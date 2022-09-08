Обследование пациента с неврологическим заболеванием

Боль, исходящая из почек или мочеточников, обычно нечетко локализована в боковых отделах живота или пояснице и может иррадиировать в паховую область с той же стороны, верхнюю половину бедра, яичко или половые губы. Обычно боль, вызываемая наличием камней, имеет характер колики и может быть нестерпимой; при наличии инфекции она имеет более постоянный характер. Острая задержка мочи вследствие инфравезикальной обструкции вызывает мучительную боль над лобком; хроническая задержка мочи вызывает меньшую боль и может быть бессимптомной. Дизурия является симптомом раздражения мочевого пузыря или уретры. Боли в предстательной железе изначально проявляются нечетким дискомфортом или ощущением отечности в промежности, области прямой кишки или над лобком.

Симптомы обструкции мочевого пузыря у мужчин включают задержку мочи, затрудненное мочеиспускание, уменьшение силы и размера струи мочи и выделение мочи по каплям в конце акта мочеиспускания. Недержание мочи подразделяется на различные формы. Энурез в возрасте старше 3–4 лет может быть симптомом стриктуры уретры у девочек, заднего клапана уретры у мальчиков, психического стресса или при первой манифестации признаком инфекции.

Пневматурия (наличие воздуха в моче) позволяет заподозрить наличие влагалищно-пузырного, кишечно-пузырного или мочеточниково-кишечного свища; последние два могут быть результатом дивертикулита, болезни Крона, абсцесса или рака толстой кишки. Пневматурия также может быть следствием эмфизематозного пиелонефрита.