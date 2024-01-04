Острый канальцевый некроз (ОКН)

Распространенные причины острого тубулярного некроза включают следующее:

Почечная гипоперфузия, которая чаще всего вызвана гипотонией или сепсисом (ишемический ОТН; встречается чаще всего у пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии)

Нефротоксины

Обширные операции (часто из-за нескольких факторов)

Прочие причины ОТН включают:

Ожоги третьей степени, покрывающие > 15% площади поверхности тела

Пигменты гема – миоглобин и гемоглобин (обусловленные либо рабдомиолизом, либо массивным гемолизом)

Другие эндогенные токсины в результате расстройств, таких как лизис опухоли или множественная миелома

Яды, такие как этиленгликоль

Растительные и народные средства, такие как прием внутрь желчного пузыря рыб в Юго-Восточной Азии

Распространенные нефротоксины:

Аминогликозиды

Амфотерицин В

Цисплатин и другие химиотерапевтические препараты

Рентгенконтрастные вещества (в частности, ионные высокоосмолярные агенты, вводимые внутривенно в объеме > 100 мл—см. Контрастная нефропатия)

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС; особенно при наличие одновременно плохой почечной перфузии или других нефротоксических агентов)

Колистиметат (колистин)

Ингибиторы кальциневрина (например, циклоспорин, такролимус, используемые системно)

Ванкомицин (особенно при сверхтерапевтической дозе [1])

Массивная потеря жидкости, особенно у пациентов с септическим или геморрагическим шоком, панкреатитом или после обширных операций, увеличивает риск ишемического ОТН; пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями подвержены наибольшему риску.

Объемные хирургические вмешательства и запущенные заболевания печени и желчных путей (2), повышают риск токсичности аминогликозидов. Некоторые лекарственные комбинации (например, аминогликазиды с амфотерицином В) могут быть еще более нефротоксичны. НПВС могут вызывать несколько типов поражений почек, включая ОТН.

Токсическое воздействие вызывает очаговую сегментарную окклюзию просвета канальца цилиндрами и омертвевшими клетками или сегментарный тубулярный некроз.

Острый тубулярный некроз более вероятно разовьется у пациентов со следующими клиническими признаками:

Имеющееся хроническое заболевание почек

Сахарный диабет

Предсуществующая гиповолемия и плохая перфузия почек

Пожилой возраст