Коарктация аорты

Если коарктация является значительной, циркуляторный шок с почечной недостаточностью (олигурия или анурия) и метаболический ацидоз могут развиться в первые 7–10 дней жизни и имитировать результаты других системных заболеваний, таких как сепсис. Младенцы с критической (тяжелой) коарктацией, скорее всего, остро заболеют, как только артериальный проток сузится или закроется.

Менее тяжелая коарктация может протекать бессимптомно в течение младенчества. Слабовыраженные симптомы (например, головная боль, боль в груди, усталость и хромота при физической нагрузке) могут появляться по мере взросления ребенка. Гипертензия в верхних конечностях часто присутствует, но сердечная недостаточность редко развивается после периода новорожденности. Редко, во взрослом возрасте, внутримозговые аневризмы разрываются, что приводит к субарахноидальному или внутримозговому кровоизлиянию.

Типичные симптомы при физикальном обследовании включают твердый пульс, гипертензию в верхних конечностях, снижение или задержку пульса на бедренной артерии и градиент артериального давления с низким или неизмеримым артериальным давлением в нижних конечностях. Поскольку место коарктации обычно прилегает к устью левой подключичной артерии, пульс на левой руке и артериальное давление также могут быть снижены, но они все же больше, чем пульс или артериальное давление в ногах.

Систолический шум изгнания класса 2–3/6 часто присутствует у верхней части левого края грудины, в левой подмышечной области, а иногда более выражен в межлопаточной области слева (см. таблицу Степень выраженности сердечного шума [Heart Murmur Intensity]). При наличии двустворчатого аортального клапана может присутствовать верхушечный систолический звук изгнания (щелчок). Расширение межреберных коллатеральных артерий может привести к непрерывным шумам в межреберных промежутках.

У пострадавших женщин может иметься синдром Тернера.