Гипофосфатемический рахит

Сывороточные уровни кальция, фосфата, щелочной фосфатазы, 1,25-дигидроксивитамина D3, паратиреоидного гормонаПТГ, FGF-23 и креатинина

Уровни фосфат и креатинина в моче (для расчета канальцевой реабсорбции фосфата)

Рентгенограммы костей

Часто генетическое тестирование

Уровни фосфатов в сыворотке понижены, но экскреция фосфатов с мочой высокая. Уровни кальция и ПТГ в сыворотке крови в норме, а щелочная фосфатаза часто повышена. Стимуляции продукции кальцитриола, индуцированной гипофосфатемией, не возникает. Как правило, уровни кальцидиола являются нормальными, в то время как уровни кальцитриола являются нормальными или низкими.

При кальципеническом рахите присутствует гипокальциемия, гипофосфатемия имеет легкую степень или отсутствует и уровень фосфата в моче не повышен.

Полезно провести рентгенографию костей.

Различные формы гипофосфатемического рахита диагностируются на основе комбинации семейного анамнеза, клинических проявлений, лабораторных тестов (кровь и моча) и методов визуализации (см. таблицу Формы наследственных гипофосфатемических рахитов). Подтвердить диагноз может помочь генетическое тестирование с использованием специфических панелей генов или секвенирования всего экзома, часто в ходе консультаций с генетиком.

Поскольку формы заболевания с повышенными сывороточными уровнями FGF-23 усугубляются дефицитом железа, пациентам с такими формами показаны общий анализ крови и тесты на содержание железа.

Члены семьи больных гипофосфатемическим рахитом могут быть носителями или потенциально пораженными. Полные сибсы пациентов, страдающих аутосомно-рецессивным расстройством, имеют 25-процентный шанс заболеть данным расстройством. Мальчики, рожденные от матери с дефектом гена PHEX, имеют 50%-ную вероятность наличия Х-сцепленной гипофосфатемии (XLH), и все дети, рожденные от родителя, страдающего аутосомно-доминантным гипофосфатемическим рахитом (АД ГФР), имеют 50%-ную вероятность наличия АД ГФР.

Пренатальный и преимплантационный генетический скрининг может быть предложен семьям, если известно, что кто-то из родных страдает гипофосфатемическим рахитом.

Дети лиц с известным семейным анамнезом XLH или АД ГФР и братья и сестры лиц с аутосомно-рецессивными формами гипофосфатемического рахита должны быть обследованы на наличие предшествующих переломов, а также на наличие признаков плохого роста, костных деформаций и рахита (которые могут быть подтверждены с помощью рентгенографии). Также необходимо измерить сывороточные уровни кальция и фосфата. Дальнейшие исследования могут включать измерение уровня витамина D, интактного ПТГ и уровня щелочной фосфатазы. Также могут проводиться анализы мочи, включая измерение уровней кальция, фосфатов и креатинина в случайном образце мочи или моче, собранной за 24 часа (см. таблицу Формы наследственного гипофосфатемического рахита).