазием.

Нейровизуализация может понадобится для определения причины приобретенного паралича черепно-мозговых нервов. Кроме того, генетическая оценка может быть полезной для некоторых глазных пороков развития.