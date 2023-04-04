Полный атриовентрикулярный дефект межпредсердной перегородки с большим шунтом слева направо вызывает признаки сердечной недостаточности (например, учащенное дыхание, одышка при кормлении, плохая прибавка в весе, потоотделение) к возрасту 4–6 недель. Легочная обструктивная болезнь сосудов (синдром Эйзенменгера) обычно является поздним осложнением, но может возникнуть раньше, особенно у детей с синдромом Дауна.

Частичные дефекты атриовентрикулярной перегородки обычно не вызывают симптомов в детстве, если регургитация на левом АВ клапане незначительна или отсутствует. Тем не менее, симптомы (например, непереносимость физических нагрузок, усталость, сердцебиение) могут развиться в подростковом или раннем взрослом возрасте. У младенцев с умеренной или тяжелой регургитацией левого атриовентрикулярного клапана часто наблюдаются признаки сердечной недостаточности.

Пациенты с транзиторными атриовентрикулярными дефектами перегородки могут иметь признаки сердечной недостаточности, если дефект межжелудочковой перегородки имеет умеренно рестриктивную форму с высоким кровотоком, или могут не иметь симптомов, если дефект межжелудочковой перегородки имеет высоко рестриктивную форму (малый по размеру).

При физикальном обследовании у детей с полными дефектами АВ перегородки обнаруживают активную прекардиальную область из-за перегрузки правого желудочка объемом и давлением; одиночный громкий второй тон сердца (S2) из-за легочной гипертензии; систолический шум от 2 до 3/6 степени из-за увеличения потока через выходной тракт легочных артерий; а иногда и диастолический шум на верхушке и внизу слева от края грудины, связанный с усилением тока крови через атриовентрикулярные клапаны (см. таблицу Интенсивность сердечного шума). У пациентов с постоянно повышенной резистентностью легочных сосудов, особенно у пациентов с синдромом Дауна, шумы могут отсутствовать, но будет выражен усиленный единичный S2.

Большинство детей с частичными дефектами имеют результаты обследования, сходные с пациентами с вторичным аутизмом, имеют широкое расщепление S2 и мезосистолический шум (например, систолического выброса), который слышен в верхнем левом крае грудины. Мезодиастолический шум может определяться по нижнему левому краю грудины при большом шунте предсердия. Расщелины в левом АВ клапане приводят к появлению дующего апикального систолического шума митральной регургитации.