Резистентность к аргинин-вазопрессину (антидиуретическому гормону)

Суточное измерение объема и осмоляльности мочи

Уровень электролитов в сыворотке

Тест водной депривации

АДГ-Р следует подозревать у всех пациентов с полиурией. Полиурию у младенцев могут распознать ухаживающие за ним; если этого не произошло, то первым признаком заболевания может быть обезвоживание.

Изначальное тестирование включает 24-часовой сбор мочи (без ограничения жидкости) для оценки объема, осмоляльности и концентрации электролитов в сыворотке крови.

Диурез пациентов с АДГ-Р составляет > 50 мл/кг/день (полиурия). Если осмоляльность мочи составляет < 300 мосмоль/кг (300 ммоль/л, состояние, известное как водный диурез), вероятен дефицит аргинина-вазопрессина (АДГ) или резистентность к нему При АДГ-Р осмоляльность мочи обычно составляет < 200 мосмоль/кг (200 ммоль/л), несмотря на клинические признаки гиповолемии (обычно осмоляльность мочи высока у пациентов с гиповолемией). Если осмоляльность > 300 мосмоль/кг (300 ммоль/л), вероятнее всего, имеет место диурез растворенных веществ. Глюкозурия или другие причины диуреза растворенных веществ должны быть исключены.

Натрий сыворотки крови слегка повышен (142–145 мЭкв/л, или 142–145 ммоль/л) у пациентов с адекватным свободным потреблением жидкости, но может значительно повышаться у пациентов, не употребляющих достаточного количества жидкости.