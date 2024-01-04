Биопсия почек, мочевого пузыря и предстательной железы

Биопсия предстальной железы обычно выполняется для диагностики рака простаты. Противопоказания включают геморрагические диатезы, острые простатит и ИМП. Подготовка пациента включает прекращение приема аспирина, антитромбоцитарных препаратов и антикоагулянтов заблаговременно до биопсии; предоперационный прием антибиотиков; клизму для очищения прямой кишки. У пациента, лежащего на боку или положении для литотомии (лежа на спине с раздвинутыми и приподнятыми ногами) пальпаторно определяют расположение предстательной железы или, что более предпочтительно, проводят трансректальное ультразвуковое исследование, при котором ультразвуковой датчик, введённый в прямую кишку, подает изображения, с помощью которых возможно найти лучшее расположение иглы для биопсии. Биопсийную иглу, как правило, вводят через ультразвуковой датчик или, в качестве альтернативы, через промежность. Обычно берут несколько образцов (от 10 до 20). Если есть такая возможность, то для лучшей идентификации поражений, которые необходимо подвергнуть биопсии, можно объединить (скрепить) в цифровом виде МРТ-изображение с ультразвуковым изображением. МРТ/УЗИ фьюжн-биопсия основана на системе МРТ PI-RADS, в которой злокачественный потенциал многопараметрической МРТ выражается по шкале выявления агрессивного рака от 1 (низкий риск) до 5 (высокий риск).

Производят анестезию вышележащих тканей (промежности или прямой кишки), в предстательную железу вводят пружинную биопсийную иглу и получают образцы тканей. Осложнения включают: