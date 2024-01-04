Биопсия почек, мочевого пузыря и предстательной железы

Проведение биопсии мочевыводящих путей требует наличия квалифицированного специалиста (нефролога, уролога или интервенционного радиолога).
Биопсия почки
Показания к диагностической биопсии включают необъяснимые нефритический или нефротический синдром или острое повреждение почек или подозрение на злокачественное новообразование почек. Биопсия в некоторых случаях используется для оценки ответа на лечение. Относительные противопоказания включают геморрагические диатезы и некомпенсированную артериальную гипертензию. Может потребоваться умеренная предоперационная седация бензодиазепинами. Осложнения редки, но могут включать почечные кровотечения, которые требуют переливания крови, радиологического или хирургического вмешательства.
Биопсия мочевого пузыря
Биопсия мочевого пузыря показана для диагностики определенной патологии (например, рака мочевого пузыря, иногда интерстициального цистита или шистосоматоза) и в некоторых случаях для оценки ответа на лечение. Противопоказания включают геморрагический диатез и острый туберкулезный цистит. Предоперационная антибиотикотерапия необходима только в случае наличия активной инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Биопсийный инструмент вставляется в мочевой пузырь через цистоскоп, можно использовать ригидные или гибкие инструменты. Место биопсии коагулируется для предотвращения кровотечения. Исходя из объема биопсии, для облегчения заживления и дренирования сгустков в месте вмешательства могут оставить дренажный катетер. Осложнения включают чрезмерное кровотечение, задержку мочи, ИМП и перфорацию мочевого пузыря.
Биопсия предстательной железы
Биопсия предстальной железы обычно выполняется для диагностики рака простаты. Противопоказания включают геморрагические диатезы, острые простатит и ИМП. Подготовка пациента включает прекращение приема аспирина, антитромбоцитарных препаратов и антикоагулянтов заблаговременно до биопсии; предоперационный прием антибиотиков; клизму для очищения прямой кишки. У пациента, лежащего на боку или положении для литотомии (лежа на спине с раздвинутыми и приподнятыми ногами) пальпаторно определяют расположение предстательной железы или, что более предпочтительно, проводят трансректальное ультразвуковое исследование, при котором ультразвуковой датчик, введённый в прямую кишку, подает изображения, с помощью которых возможно найти лучшее расположение иглы для биопсии. Биопсийную иглу, как правило, вводят через ультразвуковой датчик или, в качестве альтернативы, через промежность. Обычно берут несколько образцов (от 10 до 20). Если есть такая возможность, то для лучшей идентификации поражений, которые необходимо подвергнуть биопсии, можно объединить (скрепить) в цифровом виде МРТ-изображение с ультразвуковым изображением. МРТ/УЗИ фьюжн-биопсия основана на системе МРТ PI-RADS, в которой злокачественный потенциал многопараметрической МРТ выражается по шкале выявления агрессивного рака от 1 (низкий риск) до 5 (высокий риск).
Производят анестезию вышележащих тканей (промежности или прямой кишки), в предстательную железу вводят пружинную биопсийную иглу и получают образцы тканей. Осложнения включают:
Уросепсис
Кровоизлияние (включая гематурию и ректальное кровотечение)
Гемоспермию (часто до 3–6 месяцев после биопсии)