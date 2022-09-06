Врожденные патологии конечностей

Врожденные ампутации и недостатки конечностей – это отсутствие или неполноценность конечностей при рождении. Общая распространенность составляет 7,9/10000 живорожденных детей. Большинство из них возникает вследствие первичного внутриутробного торможения роста или как нарушение, вторичное к внутриутробному разрушению нормальных эмбриональных тканей. Чаще всего страдают верхние конечности.

Врожденные недостатки конечностей имеют много причин и часто выступают компонентом различных врожденных синдромов. Тератогенные агенты (например, талидомид (в РФ не зарегистрирован), витамин А) являются известными причинами гипоплазии/отсутствия конечностей. Наиболее распространенной причиной врожденных ампутаций конечностей являются дизруптивные дефекты мягких тканей и/или сосудистые дефекты, такие как недостатки конечностей, связанные с амниотическими перетяжками, при которых свободные амниотические тяжи опутывают или соединяются с эмбриональной тканью.

Дефициты конечностей могут быть:

продольными (чаще);

поперечными

Продольные дефициты включают специфичные нарушения развития (например, полное или частичное отсутствие лучевой, малоберцовой или большеберцовой костей). Отсутствие лучевой кости является наиболее распространенным недостатком верхних конечностей, а гипоплазия малоберцовой – наиболее распространенным недостатком нижних конечностей. Около двух третей случаев связаны с другими врожденными нарушениями, в том числе, с синдромом Адамса–Оливера (врождённое недоразвитие кожи с частичной аплазией костей черепа и терминальными поперечными мальформациями конечностей), синдромом Холта–Орама, TAR-синдромом (тромбоцитопения и аплазиялучевой кости), анемией Фанкони и VACTERL-синдромом (позвоночные аномалии, анальная атрезия, пороки развития сердца, трахеоэзофагеальный свищ, почечные аномалии, радиальная аплазия и аномалии конечностей).

Примеры продольных дефектов Радиальный лучевой дефект При наиболее тяжелой форме радиального лучевого дефекта, радиальная кость отсутствует, как у этого пациента. Рука угловата и деформирована. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media VACTERL-синдром (недоразвития верхней конечности) На этой фотографии показана лучевая атрезия правой руки у пациента с VACTERL синдромом (Vertebral anomalies – позвоночные аномалии, Anal atresia – анальная атрезия, Cardiac malformations – пороки развития сердца, TracheoEsophageal fistula – трахеоэзофагеальный свищ, Renal anomalies – почечные аномалии, Radial aplasia – радиальная аплазия и Limb anomalies – аномалии конечностей). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of CDC/Dr. James W. Hanson при посредстве Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. VACTERL-синдром (недоразвития нижней конечности) На этой фотографии показана лучевая атрезия правой руки у пациента с VACTERL синдромом (Vertebral anomalies – позвоночные аномалии, Anal atresia – анальная атрезия, Cardiac malformations – пороки развития сердца, TracheoEsophageal fistula – трахеоэзофагеальный свищ, Renal anomalies – почечные аномалии, Radial aplasia – радиальная аплазия и Limb anomalies – аномалии конечностей). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of CDC/Dr. James W. Hanson при посредстве Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Радиальный лучевой дефект При наиболее тяжелой форме радиального лучевого дефекта, радиальная кость отсутствует, как у этого пациента. Рука угловата и деформирована. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media VACTERL-синдром (недоразвития верхней конечности) На этой фотографии показана лучевая атрезия правой руки у пациента с VACTERL синдромом (Vertebral anomalies – позвоночные аномалии, Anal atresia – анальная атрезия, Cardiac malformations – пороки развития сердца, TracheoEsophageal fistula – трахеоэзофагеальный свищ, Renal anomalies – почечные аномалии, Radial aplasia – радиальная аплазия и Limb anomalies – аномалии конечностей). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of CDC/Dr. James W. Hanson при посредстве Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. VACTERL-синдром (недоразвития нижней конечности) На этой фотографии показана лучевая атрезия правой руки у пациента с VACTERL синдромом (Vertebral anomalies – позвоночные аномалии, Anal atresia – анальная атрезия, Cardiac malformations – пороки развития сердца, TracheoEsophageal fistula – трахеоэзофагеальный свищ, Renal anomalies – почечные аномалии, Radial aplasia – радиальная аплазия и Limb anomalies – аномалии конечностей). ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of CDC/Dr. James W. Hanson при посредстве Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

При поперечных недостатках,, все элементы конечности выше определенного уровня отсутствуют, а сами конечности напоминают ампутационную культю. Амниотические перетяжки являются наиболее распространенной причиной; степень дефицита варьируется в зависимости от локализации перетяжки, и, как правило, нет никаких других дефектов или аномалий. Остальные случаи, в основном, возникают из-за скрытых генетических синдромов, таких как синдром Адамса-Оливера, или хромосомных аномалий.

При поперечном или продольном дефиците, в зависимости от этиологии, младенцы могут также иметь гипопластические или раздвоенные кости, синостозы, дупликации, вывихи или другие дефекты костей; например, при проксимальном очаговом дефиците бедренной кости проксимальный отдел бедренной кости и вертлужная впадина не развиваются. Могут быть затронуты одна или более конечностей, и тип дефекта может быть разным в каждой конечности. Аномалии центральной нервной системы наблюдаются редко.