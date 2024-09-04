При сборе анамнеза настоящего заболевания следует выяснить длительность эрекции, наличие полной или частичной тумесценции, присутствие или отсутствие боли и травму половых органов в недавнем времени или в прошлом. Необходимо изучить лекарственный анамнез на предмет приема провоцирующих препаратов, а также напрямую спросить пациентов об употреблении запрещенных веществ и препаратов, используемых для лечения эректильной дисфункции.

При осмотре органов и систем необходимо выявить симптомы, указывающие на причину, включая дизурию (инфекции мочевыводящих путей), затрудненное или частое мочеиспускание (рак простаты), лихорадку и ночную потливость (лейкозы), слабость нижних конечностей (патология спинного мозга).

При сборе медицинского анамнеза следует обратить внимание на известные заболевания, ассоциированные с приапизмом (см. таблицу Некоторые причины приапизма), в частности гематологические расстройства. Пациентов следует спрашивать о случаях гемоглобинопатий в семье (серповидно-клеточная анемия или талассемия).