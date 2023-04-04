Транспозиция магистральных артерий (ТМА)

Инфузии простагландина E1 (PGE1)

Иногда баллонная предсердная септостомия

Хирургическое лечение

Если насыщение кислородом артериальной крови снижено незначительно и связь предсердий является адекватной, инфузии PGE1 могут быть эффективными для открытия и поддержания проходимости артериального протока; это введение увеличивает легочный кровоток, что может способствовать шунтированию предсердий слева направо, приводящему к улучшению системной оксигенации. Однако, если открытое овальное окно имеет небольшое отверстие, PGE1 может иметь противоположный эффект, потому что увеличение возврата крови к левому предсердию может закрыть заслонку овального отверстия, что приводит к сниженному смешиванию, а также повышению давления в левом предсердии и отеку легких. Кроме того, открытие протока может уменьшать системный кровоток. Таким образом, PGE1 необходимо использовать с осторожностью и пациентам следует проводить тщательный мониторинг.

Метаболический ацидоз лечат бикарбонатом натрия.

При отеке легких и дыхательной недостаточности может потребоваться механическая респираторная поддержка.

Здравый смысл и предостережения

У новорожденных с тяжелой гипоксемией, которые не сразу реагируют на PGE1 или имеют очень ограниченное овальное отверстие, канюляция сердца и баллонная септостомия предсердий (процедура Рашкинда) могут немедленно улучшить системное насыщение артериальной крови кислородом. Катетер Фогарти с баллоном продвигают в левое предсердие через открытое овальное окно. Баллон раздувают и резко продергивают в правое предсердие, чтобы увеличить отверстие в межпредсердной перегородке. В качестве альтернативы септостомия может быть сделана у постели больного под контролем эхокардиографии, без необходимости доставки младенца в лабораторию канюляции.

Балонная атриосептостомия (процедура Рашкинда) Изображение

Окончательное исправление дефекта d-ТМА – операцию артериального переключения (операцию Жатене) – обычно проводят в течение первой недели жизни. Проксимальные части большой артерии перерезают, коронарные артерии трансплантируют к нативному корню легочных артерий, который станет корнем новой аорты, аорту соединяют с левым желудочком, а легочную артерию – с правым желудочком. Выживаемость после операции > 95%. Ассоциированный дефект межжелудочковой перегородки должен быть закрыт во время первичной операции, если только он не маленький и гемодинамически не значимый. Врожденный стеноз легочной артерии является проблематичным, если он не слабо выражен, потому как стеноз легочной артерии становится, по сути дела, аортальным стенозом операции переключения. Если стеноз легочной артерии умеренный или тяжелый, возможно потребуется рассмотреть другие варианты хирургического вмешательства.

Из-за технических трудностей, связанных с трансплантацией коронарных артерий у новорожденных и младенцев, процедуру артериального переключения не могли проводить до начала 1980-х годов (1). До этого пациентов с D-TGA лечили с помощью операции «предсердного переключения», которую называют либо процедурой Мастарда, либо процедурой Сеннинга. Эта операция состояла в реконструкции межпредсердной перегородки и установке внутрипредсердной перегородки, чтобы отвести верхнюю полую вену и нижнюю полую вену в левый желудочек и легочные вены возврат в правый желудочек. Многие взрослые люди с Д-ТМА, родившиеся до 1980 года, перенесли эту операцию (2, 3). Тем не менее эти пациенты имеют очень высокую частоту долгосрочных последствий, включая дисфункции системного правого желудочка, предсердные аритмии и обструкции кровотока вследствие рубцевания заплат. Из-за этих осложнений операция артериального переключения стала предпочтительным подходом, как только она стала технически осуществимой.

Операция артериального переключения Изображение

Профилактика эндокардита рекомендуется перед операцией, но требуется только в первые 6 месяцев после исправления дефекта, если только это не остаточный дефект, прилегающий к месту хирургического вмешательства или протезирующему материалу.