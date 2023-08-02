Мальротация кишечника – аномалия развития кишечника, заключающаяся в неспособности кишечника занять свое нормальное место в брюшной полости во время внутриутробного развития. Диагноз устанавливают на основе результатов рентгенографии брюшной полости. Лечение подразумевает проведение восстановительной операции.

(См. также Обзор врожденных аномалий желудочно-кишечного тракта [Overview of Congenital Gastrointestinal Anomalies].)

Мальротация является наиболее распространенной врожденной аномалией тонкого кишечника. По оценкам, бессимптомная ротационная аномалия возникает в 1 случае на 200–500 живорожденных детей; однако симптоматическая мальротация встречается реже (1 на 6000 живорожденных) (1).

Во время эмбрионального развития первичная кишка выступает из брюшной полости. Когда она возвращается обратно, толстая кишка обычно вращается против часовой стрелки, при этом слепая располагается в правом нижнем квадранте. Неполный поворот, при котором слепая кишка оказывается в конечном итоге в другом месте (обычно в правом подреберье или в среднем эпигастрии), может вызвать непроходимость кишечника за счет формирования забрюшинного тяжа (тяж Ледда), который тянется через двенадцатиперстную кишку, или за счет заворота тонкой кишки, который, при отсутствии нормального места прикрепления, наворачивается на свою узкую стеблеподобную брыжейку (2).

Другие пороки развития желудочно-кишечного тракта встречаются у 30–60% пациентов (например, гастрошизис, пупочная грыжа, грыжа диафрагмы, атрезия кишечника, меккелев дивертикул). Порок сердца – это следующий наиболее распространенный синдром наряду с гетеротаксией (состоянием, при котором внутренние органы аномально расположены в грудной и брюшной полости).

Мальротация кишечника у пациентов может быть выявлена в младенчестве или в зрелом возрасте; однако в 30% случаев она определяется в первый месяц жизни и в 75% – в первые 5 лет. Симптомы у пациентов могут проявляться как острая боль в животе и желчная рвота, острый заворот кишок, типичные симптомы рефлюкса или хронические боли в животе (3). У некоторых пациентов мальротация обнаруживается при обследовании по поводу другой проблемы.

Желчная рвота у младенца является неотложным состоянием; необходимо провести немедленное обследование для исключения мальротации и заворота средней кишки; без лечения существует высокий риск развития инфаркта кишечника и последующего синдрома короткой кишки или смертельного исхода.

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Диагностика мальротации кишечника Рентгеноскопическое исследование органов брюшной полости

Бариевая клизма и/или исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта Детям с рвотой желчью должны быть немедленно сделаны прямые рентгеновские снимки живота. Если подозревается обструкция, которая, например, показывает расширенный желудок и проксимальный отдел тонкой кишки (симптом двух газовых пузырей), недостаток газа кишечника дистальнее двенадцатиперстной кишки или оба симптома (предполагая заворот средней кишки), дальнейшая диагностика и лечение должны быть проведены незамедлительно. Ирригография с барием, как правило, позволяет выявить мальротацию, показывая расположение слепой кишки вне правого нижнего квадранта. Если диагноз остается сомнительным, проводят снимки верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Мальротация кишечника Скрыть подробности Это исследование с барием показывает мальротацию кишечника. Дуоденоеюнальный узел находится справа от позвоночника, и большая часть тонкого кишечника находится справа. © Springer Science+Business Media Если обычное рентгенографическое исследование неспецифично и нет противопоказаний, клиницисты иногда начинают с верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, так как это помогает обнаружить другие заболевания, вызывающие подобные симптомы. Симптом двойного пузыря Скрыть подробности Этот рентгеновский снимок показывает типичный эффект двойного пузыря, наблюдаемый при полной обструкции двенадцатиперстной кишки. Меньший пузырь представляет собой расширенную двенадцатиперстную кишку, расположенную проксимально (белая стрелка), больший пузырь – желудок (черная стрелка). Этот эффект можно наблюдать при атрезии двенадцатиперстной кишки, врожденной мембране двенадцатиперстной кишки, кольцевидной поджелудочной железе и парадуоденальной воротной вене. В редких случаях его также можно наблюдать при полной дуоденальной непроходимости, возникающей из-за наличия связок Ледда у пациентов с мальротацией кишечника. By permission of the publisher. From Langer J: Gastroenterology and Hepatology: Pediatric Gastrointestinal Problems. Edited by M Feldman (series editor) and PE Hyman. Philadelphia, Current Medicine, 1997. В неэкстренных ситуациях серия рентген снимков верхних отделов желудочно-кишечного тракта является наиболее показательной для визуализации мальротации. Исследованиями изучалось использование ультрасонографии для диагностики мальротации путем поиска ретромезентерической локализации третьей части двенадцатиперстной кишки, или перевернутого положения брыжеечных сосудов и знака спиралевидного хода кишечника (кишечник, обернутый вокруг верхней брыжеечной артерии в по спирали). Применение ультразвукового исследования зависит от наличия опытного рентгенолога или техника-радиолога. На данный момент выполнение серии рентгеновских снимков верхних отделов желудочно-кишечного тракта является стандартной диагностической методикой при мальротации с заворотом или без него (1, 2). Справочные материалы по диагностике 1. Graziano K, Islam S, Dasgupta R, et al: Asymptomatic malrotation: Diagnosis and surgical management: An American Pediatric Surgical Association outcomes and evidence based practice committee systematic review. J Pediatr Surg 50:1783–1790, 2015. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2015.06.019 2. Zhou LY, Li SR, Wang W, et al: Usefulness of sonography in evaluating children suspected of malrotation: Comparison with an upper gastrointestinal contrast study. J Ultrasound Med 34:1825–1832, 2015. doi: 10.7863/ultra.14.10017

Лечение мальротации кишечника Хирургическое лечение Наличие мальротации и заворота средней кишки является тяжелым состоянием, которое требует немедленного оперативного вмешательства по методу Ледда с лизисом забрюшинной полосы и облегчением заворота средней кишки. Операция по Лэдду может быть выполнена лапароскопически или открытым методом. Выполнение вмешательства по Лэдду лапароскопически при мальротации без заворота может ускорить возобновления энтерального питания и уменьшить продолжительность пребывания в стационаре по сравнению с операцией открытой способом (1). При случайном обнаружении мальротации у ребенка с асимптоматичным течением, необходимо учесть факт потенциального разрушительного дествия заворота при вмешательстве по Лэдду; однако проведение этой операции в такой ситуации является спорным. Справочные материалы по лечению 1. Ooms N, Matthyssens LE, Draaisma JM, et al: Laparoscopic treatment of intestinal malrotation in children. Eur J Pediatr Surg 26:376–381, 2016. doi: 10.1055/s-0035-1554914