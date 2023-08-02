Дуоденальная непроходимость

Дуоденальная атрезия является 2-й наиболее распространенной атрезией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Расчетная заболеваемость составляет 1 на 10 000 живорожденных (1). Атрезия двенадцатиперстной кишки обусловлена нарушением формирования канала двенадцатиперстной кишки у эмбриона. Это расстройство может быть связано с ишемическим событием или генетическими факторами.

Дуоденальная атрезия, в отличие от других кишечных атрезий, обычно связана с другими врожденными аномалиями; приблизительно 25–40% младенцев с атрезией двенадцатиперстной кишки имеют синдром Дауна (1). Другие ассоциированные аномалии включают VACTERL (от англ. Vertebral anomalies, Anal аtresia, Cardiovascular malformations, Tracheoesophageal fistula, Esophageal atresia, Renal anomalies, Radial aplasia, Limb anomalies – аномалии позвоночника, атрезия ануса, пороки сердца, трахеопищеводный свищ с атрезией пищевода, аномалии почек, гипоплазия лучевой кости, дефекты конечностей), незавершенный поворот кишечника, кольцевидную поджелудочную железу, аномалии билиарного тракта и челюстно-лицевые аномалии.

Диагноз атрезии двенадцатиперстной кишки подозревается пренатально, если есть многоводие и/или расширение желудка. Пренатальное УЗИ может обнаружить два газовых пузыря (большой желудочный пузырь и меньший проксимальный дуоденальный пузырь) в 80% случаев (2).

Симптом двойного пузыря Скрыть подробности Этот рентгеновский снимок показывает типичный эффект двойного пузыря, наблюдаемый при полной обструкции двенадцатиперстной кишки. Меньший пузырь представляет собой расширенную двенадцатиперстную кишку, расположенную проксимально (белая стрелка), больший пузырь – желудок (черная стрелка). Этот эффект можно наблюдать при атрезии двенадцатиперстной кишки, врожденной мембране двенадцатиперстной кишки, кольцевидной поджелудочной железе и парадуоденальной воротной вене. В редких случаях его также можно наблюдать при полной дуоденальной непроходимости, возникающей из-за наличия связок Ледда у пациентов с мальротацией кишечника. By permission of the publisher. From Langer J: Gastroenterology and Hepatology: Pediatric Gastrointestinal Problems. Edited by M Feldman (series editor) and PE Hyman. Philadelphia, Current Medicine, 1997.

После рождения у детей с атрезией двенадцатиперстной кишки наблюдаются сложности с кормлением и рвота, возможно, желчью. Диагноз предполагается на основании выявленных симптомов и классического двойного пузыря на рентгенограмме: один пузырь находится в желудке, а другой в проксимальной части двенадцатиперстной кишки; в дистальных отделах кишечника воздух практически отсутствует. Снимки верхних участков желудочно-кишечного тракта позволяют поставить окончательный диагноз, но их должен проводить рентгенолог, у которого есть опыт выполнения данной процедуры у детей, чтобы избежать аспирации. К тому же, данное исследование зачастую не является первостепенным, если нужна срочная операция. Если же операция откладывается (например, из-за других медицинских проблем, таких как респираторный дистресс-синдром, или необходимо стабилизировать младенца), стоит провести ирригоскопию для подтверждения, что признак "двойного пузыря" не связан с мальротацией.

При подозрении на это расстройство детям ничего не вводят через рот и устанавливают назогастральный зонд для декомпрессии желудка.

Хирургическое лечение является завершающим этапом терапии.