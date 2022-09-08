Обследование пациента с неврологическим заболеванием

Урологические больные могут отмечать симптомы, имеющие отношение к почкам и другим органам мочеполовой системы. (См. также Оценка состояния пациента с заболеваниями почек.)
История пациента с урологическим заболеванием
Боль, исходящая из почек или мочеточников, обычно нечетко локализована в боковых отделах живота или пояснице и может иррадиировать в паховую область с той же стороны, верхнюю половину бедра, яичко или половые губы. Обычно боль, вызываемая наличием камней, имеет характер колики и может быть нестерпимой; при наличии инфекции она имеет более постоянный характер. Острая задержка мочи вследствие инфравезикальной обструкции вызывает мучительную боль над лобком; хроническая задержка мочи вызывает меньшую боль и может быть бессимптомной. Дизурия является симптомом раздражения мочевого пузыря или уретры. Боли в предстательной железе изначально проявляются нечетким дискомфортом или ощущением отечности в промежности, области прямой кишки или над лобком.
Симптомы обструкции мочевого пузыря у мужчин включают задержку мочи, затрудненное мочеиспускание, уменьшение силы и размера струи мочи и выделение мочи по каплям в конце акта мочеиспускания. Недержание мочи подразделяется на различные формы. Энурез в возрасте старше 3–4 лет может быть симптомом стриктуры уретры у девочек, заднего клапана уретры у мальчиков, психического стресса или при первой манифестации признаком инфекции.
Пневматурия (наличие воздуха в моче) позволяет заподозрить наличие влагалищно-пузырного, кишечно-пузырного или мочеточниково-кишечного свища; последние два могут быть результатом дивертикулита, болезни Крона, абсцесса или рака толстой кишки. Пневматурия также может быть следствием эмфизематозного пиелонефрита.
Медицинский осмотр пациента с урологическим заболеванием
При физикальном исследовании обращают внимание на чувствительность в реберно-позвоночном углу, исследуют живот, прямую кишку, паховые области и гениталии. У женщин, имеющих симптомы нарушения мочевыводящей системы, как правило, проводится гинекологический осмотр.
Реберно-позвоночный угол
Боль при постукивании кулаком по пояснице, бокам и области угла между 12-м ребром и поясничным отделом позвоночника может указывать на пиелонефрит, мочекаменную болезнь или обструкцию мочевых путей.
Осмотр живота
Видимое увеличение в объеме верхней половины живота является очень редким и неспецифическим признаком опухоли почки или другого органа брюшной полости. Тупой перкуторный звук в нижних отделах живота позволяет предположить наличие растянутого мочевого пузыря; в норме даже полный мочевой пузырь невозможно проперкутировать выше лобкового симфиза. Пальпацию мочевого пузыря можно применять для подтверждения его растяжения и задержки мочи.
Прямая кишка
Во время пальцевого ректального исследования можно выявить признаки простатита – отечность и болезненность железы. Узелковые образования и менее отличимые плотные участки следует отличать от рака простаты. Простата может быть симметрично увеличенной, эластичной и безболезненной при доброкачественной гиперплазии.
Область паха и наружных половых органов
Осмотр паха и наружных половых органов следует производить в вертикальном положении больного. Паховая грыжа или лимфаденопатия могут быть причиной мошоночной или паховой боли. Ассиметрия паховых областей, отечность, покраснение кожи или изменения цвета яичек при диафаноскопии могут указывать на инфекцию, перекрут, опухоль или другие образования. Горизонтальная ориентация яичек («деформация по типу колокольного язычка») указывает на повышенный риск перекрута. Поджатость одного из яичек (в норме левое расположено ниже) может быть признаком перекрута яичка. Половой член осматривают при закрытой и открытой крайней плоти. Его осмотр позволяет выявить
Гипоспадию и эписпадию у маленьких мальчиков
Болезнь Пейрони у мужчин
Приапизм, язвенные поражения и выделения из уретры у любой группы больных
При пальпации можно обнаружить паховую грыжу. Кремастерный рефлекс может отсутствовать при перекруте яичка. Расположение образования по отношению к яичку и степень локализации болезненности могут помочь в дифференциальной диагностике образований яичка (например, сперматоцеле, эпидидимита, гидроцеле, опухолей). Если присутствует опухоль, область может быть подвергнута диафаноскопии для определения ее кистозного или солидного характера. Фиброзные бляшки на стволе полового члена являются признаком болезни Пейрони.
Обследование пациента с урологическим заболеванием
Общий анализ мочи имеет важное значение в диагностике урологических заболеваний. Часто требуется применение визуализационных методик (например, ультразвукового исследования, КТ, МРТ). Для исследования спермы, см. Нарушения сперматогенеза.
Определение опухолевых антигенов переходно-клеточного рака мочевых путей является более чувствительным, чем цитологическое исследование мочи при диагностике рака низкой степени злокачественности; но оно недостаточно чувствительно для того, чтобы вытеснить эндоскопическое исследование. Цитологическое исследование мочи лучше всего подходит для диагностики рака высокой степени злокачественности.
Простатспецифический антиген (ПСА) является гликопротеином с неизвестной функцией, который секретируется эпителиальными клетками простаты. Уровень ПСА может быть повышен при раке предстательной железы и некоторых распространенных доброкачественных патологических состояниях (например, доброкачественной гиперплазии, воспалении, травме). Уровень ПСА измеряют для диагностики рецидива рака после лечения; его повсеместное использование для онкологического скрининга является предметом дискуссий.